Laimer: Idegesek voltunk, de a győzelem után élveznünk kell a vébét

„Alapból tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen ez a világbajnokság – kezdte Laimer. – Több van a csapatban, ennél jobban is tudunk játszani, de most idegesek voltunk, és az ellenfelünk is nagyon felkészült a játékunkból. Ezért nagyon fontos, hogy nyertünk, nagy teher került le a vállunkról. Sokkal jobban érezzük magunkat, itt az ideje, hogy élvezzük a világbajnokságot!”

Kondar Laimer szerint nagyon felkészült volt a jordániai válogatott (Fotó: Getty Images)