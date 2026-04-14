Tomiszlav Szivicsnek kell benn tartania a Topolyát a Szuperligában
A Kecskemétet, a Paksot, a Diósgyőrt és a Mezőkövesdet is megjáró Tomiszlav Szivics lesz a Topolyai Sport Club edzője. Az 59 éves trénert kedd délután mutatják be Topolyán: Szivics feladata lesz, hogy a szerb Szuperligában benn tartsa az együttest, amely most a 11. helyen áll, és csak egy ponttal előzi meg a kieső, 13. pozíciót elfoglaló nisi Radnicskit.
A Mozzartsport értesülései szerint Tomiszlav Szivics szerződése a hét fordulóból álló rájátszás végéig szól, és ha a csapat kiharcolja a bennmaradást, automatikusan meghosszabbodik.
Szivics korábban a szerb U21-es válogatott szövetségi kapitánya is volt, s hogy rá esett a topolyaiak választása, nem számít meglepetésnek, ugyanis Szerbiában a „tűzoltás” specialistájaként tartják nyilván: az elmúlt években már megmentette a kieséstől a Novi Pazart, a pancsovai Zseleznicsart, a lucsani Mladosztot és a szabadkai Szpartakot is.
Szivics vasárnap 16 órakor mutatkozik be a szurkolók előtt, amikor a TSC Arénában a krusevaci Napredak vendégszerepel.
Legfrissebb hírek
Fájó vereséggel zárta az alapszakaszt a Topolya
Minden más foci
2026.04.08. 18:54
Nem bírt hazai pályán a Radnicskivel a Topolya
Minden más foci
2026.03.22. 16:58
A Topolya nem bírt a Pancsovával
Minden más foci
2026.03.07. 14:55
