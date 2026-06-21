Gyász: elhunyt az osztrák vb-csapat utolsó tagja
Gyászol az osztrák labdarúgás, életének 89. évében elhunyt Johann „Hans” Buzek korábbi válogatott labdarúgó.
Egykori klubja, a First Vienna tájékoztatása szerint Hans Buzek pénteken hunyt el.
Buzek 1955-ben, 17 évesen, öt hónaposan és nyolc naposan mutatkozott be az osztrák válogatottban, ezzel a nemzeti csapat történetének második legfiatalabb játékosa volt, igaz, később David Alaba is elé került a vonatkozó rangsorban.
A First Vienna, az Austria Wien, a Wiener SC, a Dornbirn, a Rapid Wien és az Austria Klagenfurt egykori játékosa 42-szer húzta magára a válogatott mezt, ezeken kilenc gólt szerzett, de a magyar válogatott elleni öt fellépésén egyszer sem volt eredményes.
Buzek, aki civil foglalkozását tekintve ötvösként dolgozott, az utolsó élő tagja volt az 1958-as világbajnokságon szereplő osztrák válogatottnak.
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