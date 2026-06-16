Messinek annak idején 13 perc elég volt az első vb-gólhoz – vb-videók

Még néhány ajánlat a gazdag kínálatból:

• egy remek szabadrúgásgól Diditől 1954-ből;

• egy 1962-es chilei gól, amit a pályára berontva ünnepeltek a kapu mögötti fotósok, újságírók;

• Algéria mesebeli győzelme az NSZK ellen 1982-ből;

• Josimar második csodálatos gólja 1986-ból;

• Szenegál újabb nagyszerű diadala 2002-ből;

• Esteban Cambiasso 24 passzal előkészített emlékezetes gólja 2006-ból;

• Thomas Müller mesterhármasa 2014-ből.



A Nemzeti Sport másnapi címlapja

1938: DÖNTŐBE JUT A MAGYAR VÁLOGATOTT

Noha Arne Nyberg révén a svédek a 35. másodpercben megszerezték a vezetést a magyarok elleni párizsi elődöntőben, a mieink már a szünetben két góllal vezettek, és végül fölényesen legyőzték a magyar Nagy József által irányított északiakat. A meccs hőse a két gólt szerző Zsengellér Gyula volt, rajta kívül Sas Ferenc és dr. Sárosi György talált be a svéd kapuba, továbbá egy öngóllal besegített Sven Jacobsson is. VIDEÓ ITT!

Miközben ez már a 12. magyar–svéd meccs volt, a másik ágon, Marseille-ben minden idők első Olaszország–Brazília labdarúgó-mérkőzését rendezték. A papírforma érvényesült, a címvédő olaszok Gino Colaussi és Giuseppe Meazza góljával 2:1-re legyőzték a 87. percben Romeu révén szépítő brazilokat.

Statisztikai érdekesség: Meazza ezen a meccsen szerezte utolsó, 33. gólját az olasz válogatottban. Azóta csupán egy honfitársa került elé az olasz örökranglistán, Gigi Riva (35).

Brazil címlap Didi Real Madridba szerződéséről, 1959-ből

IDE KATTINTVA: DIDI GÓLJA A MEXIKÓIAK ELLEN

1954: BRAZIL GÓLPARÁDÉ A SVÁJCI VILÁGBAJNOKSÁG NYITÁNYÁN

A címvédő Uruguay két, négy évvel korábbi világbajnok, Óscar Míguez és Juan Schiaffino hajrábeli góljával győzte le Csehszlovákiát a svájci világbajnokság nyitó napján. Az 1950-ben ezüstérmes brazilok már a szünetben négy góllal vezettek Mexikó ellen, majd a fordulás után a 7-es számú Julinho két remek csel után hozzátett egy ötödiket is. A selecaóval később két világbajnoki címet szerző Didi ekkor szerezte az első vb-gólját (ez volt a meccs második gólja). VIDEÓ ITT!

A játéknap négy európai szereplője közül Skócia számára a legemlékezetesebb a nap: a szigetországiak az első vb-döntős meccsüket játszották, és egészen jól tartották magukat az akkoriban sokkal nagyobb játékerőt képviselő Ausztria ellen – mindössze Erich Probst, a korszak legjobb osztrák gólvágója talált be nekik.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Lausanne Jugoszlávia–Franciaország 1:0 Genf Brazília–Mexikó 5:0 Bern Uruguay–Csehszlovákia 2:0 Zürich Ausztria–Skócia 1:0 VB 1954, SVÁJC – JÚNIUS 16.

Emlékezetes chilei címlap

1962: CHILE BRONZÉREMMEL ZÁRJA SAJÁT VILÁGBAJNOKSÁGÁT

Sokáig kellett várni a megváltó gólra, de a 90. percben csak-csak megszületett: Eladio Rojas lapos, megpattanó lövése utat talált a jugoszlávok kapujába, így a házigazda Chile története első – és eddigi egyetlen – vb-érmével, harmadik helyezettként zárta az 1962-es tornát. A dél-amerikai ország örömmámorban úszott, az El Dia azóta is a legkedvesebb címlapjai egyikeként tekint a jobbra látható június 17-ire. VIDEÓ ITT!

A HARMADIK HELYÉRT Santiago Chile–Jugoszlávia 1:0 VB 1962, CHILE – JÚNIUS 16.

„Pofa be!” – lehetne igazi is a címlap, de vigyázat: csak a fotó korabeli, az Algéria–NSZK meccsről „tudósító” szatirikus francia-algériai lap a 21. század terméke

1982: VILÁGRASZÓLÓ ALGÉRIAI GYŐZELEM AZ NSZK ELLEN

Bombameglepetés a spanyolországi torna 2. csoportjának nyitányán: a vb-újonc Algéria legyőzte a kétszeres világbajnok, friss Európa-bajnok NSZK-t! Gól nélküli első félidőt követően az észak-afrikaiak 11-es számú, 23 esztendős játékosa szerezte meg a vezetést, a kapusról kipattanó labdát a hálóba emelve. Ő volt Rabah Madzser, aki öt évvel később, immár az FC Porto színeiben majd álomgólt sarkal a BEK-döntőben a Bayern Münchennek – csak hogy megint keseregjenek a németek...

A kétszeres aranylabdás Karl-Heinz Rummenigge kisvártatva egyenlített, de mielőtt a németek fellélegezhettek volna, Lahdar Bellumi, az algériai futballtörténelem másik legendája szinte azonnal válaszolt – s mint utóbb kiderült, be is állította a szenzációt keltő 2–1-es végeredményt. VIDEÓ ITT!

A nap bilbaói mérkőzésén a vb-re tizenkét év után visszatérő Anglia Bryan Robson révén már az első percben vezetést szerzett Franciaország ellen, és bár Gérard Soler egyenlített, Robson második gólja, majd Paul Mariner találata könnyed angol sikert eredményezett. VIDEÓ ITT!

Meglepetésre a házigazda spanyolok csupán López Ufarte 65. percben értékesített büntetőjével tudtak pontot menteni Honduras ellen; az újonc közép-amerikaiak már a 8. percben megszerezték történetük első vb-gólját Héctor Zelaya révén. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Gijón Algéria–NSZK 2–1 Bilbao Anglia–Franciaország 3–1 Valencia Spanyolország–Honduras 1–1 VB 1982, SPANYOLORSZÁG – JÚNIUS 16.

1986: BRAZÍLIA ÚJRA VARÁZSOL, DE ARGENTÍNA IS TOVÁBBJUT

Brazília két büntetővel (Sócrates, Careca), valamint két brazilos akciógóllal intézte el Lengyelországot, amely gól nélküli állásnál kapufát lőtt. A selecao két „közbülső" gólja közül az elsőt a korábban az északíreknek is beköszönő Josimar lőtte, ismét megadva a módját (VIDEÓ ITT!) – két válogatott meccs, két szépségdíjas gól volt a védő pillanatnyi mérlege (visszavonulásakor 16/2) –, a másodikat pedig Edinho, ugyancsak szép cselek után (VIDEÓ ITT!).

Pueblában Dél-Amerika két korábbi világbajnoka randevúzott, a csatát Pedro Pasculli 42. percben lőtt góljával Argentína nyerte meg. VIDEÓ ITT!

1990: A MOSTANI VB ELŐTTI UTOLSÓ SKÓT VB-GYŐZELEM

A brazilok a három világbajnokságot is megjáró Müller közeli, megpattanó lövésével érvényesítették a papírformát Costa Rica ellen (VIDEÓ ITT!), s ha fentebb szót ejtettünk Skócia világbajnoki bemutatkozásáról, emlékezzünk meg az ország sokáig utolsónak számító vb-győzelméről is: Andy Roxburgh csapata 1990-ben ezen a napon verte meg Stuart McCall és Mo Johnston góljával Svédországot – az északiak Glenn Strömberg révén szépítettek (VIDEÓ ITT!). A skótok ezt követően négy vb-meccsen nyeretlenek maradtak, a rossz szériát – 36 évvel később… – Haiti ellen törték meg.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Torino Brazília–Costa Rica 1–0 Genova Skócia–Svédország 2–1 Cagliari Anglia–Hollandia 0–0 VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 16.

A vb-n megszokott franciás kobakcsók Youri Djorkaefftől az akkoriban odahaza Ronaldinhóként emlegetett Ronaldónak – még a torna előtt

1998: RONALDO MEGSZERZI ÉLETE ELSŐ VB-DÖNTŐS GÓLJÁT

A brazilok és a skótok ismét egy csoportban voltak, sőt megint akadt melléjük egy észak-európai ország is, Norvégia. Skócia nem bírt vele az 1998. június 16-i bordeaux-i mérkőzésen, amelyet a magyar Vágner László vezetett. VIDEÓ ITT!

A labdarúgás története szempontjából fontosabb volt a játéknap második meccse, amelyen Brazília 3–0-ra legyőzte Marokkót. A találkozó 9. percében Ronaldo megszerezte pályafutása 15 vb-gólja közül az elsőt – a nagy pillanathoz méltó szép lövéssel.

Kisvártatva Rivaldo is feliratkozott a vb-n gólt szerző futballisták dicsőséglistájára, majd az i-re a pontot az utolsó vb-jén szereplő, veterán Bebeto tette fel – Ronaldo előzékeny gólpasszából. VIDEÓ ITT!

Szenegáli boldogság a L'Équipe címlapján

2002: TOVÁBB FOLYTATÓDIK A SZENEGÁLI CSODA

Az ázsiai torna nyitó meccsén a címvédő Franciaországot megfricskázó Szenegál újra elkápráztatta a világot. Bár a nyolcaddöntő 11. percében a svédek Henrik Larsson fejesével megszerezték a vezetést, Henri Camara jól helyezett lövéssel még a szünet előtt egyenlített. A hosszabbítás 14. percében ugyanő ugyanoda lőtte a labdát szép szólót követően, a meccs végét jelentő aranygóllal Szenegál továbbjutott. VIDEÓ ITT!

Ugyancsak bejutott a legjobb nyolc közé Spanyolország, méghozzá óriási küzdelemben. A 90. percben még szerencsét hozott a 11-es pont az íreknek, Robbie Keane büntetőből akkor mentette döntetlenre a meccset. A hosszabbítást követő szétlövés már a spanyoloknak kedvezett – Iker Casillas két lövést hárított, a léc egyet (Keane ott is betalált, de társai közül csak Steve Finnan követte a példáját). VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Oita Szenegál–Svédország 2–1, hosszabbítás után Szuvon Spanyolország–Írország 1–1, 11-esekkel 3–2 VB 2002, DÉL-KOREA, JAPÁN – JÚNIUS 16.

Hat argentin gólöröm az Olé címlapján – a legnagyobb Cambiassóé

2006: MESSI MEGSZERZI ELSŐ VILÁGBAJNOKI GÓLJÁT

Mindössze tizenhárom percnyi világbajnoki szereplésre volt szüksége Lionel Messinek ahhoz, hogy megszerezze élete első vb-döntős gólját. A nyolc nappal a 19. születésnapja előtt járó argentin támadó a szerbek elleni mérkőzés 75. percében állt be, adott egy gólpasszt Hernán Crespónak, majd a 88. percben maga adta meg a kegyelemdöfést a Mateja Kezsman kiállítása miatt a 65. perctől emberhátrányban játszó ellenfélnek. Az argentinok többi gólját Maxi Rodríguez (2), Carlos Tévez és (a leghíresebbet) Esteban Cambiasso szerezte. VIDEÓ ITT!

A 24 PASSZ UTÁN ELÉRT CAMBIASSO-GÓL: RÁADÁS VIDEÓ!

Németországban ugyancsak ezen a napon jegyzőkönyvezték Angola válogatottjának első világbajnoki pontját. Ugyanez nem jött össze Elefántcsontpartnak, amely Bakary Koné gyönyörű gólja ellenére kikapott a hollandoktól (VIDEÓ ITT!) és elvesztette az esélyt a továbbjutásra – a C-csoport két továbbjutója: Hollandia és Argentína. Ami azt illeti, Robin van Persie szabadrúgásgólja (második válogatott gólja) és Ruud van Nistelrooy találata (élete egyetlen vb-gólja) sem volt csúnya…

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Gelsenkirchen Argentína–Szerbia-Montenegró 6–0 Stuttgart Hollandia–Elefántcsontpart 2–1 Hannover Mexikó–Angola 0–0 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 16.

Svájc és Gelson Fernandes a hetedik mennyországban

2010: VERESÉGGEL KEZD AZ EURÓPA-BAJNOK

Dél-Afrika nemzeti ünnepet ült – a Fiatalság Napja az apartheidrendszer ellen 1976-ban kezdődő sowetói diáklázadásoknak állít emléket –, azonban az uruguayi tizenegy nem volt tekintettel erre: lefocizta a pályáról a Bafana Bafanát. Diego Forlán megpattanó lövéssel nyitotta a gólok sorát, a hajrában ő torolta meg büntetőből Ito Khune szabálytalanságát is – a hazai kapust kiállították, ez volt a torna egyetlen kapuskiállítása –, majd a végén Álvaro Pereira is betalált: 3–0, illúzióromboló vereség a hazaiaknak. VIDEÓ ITT!

Amúgy ez volt a vb utolsó bemutatkozós napja, utolsóként a H-csoportban is megkezdődtek a küzdelmek, méghozzá egy hatalmas meglepetéssel. A megelőző 49 mérkőzésén mindössze egy vereséget szenvedő, Európa-bajnok Spanyolország 1–0-ra kikapott Svájctól! Gelson Fernandes 52. percbeli gólja 12-es spanyol győzelmi sorozatnak vetett véget, egyben azt vetítette előre, hogy a spanyolokból nem lesz világbajnok – elvégre vereséggel kezdő csapat korábban sohasem lett az. Aztán ugyebár... VIDEÓ ITT!

A H-csoport másik találkozóján is csupán egy, méghozzá szerencsés gól született Jean Beausejour jóvoltából, de a nemzetközi sajtó így sem csalódott a támadó szellemű chileiekben, Honduras örülhetett, hogy megúszta ennyivel. A Marcelo Bielsa dirigálta Chile – bár időközben négy vb-n járt és 12 mérkőzést vívott – a fent említett, 1962-ben ugyanezen a napon lejátszott bronzcsata óta először nyert vb-meccset. VIDEÓ ITT!

A Bild címlapján Thomas Müller volt a főszereplő – és a súlyos síbaleset után kezelt Michael Schumacher, akit aznap nagy reményekkel szállítottak rehabilitációs kezelésre…

2014: A NÉMETEK AZONNAL BEINDÍTJÁK A HENGERT – MEGINT...

Németország a megelőző három világbajnokságot rendre legalább négy góllal indította, és hiába kapott Szaúd-Arábiánál, Costa Ricánál és Ausztráliánál erősebb ellenfelet a 100. világbajnoki mérkőzésére (ebben az NSZK gyűjteménye is benne van), a Cristiano Ronaldóval felálló Portugália sem kerülhette el a sorsát – megkapta a négyest.

A meccs hőse az 50. válogatottságát mesterhármassal ünneplő Thomas Müller volt (Pepét is róla állították ki a 37. percben, 2–0-nál). A rosszat sejtő portugál sajtó máris a csapat elöregedéséről, a rosszul ütemezett akklimatizációról cikkezett. VIDEÓ ITT!

Ugyanebben a csoportban az Egyesült Államok „bosszút állt” Ghánán a 2006-os és a 2010-es vereségért – Clint Dempsey a vb-történelem ötödik leggyorsabb gólját lőtte a 29. másodpercben, és ő lett az első USA-játékos, aki három vb-n is a kapuba talált (VIDEÓ ITT!) –, míg Irán először úszott meg vb-mérkőzést kapott gól nélkül. A tizediken jött össze.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Curitiba Irán–Nigéria 0–0 Salvador Németország–Portugália 4–0 Natal Egyesült Államok–Ghána 2–1 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 16.

2018: GRIEZMANN BELŐTTE A VB-TÖRTÉNET ELSŐ VAR-BÜNTETŐJÉT

Örömmámorba is torkollhatott volna Peru 36 év utáni visszatérése a világbajnoki mezőnybe – a kibővített tánckar készenlétben állt, tízezrek kísérték el a dél-amerikai válogatottat Oroszországba –, csakhogy Christian Cueva kihagyta a tizenegyest az első félidő hajrájában, Yussuf Poulsen viszont gólra váltott egy ellencsapást a másodikban, amivel Dánia nyert is. Kasper Schmeichel nagy védésekkel lehozta kapott gól nélkül a meccset, így első vb-fellépésén máris utolérte édesapját, Petert, aki öt világbajnoki csatája közül egyet szintén kapott gól nélkül zárt. VIDEÓ ITT!

Még volt mit csiszolni a franciák játékán

A csoport másik meccsét a franciák nyerték meg, de játékukon nem látszott, hogy az ausztráloknak a későbbi világbajnokkal van dolguk. Antoine Griezmann tizenegyesből szerezte meg a vezetést (ez volt a vb-történelem első VAR-ozás után megítélt büntetőből született gólja), majd miután Mile Jedinak ugyancsak tizenegyesből egyenlített, a gólvonal-technológia kellett ahhoz, hogy Paul Pogba megpattanó lövéséből – amúgy a hagyományos szabályoknak is tökéletesen megfelelően – gól legyen. VIDEÓ ITT!

Ami azt illeti, a horvátok rajtja sem ért fel egy döntőig szóló, lepecsételt úti okmánnyal. Mario Mandzukic megpattanó fejessel szerezte meg a vezetést Nigéria ellen, és amikor az általa kiharcolt tizenegyest Luka Modric értékesítette a 73. percben, feljegyezhettük: az volt a horvát csapat első kaput eltaláló lövése a meccsen… Zlatko Dalic szövetségi kapitánynak persze teljesen igaza volt a lefújás után: „A győzelem az győzelem”. VIDEÓ ITT!

Nem volt lehetősége hasonló nyilatkozatra Jorge Sampaolinak, az argentinok kapitányának, hiszen csapata hiába vezetett Sergio Agüero góljával, Alfred Finnbogason négy percen belül egyenlített. Lionel Messi – első vb-gólja megszületésének 12. évfordulóján – kihagyott egy tizenegyest, és nem az volt az utolsó alkalom a kilencven perc során, amikor Hannes Halldórsson védett. Ő lett a meccs hőse, a vb-újonc Izland értékes ponttal mutatkozott be, Argentína pedig 1990 óta először nem győzelemmel kezdte a vb-t. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Kazany Franciaország–Ausztrália 2–1 Szaranszk Peru–Dánia 0–1 Moszkva (Szpartak) Argentína–Izland 1–1 Kalinyingrád Horvátország–Nigéria 2–0 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 16.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 26. TUNÉZIA–AUSZTRÁLIA 0–1. A dánok elleni biztató, pontot hozó rajt után győzelemben reménykedtek a tunéziaiak, de a 22. perctől futni kényszerültek az eredmény után: egy megpattanó beadásból Mitchell Duke, aki a japán másodosztályban kereste a kenyerét akkoriban, gyönyörű csúsztatott fejest küldött a hosszú sarokba. Az ausztrálok óriásit küzdöttek, a kopasz Aaron Mooy mindenhová odaért, Harry Souttar, a termetes védő nem egyszer hatalmasat mentett, Tunézia kapura lövésig is alig jutott el. Ausztrália másodszor úszott meg mérkőzést kapott gól nélkül 1974-ben kezdődő vb-története során (ez volt a 18. meccse), és győzelmével a továbbjutás küszöbére lépett. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)