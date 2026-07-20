Sorsoltak a Konferencialigában: a Ferencvárosnak a DAC is ellenfele lehet, ha nem jut tovább az El-ben

A bajnoki ágon szereplő magyar bajnok ETO FC továbbjutása esetén az északmacedón Vardar és a lett Riga párharc győztesével találkozik. A győriek hazai pályán játszhatják a párharc visszavágóját.

A nem bajnoki ágon szereplő csapatok közül a Paks – ha továbbjut a második körből – a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSZKA 1948 párharc továbbjutójával mérkőzik meg. Ebben az esetben is a paksiak játszhatnák hazai pályán a visszavágót.

A Debrecen az ukrán Polisszja és a dán Köbenhavn párharc győztesével találkozhat továbbjutás esetén, a hajdúsági gárda játszaná hazai pályán az első mérkőzést.

Az Európa-ligába-selejtezőben érdekelt Ferencváros akkor kapcsolódik be a Konferencialiga selejtezőjének harmadik körébe, ha nem sikerül kivívnia a továbbjutást a Twente ellen. Ebben az esetben a zöld-fehérekre a DAC–Velez Mostar párharc győztese várna a harmadik számú európai kupasorozatban a rájátszásba jutásért. A magyar rekordbajnok az első mérkőzést otthon játszaná, a visszavágót pedig Dunaszerdahelyen.

A harmadik fordulós párharcok első mérkőzéseit augusztus 6-án rendezik, a visszavágókra egy héttel később kerül sor. A pontos kezdési időpontokat a sorsolás után hozza nyilvánosságra az UEFA.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

Tre Fiori (San Marino-i)–Floriana (máltai)/Drita (koszovói)

Borac Banja Luka (bosnyák)/Petrocub (moldovai)–Vitebszk (fehérorosz)/Szutjeszka (montenegrói)

Flora Tallinn (észt)/The New Saints (walesi)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

Vardar (északmacedón)/Riga (lett)–Atert Bissen (luxemburgi)/ETO FC (magyar)

Basaksehir (török)/Inter Turku (finn)–Vaduz (liechteinsteini)/Atlétic Escáldes (andorrai)

Dinamo Tbiliszi (grúz)/Zalgiris (litván)–Hajduk Split (horvát)/Pafosz (ciprusi)

Partizan (szerb)/Una Strassen (luxemburgi)–Panevezys (litván)/Tobol (kazah)

Paksi FC (magyar)/Panathinaikosz (görög)–Spartak Trnava (szlovák)/CSZKA 1948 (bolgár)

Valúr (izlandi)/Zrinjski (bosnyák)–Gais (svéd)/Nordsjaelland (dán)

Sheriff Tiraspol (moldovai)/Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–St. Gallen (svájci)/Benfica (portugál)

Raków Czetochowa (lengyel)/Valletta FC (máltai)–Hammarby IF (svéd)/Anderlecht (belga)

HJK Helsinki (finn)/Coleraine FC (északír)–Motherwell (skót)/Havnar Bóltfelag (feröeri)

FC Malisheva (koszovói)/ Hibernian (skót)–NK Bravo (szlovén)/Shkëndija (macedón)

IFK Göteborg (svéd)/Levadia Tallinn (észt)–LNZ Cserkaszi (ukrán)/Gent (belga)

Paide Linnameeskond (észt)/Zire (azeri) –Santa Coloma (andorria)/Rapid Wien (osztrák)

Bohemian FC (ír)/FC Ballkani (koszovói)–Besiktas (török)/Midtjylland (dán)

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)/Ludogorec (bolgár)–Zilina (szlovák)/Katowice (lengyel)

Larnaca (ciprusi)/Beitar (izraeli)/Liepaja (lett)/Austria Wien (osztrák)

Vojvodina (szerb)/Ajax (holland)–Shelbourne (ír)/Kalju (észt)

FCSB (román)/Auda (litván)–Alumnij (szlovén)/Dinamo City (albán)

Zimbru (moldovai)/Noah (örmény)–BATE Boriszov (fehérorosz)/FC Sion (svájci)

Zselezsnicar Pancsevo (szerb)/Braga (portugál)–Neftci (azeri)/Dinamo Minszk (fehérorosz)

Alashkert (örmény)/CFR Cluj (romániai)–Tromsö (norvég)/Hradec Kralové (cseh)

Dinamo Kijev (ukrán)/PAOK (görög)–Qarabag (azeri)/CSZKA Szófia (bolgár)

Universitatea Cluj (romániai)/Brann (norvég)–Dila (grúz)/Apollon (ciprusi)

Lugano (svájci)/Dukagjini (koszovói)–Víkingur Runavík (feröeri)/Koper (szlovén)

Rijeka (horvát)/Derry City (ír)–Stjarnan (izlandi)/Ilves (finn)

Twente (holland)/Ferencváros (magyar)–DAC 1904 (szlovákiai)/Velez Mostar (bosnyák)

* A párharcokat az elöl álló csapatok kezdik hazai pályán.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, MAGYAR VONATKOZÁSÚ MÉRKŐZÉSEK

Fő ág

Július 23.

Debreceni VSC–Pjunik (örmény)

Paksi FC–Panathinaikosz (görög)

DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)

Bajnoki ág

Július 21.

Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC

A visszavágókat július 30-án rendezik.