Szalahhal együtt akár kilenc játékos is távozhat a Liverpoolból – sajtóhír

A Telegraphnál az alábbi játékosok távozását tartják elképzelhetőnek:

MOHAMED SZALAH

Fotó: Getty Images

Szalah már korábban bejelentette, hogy nem marad az együttesnél a jelenlegi idényt követően. Nem jött össze úgy a nagy búcsú időszaka, ahogy azt tervezte. Önmagához képest idén alulteljesített, ami miatt gyakran érte őt kritika. Évekig meghatározó embere volt a Liverpoolnak, ezért a távozása mély nyomot fog hagyni.

ANDREW ROBERTSON

Fotó: Getty Images

Robertson idén rendkívül kevés játékpercet kapott, holott kivételes karaktere sokat segíthetett volna az öltözőben, vagy azon kívül. Amennyiben a Tottenham a Premier League-ben marad, a skót szívesen igazolna oda.

CURTIS JONES

Fotó: Getty Images

Nem egy csapat pályázik a fiatal játékosra, hiszen nagyon jó korban van, válogatott tapasztalattal a háta mögött. Ha nem kap elég lehetőséget, hamar lecsaphat rá egy másik gárda, aminek nem biztos, hogy ellen tudna állni.

HARVEY ELLIOTT

Fotó: Getty Images

Elliott ebben az idényben kölcsönben az Aston Villát erősíti, ahol több játékpercben reménykedett, mint amennyit a Liverpool kínált neki. Eredeti klubja előreláthatólag nem is számol vele többé, így valószínűleg fizetség fejében a Villánál maradhat.

FEDERICO CHIESA

Fotó: Getty Images

Az olasz szélső a mostani bajnokságot remekül kezdte, de a továbbiakban nem csillogtatta meg igazán a tehetségét. Több mint valószínű, hogy vele sem számol majd a klub a nyári átigazolási időszak kezdetétől.

CALVIN RAMSAY

Ramseynek saját érdekében egy új kezdetre van szüksége. Kétszer kezdett idén, ezért szemmel látható, hogy Arne Slot nem tart rá igényt. Nyáron lejár a szerződése és nem terveznek vele hosszabbítani.

Fotó: Getty Images

RHYS WILLIAMS

Fotó: Getty Images

A 2020–2021-es évadban fontos szereplő volt a csapatban, segített a Liverpoolnak a BL-be jutásban. Onnantól viszont nem úgy alakult a karrierje, ahogy azt ő tervezte. Júniusban lejár a szerződése.

JOE GOMEZ

Fotó: Getty Images



Tavaly nyáron úgy tűnt, hogy lemondanak róla, de a Marc Guéhivel balul elsült tárgyalás után marasztalták. Ekkor Gomeznek lehetősége lett volna a Crystal Palace-hoz, a Brightonhoz vagy akár az AC Milanhoz is csatlakoznia. A felsorolt csapatok még mindig számolnának vele.

ALEXIS MAC ALLISTER

Fotó: Getty Images

Meglepetés lehet, hogy a világbajnok neve szerepel a listán, de nem elképzelhetetlen lépés, hogy eladják. Ugyan még két évig érvényes a szerződése, megújításról eddig nem esett szó. A jelenlegi teljesítménye ellenére még mindig sokan érdeklődnek iránta.