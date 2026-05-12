Sergio Ramosék megegyeztek a Sevilla megvételéről – sajtóhír
A végleges tárgyalások hétfőn kezdődtek el és kilenc órán át tartottak, majd kedden reggel egy további, kétórás tárgyalás után jutottak dűlőre a felek. A megbeszéléseken a Sevilla többségi részvényesein kívül Sergio Ramos, valamint a Five Eleven ügyvezető igazgatója, Martín Ink vett részt. Mindez egy januárban elkezdődő folyamat része volt, melynek során Ramosék leszerződtették a KPMG pénzügyi tanácsadó céget, hogy világítsa át a klub pénzügyeit – számol be róla a Marca. A spanyol lap hozzáteszi, hogy az elvi egyezség megköttetett, s az ilyenkor szükséges papírok aláírásával, közjegyző jelenlétében válik jogerőssé.
Az ABC Deportes információi szerint Ramosék egy 450 millió euró közeli összeget fizetnek a klub többségi tulajdonrészéért. A pályafutását Sevillában elkezdő, majd a klubot (rendkívül sikeres madridi, illetve párizsi évei után) a 2023–2024-es évadban is erősítő 40 éves belső védő egyébként – noha január óta nincs csapata – még nem jelentette be visszavonulását a profi futballtól, s jelenleg is keresi következő csapatát.
A négyszeres BL-győztes legendával társuló Five Eleven Capital egyébként nem ismeretlen a magyar futballkedvelők számára: a spanyol befektetői csoport 2025 tavaszán a DVSC-ben vásárolt kisebbségi tulajdonrészt (többségi tulajdonrész megvásárlásáról is voltak tervek, de erre végül nem került sor – a szerk.), s a konszern sportigazgatójaként dolgozó Antonio Cordónnak (aki időközben már pont a Sevilla sportigazgatója lett – a szerk.) tudható be, hogy tavaly nyáron a jelenleg is regnáló Sergio Navarro ült le a Loki kispadjára. A hajdúsági klub többségi tulajdonosa időközben az angol Stott Capital lett, s noha a Five Eleven távozásáról nincs információ, a spanyolok a klub irányításában már nem vesznek részt.
Ami a Sevillát illeti, a hétszeres UEFA-kupa/El-győztes klub jelenleg a La Liga alsóházában tanyázik, s három pont választja el a már kieső helyen álló Alavéstől.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
35
30
1
4
90–29
+61
91
|2. Real Madrid
35
24
5
6
70–33
+37
77
|3. Villarreal
35
21
6
8
65–40
+25
69
|4. Atlético Madrid
35
19
6
10
58–37
+21
63
|5. Betis
35
13
15
7
54–43
+11
54
|6. Celta Vigo
35
13
11
11
49–44
+5
50
|7. Getafe
35
13
6
16
28–36
–8
45
|8. Real Sociedad
35
11
11
13
54–55
–1
44
|9. Athletic Bilbao
35
13
5
17
39–51
–12
44
|10. Rayo Vallecano
35
10
13
12
36–42
–6
43
|11. Osasuna
35
11
9
15
42–45
–3
42
|12. Valencia
35
11
9
15
38–50
–12
42
|13. Sevilla
35
11
7
17
43–56
–13
40
|14. Elche
35
9
12
14
46–54
–8
39
|15. Mallorca
35
10
9
16
43–52
–9
39
|16. Espanyol
35
10
9
16
38–53
–15
39
|17. Girona
35
9
12
14
37–52
–15
39
|18. Alavés
35
9
10
16
41–54
–13
37
|19. Levante
35
9
9
17
39–56
–17
36
|20. Oviedo
35
6
11
18
26–54
–28
29