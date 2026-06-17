Laimer: Idegesek voltunk, de a győzelem után élveznünk kell a vébét
Konrad Laimer, az osztrák válogatott és a Bayern München középpályása elismerte, nagyon idegesen játszottak Jordánia ellen, de a világbajnokságon 1990 óta első győzelmét arató csapat a győzelemmel a zsebében élvezni szeretné a torna későbbi szakaszát.
„Alapból tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen ez a világbajnokság – kezdte Laimer. – Több van a csapatban, ennél jobban is tudunk játszani, de most idegesek voltunk, és az ellenfelünk is nagyon felkészült a játékunkból. Ezért nagyon fontos, hogy nyertünk, nagy teher került le a vállunkról. Sokkal jobban érezzük magunkat, itt az ideje, hogy élvezzük a világbajnokságot!”
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik