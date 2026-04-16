Visszavonul Óscar Cardozo, a Benfica legeredményesebb csatára

A 42 éves paraguayi játékos, Óscar Cardozo magyar idő szerint csütörtök hajnalban jelentette be, hogy végleg szögre akasztja futballcsukáját. A labdarúgó az utóbbi kilenc évben otthon, a Libertad csapatát erősítette, de a legnagyobb nyomot a Benficában hagyta: 293 mérkőzésen 171 gólt szerzett, ezzel a klub legeredményesebb külföldi gólszerzőjévé vált. Hét idény alatt hét trófeát nyert a „sasokkal”: két bajnoki címet, egy Portugál Kupát és négy Ligakupát.

„A Benficában az első pillanattól kezdve otthon éreztem magam, olyan klub volt, amely sajátjaként kezelt, és ahol megmutathattam legjobb futballtudásomat” – nyilatkozta Cardozo a Benficában töltött éveiről.

2014-ben távozott Portugáliából, ahonnan a török Trabzonspor csapatához szerződött. Két idény alatt hasonlóan maradandó emlékeket hagyott a török szurkolóknak. Trabzon után Görögországba helyezte át székhelyét, ahol ugyan csak egy idényt töltött el, de ezalatt bajnokságot nyert a fővárosi Olympiakosszal. 2017-ben hazaigazolt Paraguayba, ahol kilenc év elteltével a Libertadnál fejezte be gólgazdag karrierjét.

Paraguay nemzeti színeiben 58 alkalommal léphetett pályára, mely mérkőzéseken 12 gólt ért el. 2010-ben részese volt a vb-negyeddöntőig menetelő válogatottnak.