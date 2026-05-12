Sergio Ramosék megegyeztek a Sevilla megvételéről – sajtóhír

2026.05.12. 15:19
Five Eleven Capital Sevilla FC Sergio Ramos
Egybehangzó nemzetközi sajtóértesülések szerint Sergio Ramos, valamint a vele társuló Five Eleven Capital befektetőcsoport megegyezésre jutott a spanyol élvonalban (La Liga) érdekelt Sevilla többségi részvényeseivel a klub megvásárlásáról.

A végleges tárgyalások hétfőn kezdődtek el és kilenc órán át tartottak, majd kedden reggel egy további, kétórás tárgyalás után jutottak dűlőre a felek. A megbeszéléseken a Sevilla többségi részvényesein kívül Sergio Ramos, valamint a Five Eleven ügyvezető igazgatója, Martín Ink vett részt. Mindez egy januárban elkezdődő folyamat része volt, melynek során Ramosék leszerződtették a KPMG pénzügyi tanácsadó céget, hogy világítsa át a klub pénzügyeit – számol be róla a Marca. A spanyol lap hozzáteszi, hogy az elvi egyezség megköttetett, s az ilyenkor szükséges papírok aláírásával, közjegyző jelenlétében válik jogerőssé. 

Az ABC Deportes információi szerint Ramosék egy 450 millió euró közeli összeget fizetnek a klub többségi tulajdonrészéért. A pályafutását Sevillában elkezdő, majd a klubot (rendkívül sikeres madridi, illetve párizsi évei után) a 2023–2024-es évadban is erősítő 40 éves belső védő egyébként – noha január óta nincs csapata – még nem jelentette be visszavonulását a profi futballtól, s jelenleg is keresi következő csapatát.

A négyszeres BL-győztes legendával társuló Five Eleven Capital egyébként nem ismeretlen a magyar futballkedvelők számára: a spanyol befektetői csoport 2025 tavaszán a DVSC-ben vásárolt kisebbségi tulajdonrészt (többségi tulajdonrész megvásárlásáról is voltak tervek, de erre végül nem került sor – a szerk.), s a konszern sportigazgatójaként dolgozó Antonio Cordónnak (aki időközben már pont a Sevilla sportigazgatója lett – a szerk.) tudható be, hogy tavaly nyáron a jelenleg is regnáló Sergio Navarro ült le a Loki kispadjára. A hajdúsági klub többségi tulajdonosa időközben az angol Stott Capital lett, s noha a Five Eleven távozásáról nincs információ, a spanyolok a klub irányításában már nem vesznek részt. 

Ami a Sevillát illeti, a hétszeres UEFA-kupa/El-győztes klub jelenleg a La Liga alsóházában tanyázik, s három pont választja el a már kieső helyen álló Alavéstől. 

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

35

30

1

4

90–29

+61 

91 

  2. Real Madrid

35

24

5

6

70–33

+37 

77 

  3. Villarreal

35

21

6

8

65–40

+25 

69 

  4. Atlético Madrid

35

19

6

10

58–37

+21 

63 

  5. Betis

35

13

15

7

54–43

+11 

54 

  6. Celta Vigo

35

13

11

11

49–44

+5 

50 

  7. Getafe

35

13

6

16

28–36

–8 

45 

  8. Real Sociedad

35

11

11

13

54–55

–1 

44 

  9. Athletic Bilbao

35

13

5

17

39–51

–12 

44 

10. Rayo Vallecano

35

10

13

12

36–42

–6 

43 

11. Osasuna

35

11

9

15

42–45

–3 

42 

12. Valencia

35

11

9

15

38–50

–12 

42 

13. Sevilla

35

11

7

17

43–56

–13 

40 

14. Elche

35

9

12

14

46–54

–8 

39 

15. Mallorca

35

10

9

16

43–52

–9 

39 

16. Espanyol

35

10

9

16

38–53

–15 

39 

17. Girona

35

9

12

14

37–52

–15 

39 

18. Alavés

35

9

10

16

41–54

–13 

37 

19. Levante

35

9

9

17

39–56

–17 

36 

20. Oviedo

35

6

11

18

26–54

–28 

29 

 

 

