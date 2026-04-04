Visszavonult a Premier League első kenyai játékosa

Victor Wanyama négy országban, hat klubban futballozott. A skót Celticből 2013 nyarán 12.5 millió fontért igazolt a Southamptonhoz, majd 2016 nyarán 11 millió fontért a Tottenham Hotspurhöz szerződött. Később az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő Montreal Impact együttesét, tavaly március óta pedig a skót Dunfermline Athletic csapatát erősítette.

A Premier League-ben 154 mérkőzésen tíz gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában húsz meccsen egyszer talált a kapuba, az MLS-ben pedig 117 találkozón játszott és ötször volt eredményes.