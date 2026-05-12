José Mourinho megegyezett a Real Madriddal – sajtóhír

V. H. L.
2026.05.12. 14:54
A hírek szerint José Mourinho visszatér a Real Madridhoz (Fotó: Getty Images)
Real Madrid José Mourinho Benfica La Liga
Megszületett a megegyezés José Mourinho és a Real Madrid között: idén nyártól a jelenleg a Benficát irányító portugál tréner lesz a fővárosiak vezetőedzője – közölte X-oldalán Sacha Tavolieri.

Hamarosan újra elfoglalhatja helyét a Real Madrid kispadján José Mourinho. A jelenleg a Benfica szakmai munkáját vezető portugál szakember mindenben megegyezett a „királyi gárda” vezetőségével, s a belga átigazolási szakértő, Sacha Tavolieri szerint a felek a jövő héten jelenthetik be a „frigyet”. 

A 2003-ban, 2004-ben, 2009-ben és 2011-ben is a világ legjobb klubedzőjének megválasztott Mourinho 2010 és 2013 között már irányította a Real Madridot, amellyel spanyol bajnokságot, Király-kupát és Spanyol Szuperkupát is nyert.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

35

30

1

4

90–29

+61 

91 

  2. Real Madrid

35

24

5

6

70–33

+37 

77 

  3. Villarreal

35

21

6

8

65–40

+25 

69 

  4. Atlético Madrid

35

19

6

10

58–37

+21 

63 

  5. Betis

35

13

15

7

54–43

+11 

54 

  6. Celta Vigo

35

13

11

11

49–44

+5 

50 

  7. Getafe

35

13

6

16

28–36

–8 

45 

  8. Real Sociedad

35

11

11

13

54–55

–1 

44 

  9. Athletic Bilbao

35

13

5

17

39–51

–12 

44 

10. Rayo Vallecano

35

10

13

12

36–42

–6 

43 

11. Osasuna

35

11

9

15

42–45

–3 

42 

12. Valencia

35

11

9

15

38–50

–12 

42 

13. Sevilla

35

11

7

17

43–56

–13 

40 

14. Elche

35

9

12

14

46–54

–8 

39 

15. Mallorca

35

10

9

16

43–52

–9 

39 

16. Espanyol

35

10

9

16

38–53

–15 

39 

17. Girona

35

9

12

14

37–52

–15 

39 

18. Alavés

35

9

10

16

41–54

–13 

37 

19. Levante

35

9

9

17

39–56

–17 

36 

20. Oviedo

35

6

11

18

26–54

–28 

29 

 

 

