Nemzeti Sportrádió

Rekorddíjazás és neves indulók a Kanizsa Open sakkversenyen

2026.08.10. 16:30
Parham Maghsoodloo (szemben) is ott lesz a Kanizsa Openen (Fotó: Getty Images)
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sakk Kanizsa Open Parham Maghsoodloo Matthias Bluebaum Andrej Volokitin Pranesh M
A szervezők közlése szerint a világ egyik legrangosabb nyílt sakkversenyét rendezik meg szombattól augusztus 23-ig Nagykanizsán.

A Kanizsa Open nemzetközi nyílt verseny és egyben egyéni sakkbajnokság a Nagykanizsai Sakk Klub fennállásának 100. évfordulója alkalmából valósul meg. A jubileumi torna összdíjazása meghaladja a 60 000 eurót, a győztest 11 000 euró illeti meg. Ezzel a Kanizsa Open Közép-Európa egyik legnagyobb összdíjazású nyílt sakkversenyévé lép elő.

A viadal több mint 40 országból közel 400 sakkozót lát vendégül. A jubileumi verseny rendkívül erős mezőnyt vonultat fel: eddig 30 nagymester részvételét erősítették meg. Az indulók között van az iráni Parham Magszudlu korábbi junior-világbajnok, a német Matthias Bluebaum, a 2022-es és 2025-ös egyéni Európa-bajnok és az ukrán Andrej Volokitin, a 2004-es egyéni Európa-bajnok. Szintén résztvevő az indiai Pranesh M, a regnáló ifjúsági világbajnok, akit a sakk egyik legnagyobb tehetségeként tartanak számon.

A kilencfordulós rendezvény egyik kiemelt eseményére jövő szerdán kerül sor, amikor a Nagykanizsai Sakk Klub, valamint a Farkas Ferenc Zeneiskola közös, 100 éves jubileuma alkalmából ünnepélyesen felavatják a „Kanizsa Múzsája” elnevezésű köztéri szobrot. Az alkotást – amely a sakk, a zene és a művészet egységét szimbolizálja – Szakacsits Szabolcs civil felajánlásaként Nagykanizsa kapja ajándékba.

Az ünnepség díszvendége Polgár Judit, minden idők legeredményesebb női sakkozója lesz, aki a szoboravatást követően 30 táblás szimultán sakkbemutatót is tart.

 

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