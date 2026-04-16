Szalahhal együtt akár kilenc játékos is távozhat a Liverpoolból – sajtóhír

2026.04.16. 12:31
PL Liverpool játékossors
A Liverpool kedd este búcsúzott a labdarúgó Bajnokok Ligájától a PSG elleni 2–0-s vereséget követően (összesítésben 4–0-val esett ki). A Premier League-ben 18 ponttal van lemaradva a listavezető Arsenaltól, így a bajnoki címvédés is esélytelennek tűnik. A klub jelentős bevételektől esett el, a Telegraph Sport pedig összegyűjtötte, kik távozhatnak az együttestől a balul sikerült idény után.

A Telegraphnál az alábbi játékosok távozását tartják elképzelhetőnek:

MOHAMED SZALAH

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Fotó: Getty Images

Szalah már korábban bejelentette, hogy nem marad az együttesnél a jelenlegi idényt követően. Nem jött össze úgy a nagy búcsú időszaka, ahogy azt tervezte. Önmagához képest idén alulteljesített, ami miatt gyakran érte őt kritika. Évekig meghatározó embere volt a Liverpoolnak, ezért a távozása mély nyomot fog hagyni.

ANDREW ROBERTSON

Liverpool v Fulham - Premier League
Fotó: Getty Images

Robertson idén rendkívül kevés játékpercet kapott, holott kivételes karaktere sokat segíthetett volna az öltözőben, vagy azon kívül. Amennyiben a Tottenham a Premier League-ben marad, a skót szívesen igazolna oda.

CURTIS JONES

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Fotó: Getty Images

Nem egy csapat pályázik a fiatal játékosra, hiszen nagyon jó korban van, válogatott tapasztalattal a háta mögött. Ha nem kap elég lehetőséget, hamar lecsaphat rá egy másik gárda, aminek nem biztos, hogy ellen tudna állni.

HARVEY ELLIOTT

Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Fotó: Getty Images

Elliott ebben az idényben kölcsönben az Aston Villát erősíti, ahol több játékpercben reménykedett, mint amennyit a Liverpool kínált neki. Eredeti klubja előreláthatólag nem is számol vele többé, így valószínűleg fizetség fejében a Villánál maradhat.

FEDERICO CHIESA

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final
Fotó: Getty Images

Az olasz szélső a mostani bajnokságot remekül kezdte, de a továbbiakban nem csillogtatta meg igazán a tehetségét. Több mint valószínű, hogy vele sem számol majd a klub a nyári átigazolási időszak kezdetétől.

CALVIN RAMSAY
Ramseynek saját érdekében egy új kezdetre van szüksége. Kétszer kezdett idén, ezért szemmel látható, hogy Arne Slot nem tart rá igényt. Nyáron lejár a szerződése és nem terveznek vele hosszabbítani.

Manchester City U21 v Liverpool U21 - Premier League 2
Fotó: Getty Images

RHYS WILLIAMS

Chesterfield v Liverpool U21 - Vertu Trophy
Fotó: Getty Images

A 2020–2021-es évadban fontos szereplő volt a csapatban, segített a Liverpoolnak a BL-be jutásban. Onnantól viszont nem úgy alakult a karrierje, ahogy azt ő tervezte. Júniusban lejár a szerződése.

JOE GOMEZ

Liverpool FC Training Session - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Fotó: Getty Images


Tavaly nyáron úgy tűnt, hogy lemondanak róla, de a Marc Guéhivel balul elsült tárgyalás után marasztalták. Ekkor Gomeznek lehetősége lett volna a Crystal Palace-hoz, a Brightonhoz vagy akár az AC Milanhoz is csatlakoznia. A felsorolt csapatok még mindig számolnának vele.

ALEXIS MAC ALLISTER

Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Anfield
Fotó: Getty Images

Meglepetés lehet, hogy a világbajnok neve szerepel a listán, de nem elképzelhetetlen lépés, hogy eladják. Ugyan még két évig érvényes a szerződése, megújításról eddig nem esett szó. A jelenlegi teljesítménye ellenére még mindig sokan érdeklődnek iránta.

 

