Gyász: elhunyt az osztrák vb-csapat utolsó tagja

Egykori klubja, a First Vienna tájékoztatása szerint Hans Buzek pénteken hunyt el.

Buzek 1955-ben, 17 évesen, öt hónaposan és nyolc naposan mutatkozott be az osztrák válogatottban, ezzel a nemzeti csapat történetének második legfiatalabb játékosa volt, igaz, később David Alaba is elé került a vonatkozó rangsorban.

A First Vienna, az Austria Wien, a Wiener SC, a Dornbirn, a Rapid Wien és az Austria Klagenfurt egykori játékosa 42-szer húzta magára a válogatott mezt, ezeken kilenc gólt szerzett, de a magyar válogatott elleni öt fellépésén egyszer sem volt eredményes.

Buzek, aki civil foglalkozását tekintve ötvösként dolgozott, az utolsó élő tagja volt az 1958-as világbajnokságon szereplő osztrák válogatottnak.