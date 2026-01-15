Nemzeti Sportrádió

Az Európa-bajnokság előtti utolsó tesztmeccsek várnak a futsalválogatottra

2026.01.15. 12:52
Sergio Mullor meglepetéssel is készül az Eb-re (Fotó: Czinege Melinda)
Sergio Mullor futsal magyar futsalválogatott futsal Európa-bajnokság
A jövő héten kezdi el szereplését a magyar futsalválogatott Ljub­ljanában az Európa-bajnokságon, előtte csütörtökön és szombaton még felkészülési mérkőzést játszik Szerbia ellen.

Nagy lehetőség kapujában a futsalválogatott. A mieink január végén tíz év után játszanak ismét Európa-bajnokságon, s bár a lehető legnehezebb csoportba kerültek – a végső sikerre is esélyes Olaszország, a címvédő Portugália és a jó erőkből álló Lengyelország mellé –, a selejtezőbeli eredmények alapján van ok a bizakodásra: válogatottunk a második helyen zárta a kvalifikációs sorozatot a szlovénok mögött, majd a pótselejtezőben Romániát legyőzve biztosította a helyét az Eb tizenhatos mezőnyében. Az együttes Szerbia ellen zárja felkészülési mérkőzéseinek sorát, január 15-én, csütörtökön 18 órától lép pályára a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban – majd szombaton már zárt kapuk mögött még egyszer megmérkőzik déli szomszédainkkal.

„Jó formában van a csapat, elégedett vagyok az elvégzett munkánkkal – mondta a 44 esztendős szövetségi kapitánya, a spanyol Sergio Mullor. – A Szerbia elleni felkészülési mérkőzésen megoldásokat szeretnénk találni bizonyos kérdésekre. A szerb csapat a játék több elemében, legfőképpen támadásban nagyon hasonlít első Európa-bajnoki ellenfelünkre, Lengyelországra. Ez az összecsapás jó esély arra is, hogy a Franciaország elleni felkészülési mérkőzésen látott hibákat kijavítsuk, amelyen egyébként a gyengébb eredmény ellenére jól játszottunk. Természetesen a másik két csoportriválisunk, Olaszország és Portugália még egy szinttel magasabb játékerőt képvisel, de rájuk sem készülünk máshogy, szeretnénk mindenki ellen a saját játékfelfogásunkban játszani, illetve készülünk néhány meglepetésként ható játékelemmel is. Mindig úgy gondoltam, lépésről lépésre kell az ilyen tornák akadályait megugrani, s csak azután kapunk tiszta képet, miután láttuk az ellenfeleinket is játszani. Hatalmas tett lenne, ha az ország történelmében először pontot tudnánk Európa-bajnokságon szerezni, de nem szeretném erre leegyszerűsíteni az esélyeinket. Versengők, győztes típusok vagyunk, s szeretnénk minél jobb eredményt elérni a tornán.”

 

