Futsal: ismét vereséget szenvedett az U19-es válogatott

2026.05.17. 11:34
A második felkészülési meccsen 3–1-kapott ki az U19-es futsalválogatott a csehek ellen Győrszentivánban.

Mindkét meccsét elveszítette az U19-es futsalválogatott Csehország ellen Győrszentivánban. Az első felkészülési mérkőzésen 3–2-re, a másodikon 3–1-re nyertek a vendégek. A jövő évi Eb-selejtezőre hangoló együttes edzője, Frank Tamás így értékelt az mlsz.hu-nak: 

„Jobban játszottunk, és nagyobb fölényben voltunk, mint a csütörtöki találkozón, a csehek szinte végig védekezésre kényszerültek, mégis vesztesen hagytuk el a pályát. Nem tudom elmarasztalni a játékosaimat, mindent megtettek ezen a mérkőzésen is, a játékminőség és a küzdeni tudás rendben volt, de ahhoz, hogy megnyerjük az ilyen mérkőzéseket, nagyságrendbeli javulásra van szükség a helyzetkihasználás terén".

U19-ES FUTSAL FELKKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, GYŐRSZENTIVÁN
Magyarország-Csehország 1–3 (0–2)
Magyarország: Tarnóczi Marcell - Alexa Ákos, Hudák Botond, Szakács Botond, Henkel Bence
Cserék: Balogh Attila, Kiss Csaba, Béres Zalán, Zámbó Zsombor, Bessenyei Marcell, Elek Zsombor, Barna Szabolcs, Vass Zoltán, Papp-Kálmán Farka

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

