Ha angol–argentin, akkor mindig, mindig és örökké Maradona

A Nemzeti Sport is több cikkben foglalkozott az elhíresült 1986-os Argentína–Anglia vb-negyeddöntővel, amelyet Diego Maradona két gólja döntött el (2–1): a második egy gyönyörű szóló végén született, az elsőt meg, ugye, kézzel szerezte az argentinok játékmestere. Az Opta a korabeli adatok alapján összesítette, hogy Maradona nemcsak a két góljával, hanem a lövései, a várható góljai, a megkísérelt és a sikeres cselei, a kialakított helyzetei és a labdaérintései számával is a mezőny legjobbja volt. A feljegyzések szerint öt fejpárbajából kettőt megnyert, ám a poszt készítője nem állta meg, hogy hozzá ne tegye: „De tudjuk, hogy közülük az egyiket nem nyerte meg…”

In England vs Argentina at the 1986 WC, Diego Maradona led the game for:



goals (2)

shots (7)

xG (1.15)

dribble attempts (16)

successful dribbles (10)

chances created (5)

touches (73)



The record books also say he won 2 of 5 aerial duels.



But we know he didn't win one of them… pic.twitter.com/tu3CgNRl8q — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 14, 2026