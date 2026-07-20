El: a Fenerrel is szembekerülhet a Fradi, ha kiejti a Twentét

A sorsolás értelmében a Ferencvárosra a Fenerbahce–Górnik Zabrze BL-párharc vesztese vár, ha Borbély Balázs csapata kiejti a holland Twentét a második selejtezőkörben.

Redzic Damir együttese, a Red Bull Salzburg a Hajduk Split–Pafosz párharc győztesével játszik, míg a Csoboth Kevint foglalkoztató St. Gallen – ha kiveri a portugál Benficát – a Sturm Graz–Hearts párharc vesztesével csap majd össze.

A Várkonyi Bencét foglalkoztató Qarabag – ha kiejti a bolgár CSZKA Szófiát – a Sheriff Tiraspol–Maccabi Tel-Aviv párharc győztesével meccselhet a playoffkörbe jutásért. Loic Nego csapata, az Omonia a Mjällby–Lincoln Red Imps BL-párharc vesztesével találkozik – abban az esetben, ha alulmarad a Kairat Almati elleni BL-párharcban.

A korábbi DVTK-edző, Valdas Dambrauskas vezette Sabah a Levszki Szófia–Universitatea Craiova párharc vesztese ellen javíthat, ha nem tudja kiejteni a BL-ből a finn KuPS-t, míg az ETO-t búcsúztató Víkingur kiesése esetén a Thun–Dinamo Zagreb párharc vesztese ellen folytathatja.

EURÓPA-LIGA

Selejtező, 3. forduló

NEM BAJNOKI ÁG

Twente (holland)/Ferencváros (magyar)–Fenerbahce (török)/Górnik Zabrze (lengyel)*

Tromsö (norvég)/Hradec Králove (cseh)–Besiktas (török)/Midtjylland (dán)

Jagiellonia Byliastok (lengyel)–Rangers (skót)

Dinamo Kijev (ukrán)/PAOK (görög)–Hammarby (svéd)/Anderlecht (belga)

Hajduk Split (horvát)/Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák)

St. Gallen (svájci)/Benfica (portugál)–Sturm Graz (osztrák)/Hearts (skót)*

Sheriff Tiraspol (moldovai)/Maccabu Tel-Aviv (izraeli)–Qarabag (azeri)/CSZKA Szófia (bolgár)

*A párosítás második csapata az adott párharc vesztese

BAJNOKI ÁG**

Larne (északír)/Crvena zvezda (szerb)–Iberia (grúz)/Slovan Bratislava (szlovák)

Mjällby (svéd)/Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi)/Kairat Almati (kazah)

Sabah (azeri)/KuPS (finn)–Levszki Szófia (bolgár)/Universitatea Craiova (román)

Ararat-Armenia (örmény)/Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)/Celje (szlovén)

Aarhus (dán)/Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klakvik (feröeri)/Kauno Zalgiris (litván)

Thun (svájci)/Dinamo Zagreb (horvát)–Víkingur Reykjavík (izlandi)/Hapoel Beer-Sheva (izraeli)

**A BL-párosítások vesztesei játszanak egymással