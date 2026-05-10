Nemzeti Sportrádió

Hatperces kihagyás okozta a DAC vesztét

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
• Nagymihály
2026.05.10. 11:16
null
Tuboly Máté (Fotó: DAC)
Címkék
Tuboly Máté DAC Dunaszerdahely Niké Liga
Második „meccslabdáját” sem használta ki a DAC. Ahogyan a múlt héten a Slovan (0–1) ellen, úgy szombaton Nagymihályban (1–2) is a rövidebbet húzta, így még nem biztos az európai kupaszereplése.

 

A Városi Stadionban talán az idény leggyengébb első félidejét láthatták a nézők, mindent elárul az xG-mutató: 0.00:0.00.

„Nagyon sok volt a pontatlanság. Ugyan többször próbálkoztunk lövéssel, de ezek célt tévesztettek” – kezdte az értékelést Branislav Fodrek, aki nagyon feldúlt volt a találkozó után.

Érthető volt a dunaszerdahelyi mester dühössége. Csapata játéka a második félidőben a sérülés után visszatérő Ammar Ramadan jóvoltából feljavult, és a vezetést is megszerezte. Ezután további DAC-helyzetek következtek, amelyeket a dunaszerdahelyi játékosok elpuskáztak: Abdoulaye Gueye és Giorgi Gagua százszázalékos lehetőségeket hagytak kihasználatlanul. Emellett több olyan helyzet is akadt, amelyek után megszerezhették volna a vendégek a második góljukat. Nem így történt. A hazaiak ezt is látva megtáltosodtak, és a dunaszerdahelyi védelmi blokk sorozatos hibája után megfordították a meccset.

„Elsősorban az eredmény miatt vagyunk csalódottak, azonban a játékunk sem volt teljesen az elképzeléseink szerinti. A szünet után az ellenfél két helyzettel kezdett, de végül a magunk javára fordítottuk a játékot. A következő tíz percben volt két-három lehetőségünk arra, hogy lezárjuk a meccset. Megnyugtathattuk volna a játékot, ehelyett azonban gólt kaptunk, az ellenfél feléledt, és kihasznált még egy lehetőséget, amelynél több hibát is elkövettünk. Nagyon szomorúak vagyunk a mérkőzés alakulása miatt, hiszen minden a mi kezünkben volt” – folytatta Fodrek edző.

A dunaszerdahelyiek nagyon jól tudták, mekkora tétje van a nagymihályi meccsnek: győzelmük esetén bebiztosították volna a dobogós helyezésüket, és kiharcolták volna a Konferencialigában való részvételt. „Közel voltunk a sikerhez, de annak ellenére, hogy több tapasztalt játékosunk is van, nem tudtuk győztesen lezárni a mérkőzést. A tabellán nagyon komplikálódott a helyzetünk. Nyomás alá kerültünk, minden a jövő heti, Nagyszombat elleni találkozón dől el. Bízom benne, hogy összeszedjük magunkat, és hazai pályán behúzzuk az örök rivális elleni összecsapást” – zárta Branislav Fodrek, akinek szomorúan alakult jubileumi, 50. ligamérkőzése a DAC kispadján.

Először csak Tuboly Máté ment oda a szurkolókhoz (Fotó: DAC)

„Így frissen, közvetlenül a meccs után csak annyit tudok mondani, hogy hatalmas a csalódás, hiszen a kezünkben volt a mérkőzés. Úgy jöttünk ide, hogy végrehajtjuk a célunkat, megszerezzük a három pontot. Megvoltak a helyzeteink is. Nagyon szomorú, hogy az egész éves munka és küzdés után a végén megnehezítjük a saját dolgunkat. Az utolsó meccsre hagyjuk a döntést…” – mondta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, aki a találkozó utolsó tíz percében játszott.

Amint véget ért a találkozó, a vendégjátékosok többsége frusztráltan, idegesen berohant az öltözőbe, fittyet hányva a dunaszerdahelyi szurkolókra, akik csaknem ezer kilométert utaztak, hogy biztassák kedvenceiket. Először csak Tuboly Máté, majd ezután Tarasz Kacsaraba, Ammar Ramadan és Modesto köszönték meg a drukkerek támogatását…

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ
Nagymihály–DAC 2–1 (0–0)
Nagymihály, Városi Stadion, 2426 néző. Vezette: Choren
Nagymihály: Lukác – Park, Dzotsenidze, Volanakisz – Curma (Ramos, 73.), Bednár, Cottrell (Zubairu, 90.), Lemisko – Ahl, Danko (Taylor-Hart, 17.), Brosnan (Bahi, 73.). Vezetőedző: Anton Soltis
DAC: Popovics – Kacsaraba, Blazek, Nemanic – Gruber (Gagua, 60.), Bationo (Tuboly, 84.), Diongue, Méndez – Kmet – Sylla (Ramadan, a szünetben), Gueye (Djukanovics, 73.). Vezetőedző: Branislav Fodrek
Gólszerző: Ahl (80.), Taylor-Hart (86.), ill. A. Gueye (54.)

Minden más foci
17 órája

Rémálomszerű utolsó tíz perc Nagymihályban, kikapott a DAC

A bajnoki címről lemaradó vendégek célja a második hely megszerzése.

 

 

Tuboly Máté DAC Dunaszerdahely Niké Liga
Legfrissebb hírek

Rémálomszerű utolsó tíz perc Nagymihályban, kikapott a DAC

Minden más foci
17 órája

Arannyal feledtette az előző évi botlásokat az Internazionale

Olasz labdarúgás
2026.05.06. 07:27

Niké Liga: gól a 94. percben, komáromi győzelem Trencsénben

Minden más foci
2026.05.03. 21:53

A DAC edzője: Ha négyszer kikapsz a Slovantól, akkor megérdemelten állnak ott, ahol...

Minden más foci
2026.05.03. 12:55

Nagyot küzdött a DAC, de nem tudta megakadályozni a Slovan újabb bajnoki címét

Minden más foci
2026.05.02. 22:21

A DAC elhalasztaná a Slovan bajnokká avatását Pozsonyban

Minden más foci
2026.05.02. 10:31

Nincs veszélyben a komáromiak következő idényre érvényes licence

Minden más foci
2026.04.30. 17:27

Távozik Radványi Miklós, a Komárom edzője – hivatalos

Minden más foci
2026.04.27. 12:16
Ezek is érdekelhetik