Elek Gábor szerint bárkivel felvehetik a versenyt az Európa-liga négyes döntőjében

Elek Gábor elmondta, újoncként az idény elején még csak nem is álmodtak róla, hogy eljutnak a négyes döntőig. Őt is meglepte, hogy a fiatal, európai szinten rutintalan csapata milyen gyorsan alkalmazkodott az El ritmusához.

„Csak magyar játékosok alkotják a keretünket. A filozófiánk alapja, hogy a fiatalok mellé néhány tapasztalt játékost teszünk, rájuk nagy szükség van a kiélezett pillanatokban. Ez az egyensúly az egész idény során kiválóan működött” – hangsúlyozta Elek az EHF-nek adott interjúban.

A FTC-vel BL-döntőig jutó szakvezető hozzátette, az egység a legnagyobb erősségük. „Nagyon jó emberekből áll a csapatunk, profi hozzáállással, alázattal és erős fejlődési vággyal” – jellemezte csapatát.

Az Esztergom az El négyes döntő hete előtt még a magyar bajnokságra koncentrált, de azóta már ráfordultak a közvetlen felkészülésre. „Papíron a miénk a legrutintalanabb csapat, de már bizonyítottuk az idényben, hogy bárkivel felvesszük a versenyt. Számunkra már az is nagy eredmény, hogy pályára léphetünk a final fourban, így teher nélkül játszhatunk. Az ilyen szintű meccseken az aktuális forma és fizikai állapot döntő tényezők, és ilyen szempontból már bármelyik ellenfelünkkel szemben sem vagyunk esélytelenek.”

Elek szerint a motivációval ezen a szinten nem lehet probléma, ugyanakkor a játékosainak szóló üzenetét majd személyesen fogja velük megosztani. Egy dolgot azonban fontos hangsúlyoznia: fiatal játékosainak már a nemzetközi elitbe is nehéz betörniük, de még sokkal nehezebb ott is maradniuk. Edzőként tehát az is a feladata, hogy megtartsák a mostani szintet, és innen építkezzenek tovább.

„Mindig azt hangsúlyozom a játékosaimnak, hogy ha ott a lehetőség, meg kell ragadniuk. Most hatalmas esély kapujában állunk. Nincs miért szégyenkeznünk ebben az idényben, és nemcsak azért megyünk a négyes döntőbe, hogy elkerüljük a kudarcot, hanem azért, hogy sikeresek legyünk.”

Az Esztergom gyakorlatilag két év alatt jutott el a másodosztálytól egy nemzetközi kupa final fourjáig, ilyen intenzív fejlődés közben mindig akadnak visszaesések, a klub célja azonban, hogy megőrizze a stabil bázist. Amíg ez megmarad, hisznek benne, hogy a mostani szinten is versenyképesek maradnak. Ahogy Elek fogalmazott, a mostani idényben felhelyezték a klubot az európai térképre.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

MÁJUS 16., SZOMBAT

Elődöntők

15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán) (Tv: Sport1)

18:00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

MÁJUS 17., VASÁRNAP

Helyosztók

15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1)

18.00: döntő (Tv: Sport1)