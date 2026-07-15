Ha angol–argentin, akkor mindig, mindig és örökké Maradona
A Nemzeti Sport is több cikkben foglalkozott az elhíresült 1986-os Argentína–Anglia vb-negyeddöntővel, amelyet Diego Maradona két gólja döntött el (2–1): a második egy gyönyörű szóló végén született, az elsőt meg, ugye, kézzel szerezte az argentinok játékmestere. Az Opta a korabeli adatok alapján összesítette, hogy Maradona nemcsak a két góljával, hanem a lövései, a várható góljai, a megkísérelt és a sikeres cselei, a kialakított helyzetei és a labdaérintései számával is a mezőny legjobbja volt. A feljegyzések szerint öt fejpárbajából kettőt megnyert, ám a poszt készítője nem állta meg, hogy hozzá ne tegye: „De tudjuk, hogy közülük az egyiket nem nyerte meg…”
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