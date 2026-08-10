Kissé messzebb esett az alma a fájától – interjú Németh Istvánnal és Németh Lucával

NÉMETH ISTVÁN

– Könnyen beletörődött, hogy Luca lánya röplabdázó lesz, és nem kosárlabdázik?

– Nagyon örültem neki, nem szerettem volna, ha a lányaim kosárlabdáznak. A két lányom közül az egyik kézilabdázik, a másik röpizik.

– Luca tizennyolc évesen ott van a röplabda-válogatott Eb-keretében, ez azért nem akármi.

– Egyértelmű. Tizenhat évesen ment el Szombathelyről a nem éppen szomszédos Békéscsabára. Kockázatos lépés volt, de az ő döntése, és nagyon bejött, a fejlődése megkérdőjelezhetetlen.

– Jól érzi ott magát, jó kezekben van?

– Úgy gondolom, igen. Nyilvánvalóan nemcsak ebben a korban, máskor is hullámzik az ember kedve, hazavágyhat, fáradt lehet. Nagyon nehéz, hogy gimnáziumba jár, mellette edz, rengeteget utazik, ehhez jönnek az utánpótlás- és felnőttedzőtáborok. Ez eléggé megterhelő, nagyon oda kell figyelni a mentális tényezőre, a korai kiégés elkerülésére.

– Szokott neki tanácsolni ezt-azt?

– Akkor is, ha nem kéri! Néha szükségtelen a tanácsom, nehéz a kommunikáció a tinédzser lányokkal, járja a saját útját, aminek nagyon örülök.

– Nehéz volt őt elengedni Szombathelyről?

– Aki átélte már ezt, valamivel jobban átlátja a helyzetet. Nagyon örültünk annak, hogy ilyen fiatalon mer kockázatot vállalni és önálló, de rettentően hiányzik. Elég ritkán jutunk el a meccseire, mert a másik két gyereknek is van hétvégente valamilyen sportrendezvénye, de ha a Dunántúlon játszanak, megpróbálunk elmenni rá.

– Mit csinált 18 évesen Németh István? Ekkor már túl volt a bemutatkozásán a Körmend felnőttcsapatában.

– A felnőttben igen, a válogatottban még nem. Kicsit azért más a helyzet, mert én nem voltam utánpótlás-válogatott, de 19 évesen felnőtt igen. Emiatt volt gyerekkorom, voltak nyaraim, otthon voltam, az övé jóval nehezebb szituáció, viszont egyedül valósította meg, hihetetlenül büszke vagyok rá.

Szolnokon fejezte be karrierjét a körmendi csillag (Fotó: Szabó Miklós)

– Későn érő típus volt?

– Inkább olyan edzője volt az adott korosztálynak rendre, aki nem preferált teljes mértékben, de fizikailag valóban későn értem.

– Szokott nosztalgiázni a régi időkről?

– Szoktam, persze. Néha elmélázom a különböző élethelyzetekben, amit akár észrevétlenül újra átélek. Például a gyerekeim kapcsán, hogy ebben a szituációban mit döntöttem volna, vagy mit nem döntenék. Sohasem tudhatod, mit hoz a jövő, ám fel-feltörnek az emlékek.

– Ha összehasonlítjuk a 2000-es évek és napjaink magyar kosárlabdáját, melyiket tekinti jobb állapotban lévőnek?

– Többé-kevésbé ugyanolyan, más-más okból. Régebben kevesebb idegenlégiós szerepelt a bajnokságban, viszont a játékosok nagyon képzettek voltak taktikai téren. Most technikailag sokkal jobbak, és nemcsak a magyar, hanem az egész kosárlabdára igaz, hogy a játékosok fizikailag kemények, atletikusak, de a csapatjáték nem az igazi.

– Azért az ma már kissé utópisztikusnak tűnik, hogy magyar kosarasok egymás ellen léptek pályára az Euroligában…

– Volt egy évad, amikor négyen játszottunk a sorozatban, Dávid Kornél, Gulyás Robi, Báder Marci és jómagam. Nagyon remélem, hogy nem irreális, de úgy néz ki, hogy a közeljövőben nem lesz hasonló. Bízom benne, hogy minél előbb összejön, vannak ügyes játékosok, akik elérhetnek oda, csak ahhoz sok mindennek stimmelnie kellene.

– Amikor 2003-ban bajnok lett a Körmenddel, el tudta volna képzelni, hogy csaknem negyedszázaddal később is az lesz a város legutóbbi NB I-es diadala?

– Nem gondoltam volna. Tudni kell, hogy Körmend mindig nagy hendikeppel indul, nagyon kis város, a materiális világban nagy lehetőség nélküli egyesület, beékelődve két megyeszékhely, Zalaegerszeg és Szombathely közé. Úgy gondolom, hogy még mindig NB I-es és működik, már az nagy fegyvertény. Ráadásul négy-ötévente kijön a lépés és harcol a bajnoki címért. A világon a legjobb Körmenden nyerni, de a legrosszabb kikapni. Nagyvárosban felszállsz a buszra, villamosra, két megálló után nem ismersz senkit, de itt pozitív és negatív értelemben is kifelé leng az inga.

– A 2022-es döntőt, amikor majdnem összejött a bravúr, miként élte meg?

– Nagyon bíztam benne, hogy sikerül nyerni, viszont ha a realitást nézzük, a Falco jóval erősebb volt, ami meg is mutatkozott a két utolsó mérkőzésen.

– A játékosügynöki munkája hasonlít arra, amit elképzelt korábban, hogy mivel foglalkozik az aktív pályafutását követően?

– Relatíve fiatalon, 33 évesen vonultam vissza, lejátszottam 16 vagy 17 évadot, tehát a tapasztalatom megvolt hozzá. Az utolsó néhány évben már készültem rá, megnéztem, miből is áll – sokkal bonyolultabb, mint ahogy sokan elképzelik…

– Mit ért ezalatt?

– Rengeteg dolog van, amivel foglalkozni kell. Nem feltétlenül a fejvadászatról beszélek, hanem az ügyintézésről, oda kell figyelni a szabályokra, újratanulni a nemzetközi és nemzeti kosárlabda-szövetségek rendszereit. Rengeteg benne a politika, amit nem szó szerint értek, folyamatos kapcsolattartásra és -építésre van szükség, hogy naprakészek legyünk. A játékosok és az edzők úgy cserélődnek, ahogy néhányan az alsóneműjüket váltják.

– Mennyi utazással jár ez a hivatás?

– Megpróbálom az egészet racionalizálni. Lucán kívül van két kiskorú gyermekünk, Róza 15, Bercel tízéves, szóval van munka és feladat elég. A feleségem érti a helyzetet, elég fiatal korom óta együtt vagyunk, játékosként is sokat voltam távol, óriási segítség nekem, hogy pozitívan kezeli ezt, nem úgy, mintha elmenne valaki vakációzni a semmiből.

– Milyen arányban vannak a kliensei között magyar és külföldi játékosok?

– Nagyjából hetven százalék a magyar és harminc a külföldi. A FIBA szabályai szerint tilos 18 év alatti játékost menedzselni, vitás kérdés, hogy ez jó vagy rossz, én teljes mértékben elfogadom. Van néhány fiatal kliensem, vannak idősebbek, teljesen homogén.

– Ha jól sejtem, azért sokszor néznek szembe érdekellentéttel.

– A legnagyobb probléma, hogy mi, ügynökök villámhárítók vagyunk. Konszenzusra törekszünk a játékos, a klub és az edző háromszögében, ez tölti ki a munkánk csaknem felét. Ha az ember józanul gondolkozik, előbb-utóbb mindenkivel megtalálja a közös hangot. Tizenhárom éve csinálom és egyszer sem volt peres ügyem, mindig megoldódott a gond.

– A Sport Tv-s szereplések fontos részét képezik az életének, kikapcsolódást jelentenek?

– Kikapcsolódásnak nem nevezném a hajnali közvetítéseket a végtelenségig elhúzott NBA-mérkőzésekről. Szombathelyen élek, feljárkálni Budapestre és másnap kialvatlanul hazatérni, helytállni otthon és a munkában nem kikapcsolódás, viszont nagyon szeretem csinálni. Amikor ott vagyok, jól érzem magam, a Trash Talkban jó fej emberekkel beszélgetek. Anyagilag nem jár hatalmas bevétellel, de örülök, hogy anno Méhes Gábor felkért a szakkommentátorkodásra, és végül ott ragadtam a Sport Tv-nél.

– Mit szól napjaink NBA-jéhez?

– Sokszor csak végiszenvedjük az alapszakaszt, néhány kivételtől eltekintve borzasztóan alacsony színvonalúak a mérkőzések. Az európai játékosok kiemelkednek, akadnak, akik hihetetlen fizikai képességekkel vannak megáldva, mint Victor Wembanyama vagy Janisz Adetokunbo, és vannak az „apukatestű”, zseniálisan gondolkodó játékosok, akiknek a kosárlabda IQ-juk olyan magas, hogy futás és ugrás nélkül is oktatják a mezőnyt. Sok amerikai edzővel beszélgettem, igyekeznek átfordítani az európai rendszert, mert eddig csak egyént képeztek, és szeretnének már globálisan is tanítani. Mert nagyszerű, hogy egy másodperc alatt 17-szer átveszed a lábad között a labdát, de azt is érdemes megtanulni, hogyan időzíts egy rendes elzárást, hogyan menedzselj le egy elzárás-leválást, hogyan helyezkedj a pályán. Erős lett az egész világ hatása az NBA-re, nemcsak az európai, hanem a dél-amerikai játékosok is színesebbé tették.

– Lesz magyar NBA-játékos a következő, mondjuk, húsz évben?

– Előfordulhat. Hogy meghatározó szereplő is legyen a ligában, arra nagyon kevés esély van, de valaminek a specialistájaként, fantasztikusan jó védőként, vagy nagyszerűen passzoló játékosként, tripladobóként lehet rá sansz.

– Hanga Ádám közel járt ehhez?

– Szerintem igen. Ha a Spurs kicsit jobban kapar, elmegy oda. Ádi a legmeghatározóbb magyar játékos az elmúlt húsz évben, nagyon jó ember, és hosszú időn át nagykövete volt itthon a kosárlabdának. A családjával hazaköltözött, arról, hogy akar-e még kosarazni és ha igen, hol, hagyjuk meg neki a döntést. Meglepődnék, ha idehaza játszana.

– Kint járt a horvátországi fiú U18-as, B-divíziós Európa-bajnokságon, amelyen a mieink ötödikek lettek. Miben van a legnagyobb lemaradásunk az elithez képest?

– A legnagyobb probléma az emberanyag mennyisége. Hosszú sörözés mellett megfejthető ennek az oka, vannak teóriáim, de hülyeséget nem akarok mondani. Ez a játék is megkövetel bizonyos fizikai kvalitásokat, amik nemigen vannak meg, ahogyan magas és rendkívül atletikus játékosoknak is híján vagyunk. Ez az U18-as korosztály fizikailag semmi extrát nem hoz, de nagyon jó csapat nagyon jó szemléletű szakvezetőséggel, együtt vannak a srácok, egységesen játszanak, ezzel kompenzálják a hiányosságaikat. Az NBA-ben meg más csapatoknál is láthatjuk, hogy nem mindig a leggyorsabb és legnagyobb a legjobb.

– Nem bánja, hogy nem lett neves edző vagy szövetségi vezető?

– Edző biztosan nem – a temperamentumom miatt nagy rá az esély, hogy megvertek volna a saját játékosaim vagy én őket. Nem akartam akkor még kétgyermekes családapaként, hogy olyan munkám legyen, ami attól függ, az utolsó másodpercben bemegy-e a dobás vagy sem. Hét-nyolc külföldi év után elég volt a költözésből. A sportvezetői pálya jobban vonzott volna, de annyira az sem, úgyhogy elégedett vagyok azzal, amit a sors elém hozott, mindenesetre meg is kellett érte küzdenem.

Született: 1979. november 16., Körmend

Magassága, súlya: 192 cm, 83 kg

Sportága: kosárlabda

Posztja: irányító-hátvéd

Klubjai: Körmend (1996–2002, 2003, 2009–2012), Benetton Treviso (olasz, 2002–2003), NIS Vojvodina (szerb, 2003–2004, 2006–2008), Prokom Trefl Sopot (lengyel, 2004–2006), AEK Athén (görög, 2008–2009), Vive Menorca (spanyol, 2009), Carife Ferrara (olasz, 2009), Szolnoki Olaj (2012–2013)

Válogatottsága: 119

Kiemelkedő eredményei: magyar bajnok (2003), 2x lengyel bajnok (2005, 2006), 2x Magyar Kupa-győztes (1997, 1998), Olasz Kupa-győztes (2003), Európa-bajnoki résztvevő (1999, nem lépett pályára), 3x az év játékosa (2002, 2007, 2008) Németh István – NÉVJEGY

NÉMETH LUCA

– Látta még kosárlabdázni az édesapját?

– Igen, de akkor még nagyon kicsi voltam. Járt is le velem a játszótérre dobálni meg tanítgatni, de be kell vallanom, engem nemigen érdekelt a kosárlabda. Atletizálni, főleg futni szerettem és első osztályos koromtól azt is csináltam. Szerencsére a szüleim mindenben támogattak és nem erőltették a kosárlabdát. Jól ment a futás, országos szinten is nyertünk váltóversenyeket. Egészen hatodikos koromig csináltam, amikor dönteni kellett az atlétika és a röplabda között…

– És hogy jött a röplabda a képbe?

– Harmadikban az egyik legjobb barátnőm, aki addig nem sportolt, megkérdezte, hogy volna-e kedvem kipróbálni a röplabdát. Vele mentem le edzésre és egyből megtetszett, főleg az, hogy van labda, de nincs test test elleni küzdelem. Persze eleinte még nem tartoztam a legjobbak közé, hiszen több olyan lány is volt, aki már korábban elkezdte a sportágat, de ez nem szegte a kedvemet. Aztán ahogyan telt az idő, egyre inkább eltűnt a különbség, sőt… Több korosztályban is szerepeltem, aztán pedig bekerültem az utánpótlás-válogatottba is.

– Áttörést hozott, amikor két éve az ország túlsó végében fekvő Békéscsabára igazolt.

– Valóban nincs közel, de a megérzésem azt súgta, hogy ez a jó döntés. Már több klub megkeresett és egyértelmű volt, hogy a fejlődésem érdekében tovább kell lépnem. Szerencsére az egyesület és a szüleim is támogattak, úgyhogy végül Békéscsabát választottam és nem bántam meg.

Fotó: Kovács Péter

– Bátorságra vall 16 évesen ezt vállalni…

– Tisztában voltam vele. Az elején nagyon nehéz is volt: új iskola, új osztálytársak, akik közé be kellett illeszkednem. A csapat is új volt, még ha több lányt ismertem is a válogatottból. De a fejlődésem ezt kívánta meg. Először arról volt szó, hogy az U20-as csapathoz kerülök, de aztán Tóth Gábor felvitt a felnőttcsapatba is. Ez egy újabb hatalmas lépés volt, rengeteget tanultam a tapasztaltabb játékosoktól, több volt a meccs és intenzívebbek az edzések. Ráadásul, mivel sok volt a légiós, a tréningek alatt angolul beszéltünk, szóval még a nyelvtanulásban is fejlődtem.

– Egy évvel később Nagy Péter lett a felnőttcsapat edzője, és ő is számított a játékára.

– Ezzel együtt történt egy másik jelentős változás is: addig az átlóposzton szerepeltem, ő viszont elkezdett átképezni négyes ütővé. Eleinte volt is bennem kétely, hogy megállom-e a helyem, de az idő bebizonyította, hogy ez is jó döntés volt. Ugyan még mindig sok mindent kell megtanulnom, de elégedett vagyok azzal, amit eddig sikerült elérnem.

– Gyakorlatilag alapemberré vált Békéscsabán, a csapattal megnyerte a Magyar Kupát is. Mikor került szóba, hogy meghívót kap a felnőttválogatottba is?

– Már idény közben is hallottam róla pletykaszinten. Aztán április elején érkezett a hivatalos meghívó a klubhoz. Nagyon meglepett, de tudtam, hogy ez újabb lehetőség a fejlődésre. Kicsit tartottam tőle, hogyan fogadnak majd a válogatottban, de mindenki kedves volt, ráadásul az is könnyebbséget jelentett, hogy nem egyedüli újonc voltam, hanem egyike az öt bekapcsolódó fiatalnak.

– Rendszeres játéklehetőséget kapott a MEVZA-tornán és az Európa-ligában is. Ráadásul Alessandro Chiappini meghívta az Európa-bajnokságra készülő válogatott 19 tagú keretébe is.

– Óriási megtiszteltetés, és mindent elkövetek, hogy ott lehessek Isztambulban. Utánpótlás Eb-n vettem már részt, de a felnőtt Európa-bajnokság teljesen más, olyanok ellen léphetnék pályára, akiket eddig csak a tévében néztem ámulva.

– Az Európa-liga és az Eb-felkészülés között volt ideje egy kicsit pihenni?

– Igen, rám is fért, mert az elmúlt év nagyon zsúfolt volt, már csak azért is, mert a röplabdázás mellett a tanulást sem hanyagoltam el, és több tárgyból előrehozott érettségim volt. Az előző bajnokságban összesen háromszor tudtam hazamenni Szombathelyre, egyszer karácsonykor négy napot, aztán februárban és a bajnokság végén, áprilisban. Szerencsére a szüleim, amikor csak tudnak, eljönnek a meccseimre, így azért valamivel gyakrabban találkozunk. De ez ezzel jár, tisztában voltam vele, amikor ezen az úton elindultam.

Egy hónappal ezelőtt U18-as válogatottunk bronzérmes lett az Európa-bajnokságon, ami azért nagy szó, mert ebben a sportágban még sohasem állhatott dobogóra magyar csapat utánpótlás-világversenyen. Az ifjúsági együttesben három olyan játékos – Pampuch Gréta, Zsombók Anna, Zsombók Eszter – is szerepelt, akik Lucával együtt idén mutatkoztak be a felnőttek között, és a felnőtt Eb-re is együtt készülnek.



„Minden meccsüket végigszurkoltam és nagyon büszke vagyok rájuk” – mondta erről Luca. Azóta kiderült, hogy Lucával együtt mindannyian utazhatnak a felnőtt Eb-re, és már az is biztos, hogy az Eb-szerepléssel sem ér véget nekik a program. Szep­tember 23. és 27. között rendezik meg ugyanis az U20-as Európa-bajnokság selejtezőjének első körét, amelyen Luca a három U18-as Eb-bronzérmes mellett az ugyancsak a felnőttválogatottat erősítő Csereklye Zsófiával és Kiss Nórával kiegészülve lesz érdekelve. Október 10-én aztán már kezdődik is az Extraliga, szóval tényleg nem lesz ideje unatkozni… Felnőtt Eb után U20-as Eb-selejtező

Született: 2008. április 23., Szombathely

Sportága: röplabda

Klubjai: Szombathelyi SI (2018–2024), Békéscsabai RSE (2024–)

Kiemelkedő eredményei: Magyar Kupa-győztes (2026), Extraliga-ezüstérmes (2025), Extraliga-bronzérmes (2026), Európa-liga-bronzérmes (2026), Közép-európai Liga-győztes (2026) Németh Luca – NÉVJEGY

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 8-i lapszámában jelent meg.)