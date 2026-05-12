José Mourinho megegyezett a Real Madriddal – sajtóhír

Hamarosan újra elfoglalhatja helyét a Real Madrid kispadján José Mourinho. A jelenleg a Benfica szakmai munkáját vezető portugál szakember mindenben megegyezett a „királyi gárda” vezetőségével, s a belga átigazolási szakértő, Sacha Tavolieri szerint a felek a jövő héten jelenthetik be a „frigyet”.

A 2003-ban, 2004-ben, 2009-ben és 2011-ben is a világ legjobb klubedzőjének megválasztott Mourinho 2010 és 2013 között már irányította a Real Madridot, amellyel spanyol bajnokságot, Király-kupát és Spanyol Szuperkupát is nyert.

🚨 José Mourinho is set to become the next manager of Real Madrid!



⚪️ The Portuguese coach has reached an agreement with the club’s management.



💬 An official statement from José Mourinho is expected next week. #transfer #RMA #SLB pic.twitter.com/eCsIdT5Zu5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 12, 2026