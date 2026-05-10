Hatperces kihagyás okozta a DAC vesztét

A Városi Stadionban talán az idény leggyengébb első félidejét láthatták a nézők, mindent elárul az xG-mutató: 0.00:0.00.

„Nagyon sok volt a pontatlanság. Ugyan többször próbálkoztunk lövéssel, de ezek célt tévesztettek” – kezdte az értékelést Branislav Fodrek, aki nagyon feldúlt volt a találkozó után.

Érthető volt a dunaszerdahelyi mester dühössége. Csapata játéka a második félidőben a sérülés után visszatérő Ammar Ramadan jóvoltából feljavult, és a vezetést is megszerezte. Ezután további DAC-helyzetek következtek, amelyeket a dunaszerdahelyi játékosok elpuskáztak: Abdoulaye Gueye és Giorgi Gagua százszázalékos lehetőségeket hagytak kihasználatlanul. Emellett több olyan helyzet is akadt, amelyek után megszerezhették volna a vendégek a második góljukat. Nem így történt. A hazaiak ezt is látva megtáltosodtak, és a dunaszerdahelyi védelmi blokk sorozatos hibája után megfordították a meccset.

„Elsősorban az eredmény miatt vagyunk csalódottak, azonban a játékunk sem volt teljesen az elképzeléseink szerinti. A szünet után az ellenfél két helyzettel kezdett, de végül a magunk javára fordítottuk a játékot. A következő tíz percben volt két-három lehetőségünk arra, hogy lezárjuk a meccset. Megnyugtathattuk volna a játékot, ehelyett azonban gólt kaptunk, az ellenfél feléledt, és kihasznált még egy lehetőséget, amelynél több hibát is elkövettünk. Nagyon szomorúak vagyunk a mérkőzés alakulása miatt, hiszen minden a mi kezünkben volt” – folytatta Fodrek edző.

A dunaszerdahelyiek nagyon jól tudták, mekkora tétje van a nagymihályi meccsnek: győzelmük esetén bebiztosították volna a dobogós helyezésüket, és kiharcolták volna a Konferencialigában való részvételt. „Közel voltunk a sikerhez, de annak ellenére, hogy több tapasztalt játékosunk is van, nem tudtuk győztesen lezárni a mérkőzést. A tabellán nagyon komplikálódott a helyzetünk. Nyomás alá kerültünk, minden a jövő heti, Nagyszombat elleni találkozón dől el. Bízom benne, hogy összeszedjük magunkat, és hazai pályán behúzzuk az örök rivális elleni összecsapást” – zárta Branislav Fodrek, akinek szomorúan alakult jubileumi, 50. ligamérkőzése a DAC kispadján.

Először csak Tuboly Máté ment oda a szurkolókhoz (Fotó: DAC)

„Így frissen, közvetlenül a meccs után csak annyit tudok mondani, hogy hatalmas a csalódás, hiszen a kezünkben volt a mérkőzés. Úgy jöttünk ide, hogy végrehajtjuk a célunkat, megszerezzük a három pontot. Megvoltak a helyzeteink is. Nagyon szomorú, hogy az egész éves munka és küzdés után a végén megnehezítjük a saját dolgunkat. Az utolsó meccsre hagyjuk a döntést…” – mondta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, aki a találkozó utolsó tíz percében játszott.

Amint véget ért a találkozó, a vendégjátékosok többsége frusztráltan, idegesen berohant az öltözőbe, fittyet hányva a dunaszerdahelyi szurkolókra, akik csaknem ezer kilométert utaztak, hogy biztassák kedvenceiket. Először csak Tuboly Máté, majd ezután Tarasz Kacsaraba, Ammar Ramadan és Modesto köszönték meg a drukkerek támogatását…

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ

Nagymihály–DAC 2–1 (0–0)

Nagymihály, Városi Stadion, 2426 néző. Vezette: Choren

Nagymihály: Lukác – Park, Dzotsenidze, Volanakisz – Curma (Ramos, 73.), Bednár, Cottrell (Zubairu, 90.), Lemisko – Ahl, Danko (Taylor-Hart, 17.), Brosnan (Bahi, 73.). Vezetőedző: Anton Soltis

DAC: Popovics – Kacsaraba, Blazek, Nemanic – Gruber (Gagua, 60.), Bationo (Tuboly, 84.), Diongue, Méndez – Kmet – Sylla (Ramadan, a szünetben), Gueye (Djukanovics, 73.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Ahl (80.), Taylor-Hart (86.), ill. A. Gueye (54.)