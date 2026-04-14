Tomiszlav Szivicsnek kell benn tartania a Topolyát a Szuperligában

A Mozzartsport értesülései szerint Tomiszlav Szivics szerződése a hét fordulóból álló rájátszás végéig szól, és ha a csapat kiharcolja a bennmaradást, automatikusan meghosszabbodik.

Szivics korábban a szerb U21-es válogatott szövetségi kapitánya is volt, s hogy rá esett a topolyaiak választása, nem számít meglepetésnek, ugyanis Szerbiában a „tűzoltás” specialistájaként tartják nyilván: az elmúlt években már megmentette a kieséstől a Novi Pazart, a pancsovai Zseleznicsart, a lucsani Mladosztot és a szabadkai Szpartakot is.

Szivics vasárnap 16 órakor mutatkozik be a szurkolók előtt, amikor a TSC Arénában a krusevaci Napredak vendégszerepel.