Siti Beáta és Skaliczki László is Török Bódog-életműdíjas

A Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban megtartott esemény Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkárának köszöntőjével indult, aki hangsúlyozta, az elmúlt évek, évtizedek építkezése szépen meglátszik a sportág eredményességén, pénzügyileg stabil lábakon áll a szövetség, ami lehetőséget ad a további fejlesztésre is.

A sportvezető kiemelte a férfiválogatott eheti szerbek elleni világbajnoki selejtezős párharcát is, ami az első lépés a 2028-as olimpia felé vezető úton.

Ezt követően a tavalyi közgyűlés óta elhunyt sportági szereplőkről emlékeztek meg néma főhajtással, majd Ilyés Ferenc MKSZ-elnök értékelt. Elsőként köszönetet mondott a tagszervezeteknek, amelyek a sportág hajtóereje, a támogatóknak, a szponzoroknak, sportirányításnak és a játékosoknak is. Ilyés felsorolta a felnőtt- és az utánpótlás-válogatottak tavalyi eredményeit, a sportdiplomáciai sikereket, kitért a klubok remeklésére is, jelezve, hogy az Esztergom (női Európa-liga), a Tatabánya (férfi Európa-kupa) és a Győr (női Bajnokok Ligája) is nemzetközi kupafinálét/négyes döntőt vív hamarosan.

Az elnök elmondta, biztos lábakon nyugszik a szervezet költségvetése, megfelelő tartalék áll rendelkezésre, állami támogatásokat idénre megkapták, a kifizetések folyamatban vannak, a társasági adókedvezménynek köszönhető támogatások 2029-ig biztosan lehetségesek, de a jogszabályi keretek változásáról egyelőre nincs információjuk. A jövő fő feladatának nevezte meg, hogy megismerjék az új kormányzat sportirányítási szerveit, hogy hatékonyan tudjanak együttműködni: bizakodóak, mert olyan sportágat képviselnek, amelynek van ereje és tömegbázisa, népszerű és eredményes, azon lesznek, hogy a sportszervezetek eredményessége megmaradjon.

A küldöttek többek között elfogadták az MKSZ 2025. évi szakmai, illetve a számviteli törvény szerinti beszámolóját, a 2026. évi pénzügyi és szakmai tervét, illetve módosították a szervezet alapszabályát.

Az esemény végén díjakat és kitüntetéseket adtak át. MKSZ elismerő oklevelet kapott Babiczky Tibor, Gál Géza Gaszton, Liszkay Gábor, Nagy Tibor, Nyári József, Palkovits Dávid, Dr. Süvöltős Mihály, Sziva-Balogh Piroska, Tóth Károly és Varga Zoltán. Magyar kézilabdázásért emlékéremben részesült Csoknyai István, Sótonyi László, Keglovits László, Kenyeres József és Szarka Éva.

A Török Bódog-életműdíjat játékos kategóriában az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnoki 2., Európa-bajnok, BL-, KEK- és EHF-kupa-győztes Siti Beáta vehette át, míg a trénereknél a férfiválogatott korábbi szövetségi kapitányát, Skaliczki László mesteredzőt díjazták.