„Legyőztük Románia bajnokát” – a csíki futball egyik legnagyobb sikerének tekintik az FCSB elleni diadalt

Azt már a mérkőzés előtt lehetett tudni, hogy a közvetlen kiesőhelyeket elkerüli az FK Csíkszereda, a bajnokveréssel viszont az osztályozós pozíciókban (13–14.) állókkal szemben is több mint két győzelem az előnye – úgy, hogy a riválisoknak még három-három találkozójuk van hátra. Azaz akár a Farul, akár a Petrolul vereséget szenved a hétvégén, a Csíkszereda nem végezhet a 12. hely alatt, ami már biztos bennmaradást jelent.

Ilyés Róbert vezetőedző a terület megfelelő kontrolljában látta a pénteki siker kulcsát. „Legyőztük Románia bajnokát, amelynek talán a legtöbb szurkolója van, és amely a legjobb együttesek közé tartozik. Kis csapatként ez óriási elégedettséggel tölt el minket. Tudtuk, hogy jobb csapat az ellenfél, több nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékosuk van. Ezért nem adhattunk területet, és mindenki a saját négyzetméterén elvégezte a munkát, alázattal játszottunk. Ez a három pont a csapaté” – nyilatkozta Ilyés Róbert, a Csíkszereda vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A győztes gólt eredményező szögletet pedig alaposan begyakorolt figurának nevezte, mivel az ellenfél kielemzésekor Bajkó Barna másodedzővel a pontrúgások levédekezésében találta meg az FCSB gyenge pontját.

A gólszerző Csürös Attila szerint is minden edzésen legalább fél órát gyakorolták a pontrúgásokat. „Még mindig a hatása alatt vagyok a gólnak és a győzelemnek. Lehet, hogy két napig nem fogok aludni” – mondta a 31 éves csapatkapitány, aki karrierje során kizárólag az FK játékosa volt, a megyei bajnokságtól az élvonalig jutva el szülővárosa együttesével.

Az FCSB legyőzése ugyanakkor olyan helyzetbe hozta a jelenleg tizedik FK-t, hogy akár selejtezőt is játszhat a nemzetközi kupaszereplésért (az alsóház két legjobb csapata, amelyik rendelkezik UEFA-licenccel és legalább a 10. helyen végez, vív meg egymás ellen egy selejtezőt, aminek a győztese a 3. vagy 4. helyezettel játszik egy újabb selejtezőt, és annak a győztese szerepelhet a Konferencialigában). A klub ugyanis megkapta a következő idényre az UEFA-licencet, amivel az előtte álló UTA Arad nem rendelkezik (ahogy a most 11. Otelul Galati sem), így amennyiben az utolsó két fordulóban a Botosani-t is meg tudja előzni (az utolsó körben Csíkszereda–Botosani meccset rendeznek), a selejtező első körében újra összecsaphat az FCSB-vel. Ennek kapcsán Szondy Zoltán klubelnök a mérkőzés után úgy nyilatkozott a Digi Sport televíziónak, hogy nem tekinti reális célkitűzésnek, mivel a bukaresti csapat kiemelkedik az alsóház mezőnyéből. „A mérkőzés egy részében fojtogató nyomást helyeztek ránk, még ha igazán nagy helyzeteik nem is voltak. Nem lettem volna elégedetlen egy döntetlennel sem, de megérdemeltük a győzelmet, mindenki mindent beleadott” – értékelte a sikert Szondy.

Gigi Becali, a FCSB tulajdonosa nem zavartatta magát túlságosan a vereség miatt, szerinte egy valódi téttel bíró találkozón 20–0-ra nyerne együttese az FK ellen. „Semmi gond, ha nálunk a labda és focizunk, még ha el is veszítjük a mérkőzést. Át se jöttek a félpályán a második félidőben. Lehet, még jobb is lenne a Csíkszeredával játszani a selejtezőt, mint a Botosani ellen. Összezúzzuk őket, 20–0-t adunk nekik” – mondta a Prima Sport elemző műsorába telefonon bejelentkező Becali.

SUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ

Csíkszereda–FCSB 1–0 (0–0)

Csíkszereda, Városi Stadion, 2500 néző. Vezette: Rares George Vidican

Csíkszereda: Pap – Pászka (Bloj, 90.), Palmes, Csürös, Trif – Veres, Végh (Dusinszki, 80-) – Anderson Ceará, Bödő (Bota, 90.), Loeper (Szalay, 65.) – Eppel (Dolny, 80.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

FCSB: M. Popa – Cretu, Dawa, M. Popescu, Radunovics – Tanase, Joao Paulo (Lixandru, 71.) – Cisotti (Thiam, 71.), Olaru, O. Popescu – Miculescu (Stoian, 86.). Megbízott edző: Lucian Filip

Gólszerző: Csürös (87.)

Az alsóház állása (a szombati mérkőzések előtt): 7. FCSB 36 pont, 8. Arad 32 pont (6 meccs), 9. Botosani 31 pont (6 meccs), 10. Csíkszereda 30 pont, 11. Otelul Galati 28 pont (6 meccs), 12. Farul Constanta 24 pont (6 meccs), 13. Petrolul 23 pont (6 meccs), 14. Hermannstadt 20 pont (6 meccs), 15. Slobozia 20 pont (6 meccs), 16. Metaloglobus 11 pont (6 meccs)

Az utolsó kettő kiesik; a 13–14. osztályozót játszik a bennmaradásért; az első két, UEFA-licenccel is rendelkező csapat pedig a nemzetközi kupaindulásért rendezendő selejtező 1. fordulójába jut.