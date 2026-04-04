Vasárnapi sportműsor: NB I, NB II, NB III és női kosárlabda Magyar Kupa-döntő
ÁPRILIS 5., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
28. FORDULÓ
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
24. FORDULÓ – élő eredménykövető
16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
16.00: Karcagi SC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
NB III
23. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Tarpa SC
11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II
16.00: Eger SE–Gödöllői SK
16.00: Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE
16.00: Sényő FC-ZMB Building–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II F4R
16.00: Ózd-Sajóvölgye–Putnok FC
16.00: Füzesabony SC–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Budaörs
12.00: FC Sopron–Újpest FC II
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi FC
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
16.00: Balatonfüredi FC–Ikoba Beton Zsámbék
16.00: Komárom VSE–Szombathelyi Haladás
17.00: Gyirmót FC Győr–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Tiszaföldvár SE–Vasas FC II
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Budapest Honvéd FC II
13.00: III. kerületi TVE–Dunaharaszti MTK
14.00: Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
16.00: BKV Előre–Gyulai Termál FC
16.00: ESMTK–Szegedi VSE
16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Martfűi LSE
16.00: Csepel SC–Meton-FC Dabas SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–FC Nagykanizsa
11.00: MTK Budapest II–Majosi SE
11.00: Paksi FC II–PTE-PEAC
16.00: Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC
16.00: Pénzügyőr SE–Iváncsa KSE
16.00: Érdi VSE–Dombóvári FC
18.00: Pécsi MFC–BFC Siófok
18.00: Dunaújváros FC–Greenplan Balatonlelle SE
ANGOL FA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
17.30: West Ham United–Leeds United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ
15.00: Angers–Lyon
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Paris FC
17.15: Metz–Nantes
20.45: Monaco–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
28. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
28. FORDULÓ
13.30: Schalke–Karlsruhe (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ
15.00: Cremonese–Bologna
18.00: Pisa–Torino
20.45: Internazionale–Roma (Tv: Match4)
SKÓT PREMIERSHIP
32. FORDULÓ
15.00: Livingston–Hearts (Tv: Match4)
17.30: Dundee FC–Celtic (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
27. FORDULÓ
20.00: Al-Ittifak–Al-Kvadszija (Tv: Spíler1)
TÖRÖK SÜPER LIG
28. FORDULÓ
19.00: Fenerbahce–Besiktas (Tv: Sport2)
NŐI NB I
18. FORDULÓ
12.00: Budapest Honvéd–Újpest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
EUROPEAN TOUR
13.00: München, 2. nap, délutáni program (Tv: Max4)
Benne 13.00: Ross Smith (angol)–Kovács Patrik
19.00: München, 2. nap, esti program (Tv: Max4)
GOLF
PGA TOUR
19.00: Texas Open, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
16.30: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS
16.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
KERÉKPÁR
FLANDRIAI KÖRVERSENY
9.45: férfiverseny (Antwerpen–Oudenaarde, 278.2 km) (Tv: Eurosport1)
17.00: női verseny (Oudenaarde–Oudenaarde, 164.1 km) (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NÉMET BUNDESLIGA
14.45: Füchse Berlin–Leipzig (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (SOPRON)
A 3. HELYÉRT
15.30: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport+)
DÖNTŐ
18.30: Tarr KSC Szekszárd–Sopron Basket (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NBA, ALAPSZAKASZ
21.30: Milwaukee Bucks–Memphis Grizzlies (Tv: Sport1)
Hétfő, 1.30: Dallas Mavericks–Los Angeles Lakers (Tv: Sport1)
SZNÚKER
14.00: Tour Championship, döntő, 1. rész (Tv: Eurosport2)
20.00: Tour Championship, döntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO
11.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló
Benne 14.00 után: Fucsovics Márton–Alejandro Tabilo (chilei)
ATP 500-AS TORNA, HOUSTON
18.00: páros, döntő
20.30: egyes, döntő
ATP 250-ES TORNA, BUKAREST
11.00: egyes, döntő
13.00: páros, döntő
ATP 250-ES TORNA, MARRÁKES
14.00: egyes, döntő
WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON
17.00: páros, döntő: Bondár Anna, Magdalena Frech (magyar, lengyel)–Desirae Krawczyk, Caty McNally (amerikaiak)
19.00: egyes, döntő
WTA 500-AS TORNA, LINZ
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ
19.00: egyes, döntő: Udvardy Panna (8.)–Marie Bouzková (cseh, 1.)
TÚRASÍ
VILÁGKUPA, VILLARS
11.00: vegyes váltó (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hét legfontosabb sporteseményeiről és érdekességeiről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.05: Steigervald Krisztián generációkutató a vendégünk (ismétlés)
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: A háromszoros olimpiai bajnok, vasárnap 50 éves vízilabdázót, Biros Pétert hívjuk
9.05: MSÚSZ-kongresszus: vendégünk a Gyulai István-díjas Bittmann Emil
10.00: Best of
12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
14.30: Közvetítés a Diósgyőr–Puskás Akadémia NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
16.30: Közvetítés a Fehérvár–Graz jégkorong ICEHL-elődöntő 4. mérkőzéséről. Kommentátor: Erdei Márk
17.00: Közvetítés a Debrecen–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
18.30: Közvetítés a női kosárlabda Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea
19.00: Bejelentkezés a Békéscsaba–Csákvár NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence
19.30: Közvetítés az ETO FC–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
21.30: Dénes Ferenc sportközgazdász a vb- és Eb-selejtezők rendszeréről