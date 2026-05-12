José Mourinho megegyezett a Real Madriddal – sajtóhír
Hamarosan újra elfoglalhatja helyét a Real Madrid kispadján José Mourinho. A jelenleg a Benfica szakmai munkáját vezető portugál szakember mindenben megegyezett a „királyi gárda” vezetőségével, s a belga átigazolási szakértő, Sacha Tavolieri szerint a felek a jövő héten jelenthetik be a „frigyet”.
A 2003-ban, 2004-ben, 2009-ben és 2011-ben is a világ legjobb klubedzőjének megválasztott Mourinho 2010 és 2013 között már irányította a Real Madridot, amellyel spanyol bajnokságot, Király-kupát és Spanyol Szuperkupát is nyert.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
35
30
1
4
90–29
+61
91
|2. Real Madrid
35
24
5
6
70–33
+37
77
|3. Villarreal
35
21
6
8
65–40
+25
69
|4. Atlético Madrid
35
19
6
10
58–37
+21
63
|5. Betis
35
13
15
7
54–43
+11
54
|6. Celta Vigo
35
13
11
11
49–44
+5
50
|7. Getafe
35
13
6
16
28–36
–8
45
|8. Real Sociedad
35
11
11
13
54–55
–1
44
|9. Athletic Bilbao
35
13
5
17
39–51
–12
44
|10. Rayo Vallecano
35
10
13
12
36–42
–6
43
|11. Osasuna
35
11
9
15
42–45
–3
42
|12. Valencia
35
11
9
15
38–50
–12
42
|13. Sevilla
35
11
7
17
43–56
–13
40
|14. Elche
35
9
12
14
46–54
–8
39
|15. Mallorca
35
10
9
16
43–52
–9
39
|16. Espanyol
35
10
9
16
38–53
–15
39
|17. Girona
35
9
12
14
37–52
–15
39
|18. Alavés
35
9
10
16
41–54
–13
37
|19. Levante
35
9
9
17
39–56
–17
36
|20. Oviedo
35
6
11
18
26–54
–28
29