El: a Fenerrel is szembekerülhet a Fradi, ha kiejti a Twentét
A sorsolás értelmében a Ferencvárosra a Fenerbahce–Górnik Zabrze BL-párharc vesztese vár, ha Borbély Balázs csapata kiejti a holland Twentét a második selejtezőkörben.
Redzic Damir együttese, a Red Bull Salzburg a Hajduk Split–Pafosz párharc győztesével játszik, míg a Csoboth Kevint foglalkoztató St. Gallen – ha kiveri a portugál Benficát – a Sturm Graz–Hearts párharc vesztesével csap majd össze.
A Várkonyi Bencét foglalkoztató Qarabag – ha kiejti a bolgár CSZKA Szófiát – a Sheriff Tiraspol–Maccabi Tel-Aviv párharc győztesével meccselhet a playoffkörbe jutásért. Loic Nego csapata, az Omonia a Mjällby–Lincoln Red Imps BL-párharc vesztesével találkozik – abban az esetben, ha alulmarad a Kairat Almati elleni BL-párharcban.
A korábbi DVTK-edző, Valdas Dambrauskas vezette Sabah a Levszki Szófia–Universitatea Craiova párharc vesztese ellen javíthat, ha nem tudja kiejteni a BL-ből a finn KuPS-t, míg az ETO-t búcsúztató Víkingur kiesése esetén a Thun–Dinamo Zagreb párharc vesztese ellen folytathatja.
EURÓPA-LIGA
Selejtező, 3. forduló
NEM BAJNOKI ÁG
Twente (holland)/Ferencváros (magyar)–Fenerbahce (török)/Górnik Zabrze (lengyel)*
Tromsö (norvég)/Hradec Králove (cseh)–Besiktas (török)/Midtjylland (dán)
Jagiellonia Byliastok (lengyel)–Rangers (skót)
Dinamo Kijev (ukrán)/PAOK (görög)–Hammarby (svéd)/Anderlecht (belga)
Hajduk Split (horvát)/Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák)
St. Gallen (svájci)/Benfica (portugál)–Sturm Graz (osztrák)/Hearts (skót)*
Sheriff Tiraspol (moldovai)/Maccabu Tel-Aviv (izraeli)–Qarabag (azeri)/CSZKA Szófia (bolgár)
*A párosítás második csapata az adott párharc vesztese
BAJNOKI ÁG**
Larne (északír)/Crvena zvezda (szerb)–Iberia (grúz)/Slovan Bratislava (szlovák)
Mjällby (svéd)/Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi)/Kairat Almati (kazah)
Sabah (azeri)/KuPS (finn)–Levszki Szófia (bolgár)/Universitatea Craiova (román)
Ararat-Armenia (örmény)/Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)/Celje (szlovén)
Aarhus (dán)/Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klakvik (feröeri)/Kauno Zalgiris (litván)
Thun (svájci)/Dinamo Zagreb (horvát)–Víkingur Reykjavík (izlandi)/Hapoel Beer-Sheva (izraeli)
**A BL-párosítások vesztesei játszanak egymással