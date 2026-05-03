Futsal: otthon tartotta a Magyar Kupát a Veszprém

Telt ház várta a csapatokat a Március 15. úti Sportcsarnokban, a veszprémi publikum nagyon vágyott a tavalyi bajnoki cím után a Magyar Kupa megszerzésére is. Ez ugyanúgy látszott a csapaton, a hazaiak nagy elánnal kezdtek, Dróth Zoltán pedig többször is veszélyesen próbálkozott. Az Újpest eléggé passzívnak tűnt, egyáltalán nem volt meglepő, amikor Hadházi Sándor a saját passza után elindult a bal oldalon, és a visszakészített labdát fellőtte a rövid felső sarokba. A lilák gyorsan válaszoltak, egy szöglet után Suscsák Máté kapásból talált a kapuba, és innentől kiegyenlített csata zajlott a parketten. Suscsák a vezetést is megszerezhette volna az Újpestnek, ám a keresztbe lőtt labdát fölé fejelte, a másik oldalon viszont Dróth varázsolt, felvette a pozíciót három méterre a kaputól, a felpasszolt labdát egy átvétel után a jobb sarokba sarkallta.

A szünet után 19 másodperc kellett, hogy az egygólos hazai előnyből kettő legyen, Thiago Dos Santos távolról tüzel, a labda a hatoson megpattant egy védőn, így jutott a hálóba. Nem adta fel az Újpest, a 24. percben megint feljött egy gólra, tanítani való akció végén Östör Martin passzolt a kapuba. Ekkor már a fővárosiak akarata érvényesült, és a félidő közepén újabb szép összjáték végén Hadzsi Máté egyenlített is. De jött az újabb fordulat, Hadházi csodálatos csel után kilőtte a bal felső sarkot, és a 33. percben megint vezetett a Veszprém. Az Újpest lehozta kapusát, ám az öt a négy elleni játékból rosszul jött ki, Dorogi Benjámin az üres kapuba lőtt, a Veszprém története során másodszor lett kupagyőztes.

FUTSAL

MAGYAR KUPA, FÉRFIAK

Döntő

Vehir.hu Futsal Veszprém–Újpest FC 5–3 (2–1)

G: Hadházi (8., 33.), Dróth (19.), Thiago Dos Santos (21.), Dorogi (38.), ill. Suscsák (11.), Östör (24.), Hadzsi (31.)