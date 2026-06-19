Gyász: elhunyt Szikszay András, a legendás Csonti

A Magyar Teniszszövetség így emlékezett vissza Szikszay Andrásra:

„A többek között a Vasasban, a Dózsában és a Szpariban versenyző játékos 1962 és 1967 között sorozatban hat alkalommal volt páros bajnok Gulyás István oldalán, 1960-ban Zentay Ferenccel ünnepelhetett, összességében pedig 19 bajnoki címmel rendelkezik.

A Davis-kupában 26 alkalommal képviselte a magyar színeket, a hatvanas években pedig a nagy nemzetközi versenyek állandó résztvevője volt, egyéniben Nastasét és Tiriacot is legyőzte, de párosban és vegyes párosban is szép sikereket ért el, 1966-ban például a világhírű Ashe, Bond párost győzték le.

Edzőként 33 évig dolgozott itthon és külföldön is, volt algériai Dk-kapitány, a magyar Király-kupa-csapat edzője, a legtöbb ideig azonban a Bp. Spartacusnál edzősködött és számos válogatott játékos edzéseit irányította.

Rengeteg kitüntetést kapott, többek között a Magyar Sportért Díjat (1996), a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét (2011) és a Magyar Tenisz Szövetség életműdíját (2015) is.

Nyugodj békében Csonti!”

A Képes Sport jövő héten, június 27-én megjelenő számában külön cikkben emlékezünk meg a legendás teniszezőről.