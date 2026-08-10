Rekorddíjazás és neves indulók a Kanizsa Open sakkversenyen

A Kanizsa Open nemzetközi nyílt verseny és egyben egyéni sakkbajnokság a Nagykanizsai Sakk Klub fennállásának 100. évfordulója alkalmából valósul meg. A jubileumi torna összdíjazása meghaladja a 60 000 eurót, a győztest 11 000 euró illeti meg. Ezzel a Kanizsa Open Közép-Európa egyik legnagyobb összdíjazású nyílt sakkversenyévé lép elő.

A viadal több mint 40 országból közel 400 sakkozót lát vendégül. A jubileumi verseny rendkívül erős mezőnyt vonultat fel: eddig 30 nagymester részvételét erősítették meg. Az indulók között van az iráni Parham Magszudlu korábbi junior-világbajnok, a német Matthias Bluebaum, a 2022-es és 2025-ös egyéni Európa-bajnok és az ukrán Andrej Volokitin, a 2004-es egyéni Európa-bajnok. Szintén résztvevő az indiai Pranesh M, a regnáló ifjúsági világbajnok, akit a sakk egyik legnagyobb tehetségeként tartanak számon.

A kilencfordulós rendezvény egyik kiemelt eseményére jövő szerdán kerül sor, amikor a Nagykanizsai Sakk Klub, valamint a Farkas Ferenc Zeneiskola közös, 100 éves jubileuma alkalmából ünnepélyesen felavatják a „Kanizsa Múzsája” elnevezésű köztéri szobrot. Az alkotást – amely a sakk, a zene és a művészet egységét szimbolizálja – Szakacsits Szabolcs civil felajánlásaként Nagykanizsa kapja ajándékba.

Az ünnepség díszvendége Polgár Judit, minden idők legeredményesebb női sakkozója lesz, aki a szoboravatást követően 30 táblás szimultán sakkbemutatót is tart.