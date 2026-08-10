Fontos intelem az Újpesttől az MTK elleni hazai bajnoki előtt
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest fontos közérdekű információra hívta fel a szurkolók figyelmét. A szombati, MTK elleni hazai meccsre csak a vendégszurkolók válthatnak jegyet, a klub pedig nem szeretné, ha a lila-fehér drukkerek trükköznének, mert az további büntetést vonhat maga után.
Az újpestiek közleménye:
LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Augusztus 14., péntek
17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 15., szombat
16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
Augusztus 16., vasárnap
16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
Augusztus 17., hétfő
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
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