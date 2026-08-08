Nemzeti szimbólumok nélkül indulhatnak az oroszok és a fehéroroszok a ritmikus gimnasztika vb-n

Torsten Hartmann, a Német Tornaszövetség szóvivője megerősítette, hogy mindkét ország sportolói engedélyt kaptak a részvételre a nemzetközi szövetség szabályai szerint, ám semleges státuszban fognak versenyezni.

Kifejtette, hogy a ritmikus gimnasztikázók nemzeti jelképek nélkül versenyeznek majd, ami azt jelenti, hogy az esemény során nem tűzik ki az orosz és a fehérorosz zászlókat, és nem játsszák le a nemzeti himnuszokat. Éremátadás vagy győzelem esetén a nemzetközi szövetség zászlaját használják, és semleges zene szól majd.

A frankfurti világbajnokság a sportág első kvótaszerző eseménye a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Egyéniben az összetett döntő első három helyezettje, illetve az együttes kéziszercsapatok összetett versenyének dobogósai már most kijutnak az ötkarikás játékokra.