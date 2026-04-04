Visszavonult a Premier League első kenyai játékosa
Bejelentette visszavonulását Victor Wanyama, az első kenyai labdarúgó, aki az angol Premier League-ben szerepelt. A 34 éves védekező középpályás 65 mérkőzésen nyolc gólt szerzett hazája válogatottjában, amelynek csapatkapitánya is volt.
Victor Wanyama négy országban, hat klubban futballozott. A skót Celticből 2013 nyarán 12.5 millió fontért igazolt a Southamptonhoz, majd 2016 nyarán 11 millió fontért a Tottenham Hotspurhöz szerződött. Később az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő Montreal Impact együttesét, tavaly március óta pedig a skót Dunfermline Athletic csapatát erősítette.
A Premier League-ben 154 mérkőzésen tíz gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában húsz meccsen egyszer talált a kapuba, az MLS-ben pedig 117 találkozón játszott és ötször volt eredményes.
Pályafutása ezredik mérkőzését játszotta Thiago Silva
Európa-liga
2026.03.20. 10:37
Szafari rali: japán siker Kenyában, Kacuta először nyert
Rali
2026.03.15. 16:39
Raheem Sterling távozott a Chelsea-től – hivatalos
Angol labdarúgás
2026.01.28. 18:08
Ezek is érdekelhetik