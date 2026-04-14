Nemzeti Sportrádió

Tomiszlav Szivicsnek kell benn tartania a Topolyát a Szuperligában

T. J.T. J.
2026.04.14. 12:50
null
Tomiszlav Szivics (Fotó: Földi Imre)
Címkék
TSC Topolya Tomiszlav Szivics
A Kecskemétet, a Paksot, a Diósgyőrt és a Mezőkövesdet is megjáró Tomiszlav Szivics lesz a Topolyai Sport Club edzője. Az 59 éves trénert kedd délután mutatják be Topolyán: Szivics feladata lesz, hogy a szerb Szuperligában benn tartsa az együttest, amely most a 11. helyen áll, és csak egy ponttal előzi meg a kieső, 13. pozíciót elfoglaló nisi Radnicskit.

A Mozzartsport értesülései szerint Tomiszlav Szivics szerződése a hét fordulóból álló rájátszás végéig szól, és ha a csapat kiharcolja a bennmaradást, automatikusan meghosszabbodik. 

Szivics korábban a szerb U21-es válogatott szövetségi kapitánya is volt, s hogy rá esett a topolyaiak választása, nem számít meglepetésnek, ugyanis Szerbiában a „tűzoltás” specialistájaként tartják nyilván: az elmúlt években már megmentette a kieséstől a Novi Pazart, a pancsovai Zseleznicsart, a lucsani Mladosztot és a szabadkai Szpartakot is.

Szivics vasárnap 16 órakor mutatkozik be a szurkolók előtt, amikor a TSC Arénában a krusevaci Napredak vendégszerepel.

 

Legfrissebb hírek

