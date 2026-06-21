Gyári munkásból lett a német válogatott egyik vb-gólfelelőse Deniz Undav

Deniz Undav Curacao és Elefántcsontpart ellen is csereként lépett pályára, és a német válogatott kilenc góljából hármat vállalt, kettőben pedig gólpasszal működött közre. Mióta a világbajnokságon engedélyezik a cseréket, vagyis 1970 óta csak Roger Milla működött közre öt gólban a kispadról beszállva ugyanazon a vb-n: a kameruni legenda az 1990-ben negyeddöntőig jutó afrikai válogatottban tündökölt.

Pedig Undav helyzete nem volt egyszerű a német válogatottban: ahogy a BBC cikke megjegyzi, a támadó a felkészülés során Ghána ellen győztes gólt szerzett a kispadról beállva, majd nyilvánosan beszélt arról, hogy a kezdőben akar helyet kapni. Gyorsan érkezett Julian Nagelsmann kapitány válasza, aki üzent a támadónak, hogy az ilyen kijelentésekkel csak felesleges nyomást gyakorol saját magára. A szakvezető azt sugallta, hogy Undav biztosan nem lett volna eredményes a ghánaiak ellen, ha az első perctől a pályán van. Egy nappal később elnézést kért ezért a kijelentéséért.

Sőt, az Elefántcsontpart elleni siker után Nagelsmann arra a kérdésre, hogy Undav kezdő lehet-e az utolsó csoportmeccsen Ecuador ellen, határozott igennel felelt, kiemelve a támadó formáját, aki 11 válogatott meccsén már kilencszer volt eredményes. Előtte Miroslav Klose volt képes arra 2002-ben, hogy az első két vb-meccsén betaláljon.

De Undav útja a sikerekig nem volt kikövezve.

„A Werder Bremennél 14 évesen azt mondták, hogy túl kicsi vagyok, nincs náluk jövőm, így eltanácsoltak. De nem adtam fel a reményt. 17 évesen elköltöztem otthonról, hogy a negyedosztályú Havelsénél játszhassak. A futball és az edzések mellett napi nyolc órában dolgoztam egy gyárban, ahol egy lézergépet kezeltem. Hajnal négykor keltem, elmentem dolgozni, majd edzésre, és hazaértem este nyolcra, és a következő nap ugyanígy folytattam, mert csak így tudtam megélni” – emlékezett vissza a kezdetekre Undav a 7sur7 című belga lapnak adott interjúban.

Undav számára a belgiumi légióskodás hozta meg az áttörést, az Union Saint-Gilloise csapatával feljutott a belga élvonalba, ahol 25 gólt szerzett, majd szerződtette a Brighton. Ám a Premier League-ben nem igazán vált be, a Stuttgart így előbb kölcsönvette, majd végleg szerződtette. A legutóbbi idényben 19 gólt szerzett a Bundesligában, a góllövőlista második helyét kaparintotta meg Harry Kane mögött.

„Nagyszerű érzés – nyilatkozta a támadó, amikor átvette a mérkőzés legjobbjának járó díjat az Elefántcsontpart elleni csoportmeccs után. – Legutóbb is szerettem volna megkapni, akkor nem sikerült. Számomra nagy dolog, hogy megkaptam ezt a trófeát, de a legfontosabb, hogy nyertünk, és továbbjutottunk a csoportból.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 (0–1)

Toronto, Toronto Stadion, 43 086 néző. Vezette: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown – F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 59.) – L. Sané (Leweling, 59.), Musiala (Undav, 59.), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo (G. Doué, 83.), Kossounou, Agbadou, Konan – A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) – Bonny (Guessand, 75.), Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé

Gólszerző: Undav (68., 90+4.), ill. Kessié (30.)

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