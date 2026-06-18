Vasas Zoltán az osztrák elit akadémiai rendszer egyik legfontosabb képzőközpontjában dolgozik

Bécstől alig egy órára, Graztól mindössze ötven percre egy magyar szakember dolgozik nap mint nap azon, hogy a következő generáció tehetségei eljussanak a profi labdarúgás küszöbéig. Vasas Zoltán neve sok magyar futballszurkoló számára ismerősen csenghet: az egykori élvonalbeli védő pályafutása során a Békéscsaba, az MTK, a Győri ETO, a Videoton, a Ferencváros és a DAC színeiben szerepelt, emellett külföldön, az ír élvonalban is értékes tapasztalatokat szerzett. A jelentős NB I-es és nemzetközi múltú szakember már több mint másfél évtizede él Ausztriában, aktív játékos-pályafutása lezárását követően tudatosan építette edzői karrierjét, végigjárva az utánpótlás-nevelés valamennyi szintjét, mielőtt eljutott volna az osztrák elitképzés egyik meghatározó műhelyébe.

Jelenleg a DSM AKA Oststeiermark szakembereként dolgozik, amely Ausztria elit akadémiai rendszerének egyik legfontosabb képzőközpontja. Az akadémia rendszere több mint hat évtized utánpótlás-nevelési tapasztalatára épül, ötvözve Európa legsikeresebb képzési modelljeinek legfontosabb elemeivel. A szakmai koncepció kialakításában az Ajax, a Red Bull Salz­burg és a Basel utánpótlás-nevelési módszertanának alapelvei is megjelennek, kiemelt hangsúlyt helyezve a játékosközpontú fejlesztésre, a modern futballszemléletre, az intenzív játékstílusra és a jellemformálásra. A rendszer szoros szakmai kapcsolatot ápol több európai partnerrel, köztük az Admira Wacker akadémiájával, a Viktoria Plzennel, a TSV Hartberggel és a Szombathelyi Haladással. Vasas Zoltán 2022-ben egyedüli külföldi szakemberként kapott lehetőséget ennek az akadémiai rendszernek a legmagasabb szintjén, ami jól mutatja az évek során kivívott szakmai elismertségét. Hitvallásának középpontjában a játékosfejlesztés és a jellemformálás áll.

„A tehetség önmagában nem elég – mondta lapunknak Vasas Zoltán. – A mentalitás, az alázat és a mindennapi munka minősége határozza meg, hogy egy fiatal játékos meddig juthat el. Nekünk az a feladatunk, hogy segítsük őket felkészülni a profi futball követelményeire.”

Az osztrák UEFA Elite Junioren A-diploma megszerzésével az akadémiai futball egyik legmagasabb szintű szakmai végzettségét szerezte meg, és a képzés során nemzetközi szinten elismert szakemberekkel dolgozhatott együtt, ami tovább erősítette modern futballszemléletét és játékosfejlesztési elképzeléseit. Az akadémiáról az elmúlt években sok játékos jutott el az osztrák profi futballig, miközben korosztályos válogatott labdarúgók fejlődését is segítették. A magyar szakember munkájának egyik legfontosabb célja, hogy hidat építsen az akadémiai futball és a felnőtt profi labdarúgás között, megteremtve a tehetséges fiatalok számára a sikeres átmenet lehetőségét.

Az egykori NB I-es játékos edzőként is ugyanazokat az értékeket képviseli, amelyek futballistaként meghatározták pályafutását: a fegyelmet, a következetességet és a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettséget. Bár családjával jól érzi magát Ausztriában, nem titkolja, a jövőben szívesen kamatoztatná Magyarországon is azt a tudást és tapasztalatot, amelyet játékosként a magyar és a nemzetközi futballban, valamint edzőként az osztrák elit utánpótlás-nevelésében szerzett meg.