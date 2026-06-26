Beckham és egy másik David boldoggá teszi Angliát – időutazás vb-videókkal

Lesz persze más is:

• egy mindkettejüknél nagyobb futballista, a holland Johan Cruyff 1974-ben ezen a napon húzta be az első (és a második) strigulát vb-góljainak rovatába;

• és micsoda egybeesés, húsz évvel később ugyanezen a napon egy másik barcelonai hérosz, az akkoriban már edzőként dolgozó Cruyff egyik kulcsembere, a bolgár Hriszto Sztoicskov is megkezdte vb-góljai gyártását – szintén egy duplával!

Kurt Palm könyve a 12 gólos „hőségcsatáról”

1954: TIZENKÉT GÓL SZÜLETETT AZ ALPESI RANGADÓN, AMI MA IS REKORD

Minden idők gólokban leggazdagabb világbajnoki mérkőzését 1954. június 26-án rendezték meg Lausanne-ban. Húsz perc elteltével a házigazda Svájc 3:0-ra vezetett Ausztria ellen a futballistákat igencsak próbára tevő rendkívüli hőségben lejátszott alpesi rangadón, de a szünetben már 5:4 volt az osztrákoknak, pedig még egy büntetőt is elrontottak! A lefújásig összesen tizenkét gól született, a svájci oldalon Sepp Hügi, az osztrákoknál Theodor Wagner ért el mesterhármast – utóbbié ért többet, hiszen Ausztria jutott be a legjobb négy közé. VIDEÓ ITT!

Uruguay is versenyben maradt a címvédésért, miután a két csapat közös történetének második mérkőzésén – akárcsak az elsőn – nagy csatában legyőzte Angliát. A négy évvel korábbi vb-döntő egyik hőse, Juan Schiaffino ezen a mérkőzésen szerezte meg az utolsó gólját az uruguayi válogatottban. VIDEÓ ITT!

Johan Cruyff hitvallása: a futball egyszerű játék

1974: CRUYFF KÉT GÓLLAL BOLONDÍTJA ARGENTÍNÁT

A június 26-i játéknapon Hollandia már a negyedik mérkőzését játszotta a nyugat-németországi világbajnokságon, ám az akkor már kétszeres aranylabdás Johan Cruyff adós volt a gólokkal. Argentína ellen törlesztett: csapata első gólját pazar labdaátvételt követően, a negyediket a kipattanó labdára remekül reagálva lőtte. Közben a hollandok – nem kis részben Cruyff zseniális irányítómunkájának köszönhetően – futószalagon gyártották a helyzeteket, amelyekből Ruud Krol lőtt, Johnny Rep fejelt egy gólt. VIDEÓ ITT!

A tönkrevert argentin csapatban pályára lépő labdarúgók közül kettőnek, René Housemannak és a csereként beálló Mario Kempesnek négy év múlva módja nyílt egy nem akármilyen visszavágásra.

A középdöntő 1. fordulójában a lengyelek Grzegorz Lato fejesével legyőzték a svédeket (VIDEÓ ITT!),az NSZK Paul Breitner bombájával és Gerd Müller szemfüles találatával múlta felül Jugoszláviát (VIDEÓ ITT!), a brazilok világbajnoka, Rivellino pedig megmutatta, hogyan kell áthatolni a berlini falon egy labda és egy beépített ember segítségével. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ (CSOPORTKÖR) Gelsenkirchen Hollandia–Argentína 4–0 Hannover Brazília–NDK 1–0 Düsseldorf NSZK–Jugoszlávia 2–0 Stuttgart Lengyelország–Svédország 1–0 VB 1974, NSZK – JÚNIUS 26.

Dedikált fotó David Platt győztes góljáról

1990: SZTOJKOVICS MEGBABONÁZZA A SPANYOLOKAT, PLATT PEDIG A BELGÁKAT

Ivica Oszim már négy éve formálgatta azt a rendkívül sok tehetséget felvonultató jugoszláv válogatottat, amely 1990. június 26-án vb-nyolcaddöntőt vívott Spanyolországgal. A mérkőzés hőse Dragan „Pikszi” Sztojkovics volt, aki a 78. percben egy hidegvérű cselt követő közeli lövéssel, majd – miután Julio Salinas egyenlített – a hosszabbítás második percében eszményi szabadrúgással tette tönkre Andoni Zubizarreta és a többi spanyol játékos napját. A következő szezont Sztojkovics már nem a Crvena zvezdában, hanem az Olympique Marseille-ben kezdte… VIDEÓ ITT!

A nap másik nyolcaddöntőjének befejezéséhez sem volt elég kilencven perc, sőt már-már a szétlövés veszélye fenyegetett, amikor a 119. percben Paul Gascoigne kiharcolt egy szabadrúgást a belga térfél közepén, abból maga ívelte a labdát a kapu elé, és a csereként beálló, a korábbi hét válogatott meccsén egyetlen gólt sem szerző David Platt félfordulattal a hálóba emelt. A belgák végig pariban voltak, a már 1982-ben is kulcsembernek számító Jan Ceulemans egyszer a kapufát is telibe trafálta – minden hiába, nem ők jutottak be a nyolc közé, hanem Anglia. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Verona Jugoszlávia–Spanyolország 2–1, hosszabbítás után Bologna Anglia–Belgium 1–0, hosszabbítás után VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 26.

1994: SZTOICSKOV FELTÁMASZTJA CSAPATÁT, BULGÁRIA HOSSZÚ ÚTRA INDUL

Bulgária és Görögország egyaránt kiütéses vereséget szenvedett első egyesült államokbeli vb-mérkőzésén, így kulcsfontosságú volt számukra az egymás elleni csata. A kiütés ezúttal sem maradt el: az élete első világbajnokságára 28 évesen eljutó Hriszto Sztoicskov két hidegvérű büntető-végrehajtással puhította meg a görögöket, majd Jordan Lecskov és Daniel Borimirov is betalált Eliasz Atmatzidisznek. A bolgárok önbizalommal telve várhatták az argentinok elleni mérkőzést. VIDEÓ ITT!

Románia Dan Petrescu góljával legyőzte az amerikai csapatot, és az első helyen jutott tovább az elsőként finiselő A-csoportból (VIDEÓ ITT!), míg Kolumbia hiába múlta felül Svájcot, a kvartettből egyedüliként kiesett. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Los Angeles Románia–Egyesült Államok 1–0 San Francisco Kolumbia–Svájc 2–0 Chicago Bulgária–Görögország 4–0 VB 1994, EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚNIUS 26.

1998: BECKHAM AZ ELSŐ GÓLJÁT LÖVI AZ ANGOL VÁLOGATOTTBAN

A franciaországi világbajnokságon az utolsó csoportmérkőzéseket rendezték június 26-án. A H-csoportban csak az volt a kérdés, hogy az argentin és a horvát válogatott közül melyik jut tovább az első helyen – nos, ez a cseresorból előlépő Marcelo Pineda egyetlen válogatottbeli gólja révén Argentínának sikerült. VIDEÓ ITT!

Jamaicának az első vb-győzelméről nevezetes ez a nap, a Japán elleni történelmi siker elsősorban a két gólt szerző – két évtizeddel később már hazája szövetségi kapitányaként dolgozó – Theodore Whitmore érdeme. VIDEÓ ITT!

David Beckham gólöröme (Fotó: AFP)

A G-csoportban Románia már biztonságban volt – csakúgy, mint négy éve, csoportelső lett –, ellenben Anglia és Kolumbia ki-ki mérkőzésre kényszerült a másik továbbjutó helyért. Glenn Hoddle tanítványai nem teketóriáztak sokat, az első fél órában eldöntötték a mérkőzést: Darren Anderton ágyúzta a rövid felsőbe az első angol gólt, David Beckham szabadrúgásból kanyarította be a másodikat. A 23 éves Becksnek ez volt az első gólja az angol válogatottban. VIDEÓ ITT!

(Az idősíkok furcsán csúszkálnak: nyolc évvel később június 25-én, azaz „sorozatunk időszámítása szerint” egy nappal korábban szerezte meg az utolsót.)

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Saint-Denis Románia–Tunézia 1–1 Lens Anglia–Kolumbia 2–0 Bordeaux Argentína–Horvátország 1–0 Lyon Jamaica–Japán 2–1 VB 1998, FRANCIAORSZÁG – JÚNIUS 26.

…és akkor jöhet minden idők első brazil–német döntője

2002: RONALDO A DÖNTŐBE LÖVI BRAZÍLIÁT, JÖHET NÉMETORSZÁG!

Brazília már tizedik alkalommal jutott be világbajnokságon a legjobb négy közé, miközben Törökország az első elődöntőjére készült, így aztán sokan előre lefutottnak tekintették az ázsiai torna június 26-i játéknapjára kiírt mérkőzést.

Pedig a brazilok már a csoportkörben is megszenvedtek a törökökkel (2–1), és hiába a több helyzet, a nagyérdemű az elődöntőben sem panaszkodhatott egyoldalúságra.

A mérkőzést végül a kiváló formában lévő Ronaldo villámgyors lövése döntötte el, Brazília készülhetett a németek elleni fináléra.

A brazilok kilencesének amúgy ez már az ötödik olyan meccse volt a tornán, amelyen a kapuba talált – gólt (egyenlítő gólt) szerzett a törökök elleni nyitó csoportmérkőzésen is, megadva ezzel az alaphangot a brazilok szerepléséhez. VIDEÓ ITT!

A Gazzetta címlapján Totti, a győztes gól szerzője

2006: MATERAZZIT KIÁLLÍTJÁK, DE BUFFON ÉS TOTTI MEGMENTI OLASZORSZÁGOT

A németországi világbajnokság nyolcaddöntőjének június 26-i játéknapján Ausztrália nem várt nagy csatára késztette Olaszországot. Kezdetben Marcello Lippi tanítványai egymás után alakították ki a lehetőségeket, de gólt nem tudtak szerezni, és a későbbiekben – különösen Marco Materazzi kiállítása után – Gianluigi Buffon kapuja előtt is fel-felforrósodott a levegő.

Már erősen hosszabbításgyanús volt a helyzet, amikor a világbajnokságon később többször is kulcsfigurának bizonyuló Fabio Grosso betört az ausztrál tizenhatoson belülre, és ügyesen átesett az elé vetődő Lucas Neill lábán. A tizenegyest Francesco Totti gólra váltotta, Olaszország továbbjutott. Kevesek fejében fordult meg, hogy Totti soha többé nem lő gólt a squadra azzurra mezében – pedig így történt, a Roma még több mint egy évtizedig aktív ikonja a vb után elköszönt a válogatottól. VIDEÓ ITT!

Ugyanezen a napon került a krónikákba a vb-történelem egyik legfurcsább kiesése: az Ukrajna elleni nyolcaddöntőt tizenegyesekkel elbukó Svájc úgy hullott ki, hogy a tornán lejátszott négy mérkőzésén (összesen 390 percen keresztül) egyetlen gólt sem kapott. Pascal Zuberbühler előtt nem volt olyan kapus, aki egy vb-döntőn úgy védte végig csapata összes mérkőzését, hogy nem kapott gólt, csupán szétlövésben. VIDEÓ ITT!

Luis Suárez, az esős csata hőse

2010: AFRIKA NEM MARAD CSAPAT NÉLKÜL A NYOLC KÖZÖTT

A Kassai Viktor vezette mérkőzésen Ghána életben tartotta a reményt, hogy Afrika világbajnoksága minden korábbinál jobb eredményt hoz a kontinensnek: Asamoah Gyan hosszabbításban lőtt góljával a „Fekete csillagok” legyőzték a csillagos-sávos, azaz az amerikai válogatottat, amelynek védelme ezúttal is korán gólt kapott, ami meghatározta a meccs forgatókönyvét. VIDEÓ ITT!

Ghána előtt csupán két afrikai válogatott jutott be vb-negyeddöntőbe: Kamerun (1990) és Szenegál (2002).

A nap másik nyolcaddöntője is 2–1-gyel zárult, és ha hosszabbításra nem is volt szükség, Uruguaynak igencsak meg kellett dolgoznia a győzelemért. Luis Suárez korán megszerezte a vezetést, csakhogy a szünet után Dél-Korea életre kelt, az egyenlítésen túl is voltak gólszerzési lehetőségei, de elpuskázta őket. Suárez tíz perccel a lefújás előtt lőtte a továbbjutást jelentő második, szemet gyönyörködtető gólját. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth Uruguay–Dél-Korea 2–1 Rustenburg Ghána–Egyesült Államok 2–1, hosszabbítás után VB 2010, DÉL-AFRIKA – JÚNIUS 26.

Meccs előtti „jókívánság” Klinsmannak Hamburgból

2014: C. RONALDÓÉKNAK ENNYI VOLT – ALGÉRIÁNAK NEM!

A „baráti döntetlen” elmaradt Joachim Löw és korábbi főnöke, Jürgen Klinsmann egymás elleni mérkőzésén az eső áztatta Recifében – Thomas Müller nagyon okos lövéssel döntött –, de végül nemcsak a győztes német csapat, hanem az Egyesült Államok is továbbjutott a G-csoportból. VIDEÓ ITT!

Portugália egy elsöprően nagy különbségű győzelemmel közbeszólhatott volna, és bár Cristiano Ronaldo végre beköszönt, a küldetés nem járt sikerrel. Ghánától búcsúzva ejtsünk szót gólszerzőjéről, a néhány sorral feljebb is emlegetett Asamoah Gyanról, aki 11. vb-mérkőzésével és 6. vb-góljával egyaránt afrikai rekorder lett. VIDEÓ ITT!

Ghánának tehát nem sikerült a továbbjutás, Algériának viszont igen! Az oroszok egy gyönyörűen kivitelezett támadásból vezetést szereztek a H-csoport ki-ki csatájában, csakhogy ez a meccs sem ért véget Akinfejev-baki nélkül, és Iszlam Szlimani fejes gólja meghozta az első vb-továbbjutást Algériának. S mivel Nigéria is ott volt már a 16-ban, Afrika elérte azt, ami négy évvel korábban, a „saját” vb-jén nem sikerült: a vb-történelem során először két csapata is továbbjutott a csoportkörből. VIDEÓ ITT!

Belgium egy félidőnyi emberhátrány ellenére, hajrábeli góllal legyőzte Dél-Koreát, így a négy százszázalékos csapat egyikeként (a többiek: (Argentína, Hollandia, Kolumbia) készülhetett az egyenes kieséses szakaszra. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Brazíliaváros Portugália–Ghána 2–1 Recife Németország–Egyesült Államok 1–0 Curitiba Algéria–Oroszország 1–1 Sao Paulo Belgium–Dél-Korea 1–0 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 26.

2018: EGY VÉDŐ MEGMENTI ARGENTÍNÁT

Az argentinok bizonyították, hogy semmi sem lehetetlen, de a franciák ellen finoman fogalmazva meg kell majd szakadniuk az Olé szerint

Argentína nyeretlenül, utolsó helyezettként várta a befejező csoportmeccset, így – mondhatni – a legjobbkor sült el végre Lionel Messi lába. A 14. percben lőtt szép vezető góljával az argentin világklasszis lett az első labdarúgó, aki tizenévesen, huszonévesen és a harmincas éveiben járva is szerzett gólt világbajnokságon, ami egy gyönyörű karrier csodálatos fejleménye, és bár a meccs emberének is őt választották meg, megmentőként mást ünnepeltek. Victor Moses tizenegyesével ugyanis Nigéria teljesen megérdemelten egyenlített, és a 86. percig őrizte a továbbjutással kecsegtető 1–1-es állást. Akkor lépett a fényre Marcos Rojo, aki remek kapáslövéssel Argentína felé billentette a mérleg nyelvét. Az albiceleste amúgy ötödször verte meg Nigériát vb-n, ez rekord – leírni mennyivel könnyebb, mint kivitelezni… VIDEÓ ITT!

Izland is az utolsó pillanatokig állt harcban a továbbjutásért, de kikapott a már biztos nyolcaddöntős, így aztán meglehetősen tartalékos Horvátországtól: az argentinok elleni kezdőből csak Luka Modric és Ivan Perisic kezdett most is. A győztes gólt Perisic lőtte a meccs legvégén, Horvátország hibátlan teljesítménnyel lett csoportelső – története során először. VIDEÓ ITT!

Peruban már a jövőbe tekintettek: Az igazi történet ezzel a győzelemmel kezdődött el

Első helyen lépett tovább az utolsó csoportmérkőzésére szintén nem a legerősebb tizeneggyel felálló francia válogatott is, és a moszkvai mérkőzésen bezsebelt biztonsági egy ponttal továbbment a dán csapat is. Kár, hogy nem született gól, mert így 36 mérkőzés után megszakadt a torna nulla-nulla mentes sorozata. A 36 sem kevés, sőt egyenesen rekord: egyetlen korábbi világbajnokságon sem ment le ilyen sok meccs 0–0 nélkül (más kérdés, hogy voltak olyan világbajnokságok, amelyeken egyetlen 0–0 sem került be a jegyzőkönyvbe, igaz, azokon a teljes program nem tett ki 36 mérkőzést). VIDEÓ ITT!

Megszakadt még egy 36-os széria ezen a napon, aminek rettenetesen örült az a mintegy 40 000 (!) perui, aki elkísérte kedvenceit a tornára: Peru 36 év után gólt szerzett világbajnokságon, sőt André Carrillo kapáslövésével és a veterán csapatkapitány, Paolo Guerrero lövésével – 40 éves, 8 meccses szériát lezárva – le is győzte Ausztráliát. Az auszik csereként bevetették 39. életévében járó legendájukat, a sokszor megmentőnek bizonyuló Tim Cahillt is, ami a csapaton most nem segített, viszont lett az országnak egy olyan labdarúgója, aki elmondhatja magáról: négy vb-n lépett pályára. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Moszkva (Luzsnyiki) Dánia–Franciaország 0–0 Szocsi Ausztrália–Peru 0–2 Szentpétervár Nigéria–Argentína 1–2 Rosztov Izland–Horvátország 1–2 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 26.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 28.: BRAZÍLIA–SVÁJC 1–0. Neymar sérülés miatt nem játszhatott, ez meg is látszott a brazilok játékán, nyoma sem volt a szerbek elleni második félidőben elszabaduló játékkedvnek. A svájciak taktikusan tartották az eredményt, a két csapat úton volt közös történetük harmadik vb-döntetlenje felé, de az erősödő brazil fölény végül is meghozta a győztes gólt: egy gyors összjáték után Casemiro bombázott a hálóba. Brazília először győzte le Svájcot világbajnokságon – és a három ponttal tovább is jutott a csoportból. VIDEÓ ITT!