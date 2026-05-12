Sergio Ramosék megegyeztek a Sevilla megvételéről – sajtóhír

A végleges tárgyalások hétfőn kezdődtek el és kilenc órán át tartottak, majd kedden reggel egy további, kétórás tárgyalás után jutottak dűlőre a felek. A megbeszéléseken a Sevilla többségi részvényesein kívül Sergio Ramos, valamint a Five Eleven ügyvezető igazgatója, Martín Ink vett részt. Mindez egy januárban elkezdődő folyamat része volt, melynek során Ramosék leszerződtették a KPMG pénzügyi tanácsadó céget, hogy világítsa át a klub pénzügyeit – számol be róla a Marca. A spanyol lap hozzáteszi, hogy az elvi egyezség megköttetett, s az ilyenkor szükséges papírok aláírásával, közjegyző jelenlétében válik jogerőssé.

Az ABC Deportes információi szerint Ramosék egy 450 millió euró közeli összeget fizetnek a klub többségi tulajdonrészéért. A pályafutását Sevillában elkezdő, majd a klubot (rendkívül sikeres madridi, illetve párizsi évei után) a 2023–2024-es évadban is erősítő 40 éves belső védő egyébként – noha január óta nincs csapata – még nem jelentette be visszavonulását a profi futballtól, s jelenleg is keresi következő csapatát.

A négyszeres BL-győztes legendával társuló Five Eleven Capital egyébként nem ismeretlen a magyar futballkedvelők számára: a spanyol befektetői csoport 2025 tavaszán a DVSC-ben vásárolt kisebbségi tulajdonrészt (többségi tulajdonrész megvásárlásáról is voltak tervek, de erre végül nem került sor – a szerk.), s a konszern sportigazgatójaként dolgozó Antonio Cordónnak (aki időközben már pont a Sevilla sportigazgatója lett – a szerk.) tudható be, hogy tavaly nyáron a jelenleg is regnáló Sergio Navarro ült le a Loki kispadjára. A hajdúsági klub többségi tulajdonosa időközben az angol Stott Capital lett, s noha a Five Eleven távozásáról nincs információ, a spanyolok a klub irányításában már nem vesznek részt.

Ami a Sevillát illeti, a hétszeres UEFA-kupa/El-győztes klub jelenleg a La Liga alsóházában tanyázik, s három pont választja el a már kieső helyen álló Alavéstől.