Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Szikszay András, a legendás Csonti

R. P.R. P.
2026.06.19. 20:01
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A svéd Ulf Schmidt, Jan-Erik Lundqvist és a Szikszay András (jobbról a második), Gulyás István páros a Magyarország–Svédország Davis-kupa-mérkőzésen, a margitszigeti teniszstadionban (Fotó: MTI/Mikó László)
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tenisz Szikszay András gyász
A család tájékoztatása alapján a Magyar Teniszszövetség megírta, hogy életének 90. évében elhunyt Szikszay András teniszező.

 

A Magyar Teniszszövetség így emlékezett vissza Szikszay Andrásra:

„A többek között a Vasasban, a Dózsában és a Szpariban versenyző játékos 1962 és 1967 között sorozatban hat alkalommal volt páros bajnok Gulyás István oldalán, 1960-ban Zentay Ferenccel ünnepelhetett, összességében pedig 19 bajnoki címmel rendelkezik.
A Davis-kupában 26 alkalommal képviselte a magyar színeket, a hatvanas években pedig a nagy nemzetközi versenyek állandó résztvevője volt, egyéniben Nastasét és Tiriacot is legyőzte, de párosban és vegyes párosban is szép sikereket ért el, 1966-ban például a világhírű Ashe, Bond párost győzték le.
Edzőként 33 évig dolgozott itthon és külföldön is, volt algériai Dk-kapitány, a magyar Király-kupa-csapat edzője, a legtöbb ideig azonban a Bp. Spartacusnál edzősködött és számos válogatott játékos edzéseit irányította.
Rengeteg kitüntetést kapott, többek között a Magyar Sportért Díjat (1996), a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét (2011) és a Magyar Tenisz Szövetség életműdíját (2015) is.
Nyugodj békében Csonti!”

A Képes Sport jövő héten, június 27-én megjelenő számában külön cikkben emlékezünk meg a legendás teniszezőről.

 

tenisz Szikszay András gyász
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