Nemzeti Sportrádió

Ha angol–argentin, akkor mindig, mindig és örökké Maradona

K. Zs.K. Zs.
2026.07.15. 18:03
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A Nemzeti Sport is több cikkben foglalkozott az elhíresült 1986-os Argentína–Anglia vb-negyeddöntővel, amelyet Diego Maradona két gólja döntött el (2–1): a második egy gyönyörű szóló végén született, az elsőt meg, ugye, kézzel szerezte az argentinok játékmestere. Az Opta a korabeli adatok alapján összesítette, hogy Maradona nemcsak a két góljával, hanem a lövései, a várható góljai, a megkísérelt és a sikeres cselei, a kialakított helyzetei és a labdaérintései számával is a mezőny legjobbja volt. A feljegyzések szerint öt fejpárbajából kettőt megnyert, ám a poszt készítője nem állta meg, hogy hozzá ne tegye: „De tudjuk, hogy közülük az egyiket nem nyerte meg…”

 

vb 2026 Diego Maradona foci-vb 2026
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