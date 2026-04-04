Vasárnapi sportműsor: NB I, NB II, NB III és női kosárlabda Magyar Kupa-döntő

ÁPRILIS 5., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

28. FORDULÓ

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

24. FORDULÓ – élő eredménykövető

16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

16.00: Karcagi SC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

NB III

23. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Tarpa SC

11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II

16.00: Eger SE–Gödöllői SK

16.00: Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE

16.00: Sényő FC-ZMB Building–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II F4R

16.00: Ózd-Sajóvölgye–Putnok FC

16.00: Füzesabony SC–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Budaörs

12.00: FC Sopron–Újpest FC II

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi FC

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

16.00: Balatonfüredi FC–Ikoba Beton Zsámbék

16.00: Komárom VSE–Szombathelyi Haladás

17.00: Gyirmót FC Győr–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Tiszaföldvár SE–Vasas FC II

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Budapest Honvéd FC II

13.00: III. kerületi TVE–Dunaharaszti MTK

14.00: Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

16.00: BKV Előre–Gyulai Termál FC

16.00: ESMTK–Szegedi VSE

16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Martfűi LSE

16.00: Csepel SC–Meton-FC Dabas SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–FC Nagykanizsa

11.00: MTK Budapest II–Majosi SE

11.00: Paksi FC II–PTE-PEAC

16.00: Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC

16.00: Pénzügyőr SE–Iváncsa KSE

16.00: Érdi VSE–Dombóvári FC

18.00: Pécsi MFC–BFC Siófok

18.00: Dunaújváros FC–Greenplan Balatonlelle SE

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

17.30: West Ham United–Leeds United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

28. FORDULÓ

15.00: Angers–Lyon

17.15: Le Havre–Auxerre

17.15: Lorient–Paris FC

17.15: Metz–Nantes

20.45: Monaco–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

28. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–St. Pauli (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

28. FORDULÓ

13.30: Schalke–Karlsruhe (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ

15.00: Cremonese–Bologna

18.00: Pisa–Torino

20.45: Internazionale–Roma (Tv: Match4)

SKÓT PREMIERSHIP

32. FORDULÓ

15.00: Livingston–Hearts (Tv: Match4)

17.30: Dundee FC–Celtic (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

27. FORDULÓ

20.00: Al-Ittifak–Al-Kvadszija (Tv: Spíler1)

TÖRÖK SÜPER LIG

28. FORDULÓ

19.00: Fenerbahce–Besiktas (Tv: Sport2)

NŐI NB I

18. FORDULÓ

12.00: Budapest Honvéd–Újpest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

EUROPEAN TOUR

13.00: München, 2. nap, délutáni program (Tv: Max4)

Benne 13.00: Ross Smith (angol)–Kovács Patrik

19.00: München, 2. nap, esti program (Tv: Max4)

GOLF

PGA TOUR

19.00: Texas Open, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

16.30: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS

16.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

KERÉKPÁR

FLANDRIAI KÖRVERSENY

9.45: férfiverseny (Antwerpen–Oudenaarde, 278.2 km) (Tv: Eurosport1)

17.00: női verseny (Oudenaarde–Oudenaarde, 164.1 km) (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NÉMET BUNDESLIGA

14.45: Füchse Berlin–Leipzig (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (SOPRON)

A 3. HELYÉRT

15.30: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport+)

DÖNTŐ

18.30: Tarr KSC Szekszárd–Sopron Basket (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Milwaukee Bucks–Memphis Grizzlies (Tv: Sport1)

Hétfő, 1.30: Dallas Mavericks–Los Angeles Lakers (Tv: Sport1)

SZNÚKER

14.00: Tour Championship, döntő, 1. rész (Tv: Eurosport2)

20.00: Tour Championship, döntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló

Benne 14.00 után: Fucsovics Márton–Alejandro Tabilo (chilei)

ATP 500-AS TORNA, HOUSTON

18.00: páros, döntő

20.30: egyes, döntő

ATP 250-ES TORNA, BUKAREST

11.00: egyes, döntő

13.00: páros, döntő

ATP 250-ES TORNA, MARRÁKES

14.00: egyes, döntő

WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON

17.00: páros, döntő: Bondár Anna, Magdalena Frech (magyar, lengyel)–Desirae Krawczyk, Caty McNally (amerikaiak)

19.00: egyes, döntő

WTA 500-AS TORNA, LINZ

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ

19.00: egyes, döntő: Udvardy Panna (8.)–Marie Bouzková (cseh, 1.)

TÚRASÍ

VILÁGKUPA, VILLARS

11.00: vegyes váltó (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hét legfontosabb sporteseményeiről és érdekességeiről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.05: Steigervald Krisztián generációkutató a vendégünk (ismétlés)

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: A háromszoros olimpiai bajnok, vasárnap 50 éves vízilabdázót, Biros Pétert hívjuk

9.05: MSÚSZ-kongresszus: vendégünk a Gyulai István-díjas Bittmann Emil

10.00: Best of

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

14.30: Közvetítés a Diósgyőr–Puskás Akadémia NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

16.30: Közvetítés a Fehérvár–Graz jégkorong ICEHL-elődöntő 4. mérkőzéséről. Kommentátor: Erdei Márk

17.00: Közvetítés a Debrecen–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

18.30: Közvetítés a női kosárlabda Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea

19.00: Bejelentkezés a Békéscsaba–Csákvár NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence

19.30: Közvetítés az ETO FC–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

21.30: Dénes Ferenc sportközgazdász a vb- és Eb-selejtezők rendszeréről