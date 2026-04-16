Szalahhal együtt akár kilenc játékos is távozhat a Liverpoolból – sajtóhír
A Telegraphnál az alábbi játékosok távozását tartják elképzelhetőnek:
MOHAMED SZALAH
Szalah már korábban bejelentette, hogy nem marad az együttesnél a jelenlegi idényt követően. Nem jött össze úgy a nagy búcsú időszaka, ahogy azt tervezte. Önmagához képest idén alulteljesített, ami miatt gyakran érte őt kritika. Évekig meghatározó embere volt a Liverpoolnak, ezért a távozása mély nyomot fog hagyni.
ANDREW ROBERTSON
Robertson idén rendkívül kevés játékpercet kapott, holott kivételes karaktere sokat segíthetett volna az öltözőben, vagy azon kívül. Amennyiben a Tottenham a Premier League-ben marad, a skót szívesen igazolna oda.
CURTIS JONES
Nem egy csapat pályázik a fiatal játékosra, hiszen nagyon jó korban van, válogatott tapasztalattal a háta mögött. Ha nem kap elég lehetőséget, hamar lecsaphat rá egy másik gárda, aminek nem biztos, hogy ellen tudna állni.
HARVEY ELLIOTT
Elliott ebben az idényben kölcsönben az Aston Villát erősíti, ahol több játékpercben reménykedett, mint amennyit a Liverpool kínált neki. Eredeti klubja előreláthatólag nem is számol vele többé, így valószínűleg fizetség fejében a Villánál maradhat.
FEDERICO CHIESA
Az olasz szélső a mostani bajnokságot remekül kezdte, de a továbbiakban nem csillogtatta meg igazán a tehetségét. Több mint valószínű, hogy vele sem számol majd a klub a nyári átigazolási időszak kezdetétől.
CALVIN RAMSAY
Ramseynek saját érdekében egy új kezdetre van szüksége. Kétszer kezdett idén, ezért szemmel látható, hogy Arne Slot nem tart rá igényt. Nyáron lejár a szerződése és nem terveznek vele hosszabbítani.
RHYS WILLIAMS
A 2020–2021-es évadban fontos szereplő volt a csapatban, segített a Liverpoolnak a BL-be jutásban. Onnantól viszont nem úgy alakult a karrierje, ahogy azt ő tervezte. Júniusban lejár a szerződése.
JOE GOMEZ
Tavaly nyáron úgy tűnt, hogy lemondanak róla, de a Marc Guéhivel balul elsült tárgyalás után marasztalták. Ekkor Gomeznek lehetősége lett volna a Crystal Palace-hoz, a Brightonhoz vagy akár az AC Milanhoz is csatlakoznia. A felsorolt csapatok még mindig számolnának vele.
ALEXIS MAC ALLISTER
Meglepetés lehet, hogy a világbajnok neve szerepel a listán, de nem elképzelhetetlen lépés, hogy eladják. Ugyan még két évig érvényes a szerződése, megújításról eddig nem esett szó. A jelenlegi teljesítménye ellenére még mindig sokan érdeklődnek iránta.