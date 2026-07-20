Nemzeti Sportrádió

Sorsoltak a Konferencialigában: a Ferencvárosnak a DAC is ellenfele lehet, ha nem jut tovább az El-ben

T. Z.T. Z.
2026.07.20. 14:33
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Fotó: Kovács Péter
Címkék
FTC Kl-selejtező sorsolás ETO FC Konferencialiga DVSC Paksi FC Ferencvárosi TC
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában hétfő délután kisorsolták a Konferencialiga-selejtezősorozat harmadik körének lehetséges párosításait, így kiderült az is, hogy a magyar csapatok mely párharcok továbbjutóival mérkőzhetnek meg továbbjutás esetén.

A bajnoki ágon szereplő magyar bajnok ETO FC továbbjutása esetén az északmacedón Vardar és a lett Riga párharc győztesével találkozik. A győriek hazai pályán játszhatják a párharc visszavágóját. 

A nem bajnoki ágon szereplő csapatok közül a Paks – ha továbbjut a második körből – a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSZKA 1948 párharc továbbjutójával mérkőzik meg. Ebben az esetben is a paksiak játszhatnák hazai pályán a visszavágót. 

A Debrecen az ukrán Polisszja és a dán Köbenhavn párharc győztesével találkozhat továbbjutás esetén, a hajdúsági gárda játszaná hazai pályán az első mérkőzést. 

Az Európa-ligába-selejtezőben érdekelt Ferencváros akkor kapcsolódik be a Konferencialiga selejtezőjének harmadik körébe, ha nem sikerül kivívnia a továbbjutást a Twente ellen. Ebben az esetben a zöld-fehérekre a DAC–Velez Mostar párharc győztese várna a harmadik számú európai kupasorozatban a rájátszásba jutásért. A magyar rekordbajnok az első mérkőzést otthon játszaná, a visszavágót pedig Dunaszerdahelyen. 

A harmadik fordulós párharcok első mérkőzéseit augusztus 6-án rendezik, a visszavágókra egy héttel később kerül sor. A pontos kezdési időpontokat a sorsolás után hozza nyilvánosságra az UEFA. 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ
Tre Fiori (San Marino-i)–Floriana (máltai)/Drita (koszovói)
Borac Banja Luka (bosnyák)/Petrocub (moldovai)–Vitebszk (fehérorosz)/Szutjeszka (montenegrói)
Flora Tallinn (észt)/The New Saints (walesi)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
Vardar (északmacedón)/Riga (lett)–Atert Bissen (luxemburgi)/ETO FC (magyar)
Basaksehir (török)/Inter Turku (finn)–Vaduz (liechteinsteini)/Atlétic Escáldes (andorrai)
Dinamo Tbiliszi (grúz)/Zalgiris (litván)–Hajduk Split (horvát)/Pafosz (ciprusi)
Partizan (szerb)/Una Strassen (luxemburgi)–Panevezys (litván)/Tobol (kazah)
Paksi FC (magyar)/Panathinaikosz (görög)–Spartak Trnava (szlovák)/CSZKA 1948 (bolgár)
Valúr (izlandi)/Zrinjski (bosnyák)–Gais (svéd)/Nordsjaelland (dán)
Sheriff Tiraspol (moldovai)/Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–St. Gallen (svájci)/Benfica (portugál)
Raków Czetochowa (lengyel)/Valletta FC (máltai)–Hammarby IF (svéd)/Anderlecht (belga)
HJK Helsinki (finn)/Coleraine FC (északír)–Motherwell (skót)/Havnar Bóltfelag (feröeri)
FC Malisheva (koszovói)/ Hibernian (skót)–NK Bravo (szlovén)/Shkëndija (macedón)
IFK Göteborg (svéd)/Levadia Tallinn (észt)–LNZ Cserkaszi (ukrán)/Gent (belga)
Paide Linnameeskond (észt)/Zire (azeri) –Santa Coloma (andorria)/Rapid Wien (osztrák) 
Bohemian FC (ír)/FC Ballkani (koszovói)–Besiktas (török)/Midtjylland (dán)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)/Ludogorec (bolgár)–Zilina (szlovák)/Katowice (lengyel)
Larnaca (ciprusi)/Beitar (izraeli)/Liepaja (lett)/Austria Wien (osztrák)
Vojvodina (szerb)/Ajax (holland)–Shelbourne (ír)/Kalju (észt)
FCSB (román)/Auda (litván)–Alumnij (szlovén)/Dinamo City (albán)
Zimbru (moldovai)/Noah (örmény)–BATE Boriszov (fehérorosz)/FC Sion (svájci)
Zselezsnicar Pancsevo (szerb)/Braga (portugál)–Neftci (azeri)/Dinamo Minszk (fehérorosz)
Alashkert (örmény)/CFR Cluj (romániai)–Tromsö (norvég)/Hradec Kralové (cseh)
Dinamo Kijev (ukrán)/PAOK (görög)–Qarabag (azeri)/CSZKA Szófia (bolgár)
Universitatea Cluj (romániai)/Brann (norvég)–Dila (grúz)/Apollon (ciprusi)
Lugano (svájci)/Dukagjini (koszovói)–Víkingur Runavík (feröeri)/Koper (szlovén)
Rijeka (horvát)/Derry City (ír)–Stjarnan (izlandi)/Ilves (finn)
Twente (holland)/Ferencváros (magyar)–DAC 1904 (szlovákiai)/Velez Mostar (bosnyák)
* A párharcokat az elöl álló csapatok kezdik hazai pályán. 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, MAGYAR VONATKOZÁSÚ MÉRKŐZÉSEK
Fő ág
Július 23.
Debreceni VSCPjunik (örmény)
Paksi FC–Panathinaikosz (görög)
DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)
Bajnoki ág
Július 21.
Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC 
A visszavágókat július 30-án rendezik. 

 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 1. fordulóJúnius 16.Július 9.
Július 16.
Selejtező, 2. fordulóJúnius 17.Július 23.
Július 30.
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI

 

 

FTC Kl-selejtező sorsolás ETO FC Konferencialiga DVSC Paksi FC Ferencvárosi TC
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