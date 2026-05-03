Futsal: otthon tartotta a Magyar Kupát a Veszprém

2026.05.03. 16:13
Veszprémi győzelemmel ért véget a Magyar Kupa döntője (Fotó: MTI/Katona Tibor)
Futsal Újpest Vehir.hu Futsal Veszprém futsal Magyar Kupa MK-döntő
A rendező város csapata nyerte meg a férfi futsal Magyar Kupa négyes döntőjét vasárnap délután.

Telt ház várta a csapatokat a Március 15. úti Sportcsarnokban, a veszprémi publikum nagyon vágyott a tavalyi bajnoki cím után a Magyar Kupa megszerzésére is. Ez ugyanúgy látszott a csapaton, a hazaiak nagy elánnal kezdtek, Dróth Zoltán pedig többször is veszélyesen próbálkozott. Az Újpest eléggé passzívnak tűnt, egyáltalán nem volt meglepő, amikor Hadházi Sándor a saját passza után elindult a bal oldalon, és a visszakészített labdát fellőtte a rövid felső sarokba. A lilák gyorsan válaszoltak, egy szöglet után Suscsák Máté kapásból talált a kapuba, és innentől kiegyenlített csata zajlott a parketten. Suscsák a vezetést is megszerezhette volna az Újpestnek, ám a keresztbe lőtt labdát fölé fejelte, a másik oldalon viszont Dróth varázsolt, felvette a pozíciót három méterre a kaputól, a felpasszolt labdát egy átvétel után a jobb sarokba sarkallta.

Fotó: MTI/Katona Tibor

A szünet után 19 másodperc kellett, hogy az egygólos hazai előnyből kettő legyen, Thiago Dos Santos távolról tüzel, a labda a hatoson megpattant egy védőn, így jutott a hálóba. Nem adta fel az Újpest, a 24. percben megint feljött egy gólra, tanítani való akció végén Östör Martin passzolt a kapuba. Ekkor már a fővárosiak akarata érvényesült, és a félidő közepén újabb szép összjáték végén Hadzsi Máté egyenlített is. De jött az újabb fordulat, Hadházi csodálatos csel után kilőtte a bal felső sarkot, és a 33. percben megint vezetett a Veszprém. Az Újpest lehozta kapusát, ám az öt a négy elleni játékból rosszul jött ki, Dorogi Benjámin az üres kapuba lőtt, a Veszprém története során másodszor lett kupagyőztes.

FUTSAL
MAGYAR KUPA, FÉRFIAK
Döntő
Vehir.hu Futsal Veszprém–Újpest FC 5–3 (2–1)
G: Hadházi (8., 33.), Dróth (19.), Thiago Dos Santos (21.), Dorogi (38.), ill. Suscsák (11.), Östör (24.), Hadzsi (31.)

Minden más foci
3 órája

Női futsal MK: először lett kupagyőztes a TFSE

A TFSE kétgólos hátrányból talpra állva nyerte meg a női döntőt.

 

 

