Tuboly Máté a DAC–Slovan után: Fejlődnünk kell, nem vagyunk még bajnokcsapat

Csalódottan távozott a csaknem hétezer néző a Mol Arénából, főleg azután, hogy a sárga-kékek jól kezdték a mérkőzést. „Az első félidő nagyon pozitív volt. Jól álltunk bele a meccsbe, domináltunk, meg is voltak a lehetőségeink, a Slovan nem volt sehol, de sajnos nem találtunk be. Majd jött egy elkerülhető gól, ám ez benne van a fociban, és úgy gondolom, jól reagáltunk rá. Viszont a második félidőben olyan hibákat követtünk el, amilyeneket egy ilyen csapat megbüntet. Sajnos ez nem csak a mai meccsre volt jellemző. Hétről hétre hibákat követünk el, amiket kihasznál az ellenfél, és elmegy vele a mérkőzés. Nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt” – mondta a Nemzeti Sportnak a hazaiak játékosa, Tuboly Máté.

Hat fordulóval a Niké Liga vége előtt a Slovan kilenc ponttal vezet a DAC előtt. Bár a dunaszerdahelyiek egy meccsel kevesebbet játszottak, a Slovan minőségét ismerve ez tetemes előny. „Tudtuk, hogy ha ma elveszítjük ezt a meccset, akkor távol kerülnek tőlünk a pozsonyiak. Nekünk azonban tovább kell küzdenünk, és valóban fejlődnünk kell hétről hétre, mert még nem vagyunk bajnokcsapat” – tette hozzá Tuboly Máté.

A találkozóhoz tartozik még két fontos pillanat, amely meghatározta a mérkőzés alakulását. A második félidő elején néhány centiméteres les miatt a játékvezetők érvénytelenítették a DAC egyenlítő gólját, majd a 70. percben Ivan Kruzliak játékvezető hibásan nem mutatott fel sárga lapot Nino Marcellinek, akinek ez már a második lett volna.

„Csalódottak vagyunk. Megismétlődött a tavaszi szezon eleji eredmény, de úgy gondolom, hogy jobb teljesítményt nyújtottunk. Aktívabban kezdtünk, azonban ha sikeres akarsz lenni, hatékonynak is kell lenned. A vezetést nem szereztük meg, pedig voltak lehetőségeink. Próbáltunk figyelmesek lenni védekezésben, és nem engedni az ellenfelet kontrázni, amiben erős. A gólt azonban az első kapura lövésükből szerezték. Utána is aktívan játszottunk, de a második félidőben Ouro les miatt érvénytelenített gólja törést okozott a játékunkban. A fiúknak a küzdeni akarást és a szándékot nem lehet felróni. A góloknál megmutatkozott az ellenfél támadóminősége. Mi is betalálhattunk volna, ám a tizenhatoson belül ma az ellenfél volt a jobb, és megérdemelten nyert” – mondta Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője.

Az említett leshelyzet

PROVOKÁCIÓ ÉS KÖSZÖNET

A szombati találkozón ismét provokatív jelenetet láthattunk ifjabb Vladimír Weisstől. Előbb remekül talált a bal felső sarokba, majd elindult ünnepelni a csapata kispadja felé, azonban hirtelen irányt váltott, és a hazai B-közép felé vette az irányt, majd provokálta a sárga-kék drukkereket. Bár edzője és egyben édesapja, Vladimír Weiss úgy nyilatkozott, hogy fia nem tudta, hol ünnepel, a játékos egyértelműen tudatosan a dunaszerdahelyi szurkolók felé indult.

Weiss találatát a Slovan szurkolói nagy ünnepléssel fogadták, annak ellenére, hogy tiltás alatt voltak Dunaszerdahelyen. A vendégszektornak zárva kellett volna maradnia, ezért a drukkerek megpróbáltak jegyeket vásárolni a hazai szektorokba, kihasználva e téren a Szlovák Labdarúgó-szövetség nem egyértelmű előírását.

A szervezők végül a tiltás ellenére mégis elkülönített vendégszektorba helyezték őket. „Úgy gondolom, Dunaszerdahely a segítségünkre volt – legalábbis az információim szerint. Ezért szeretnénk megköszönni Oszkárnak (Világi Oszkárnak, a DAC tulajdonosának), hogy megnyitották a szektorunkat, és lehetővé tették, hogy a szurkolóink ne szóródjanak szét a hazaiak között. Ez nem lett volna jó” – mondta Vladimír Weiss vezetőedző.

És milyen volt a Slovan-drukkerek köszönete, hogy ott lehettek a dunaszerdahelyi rangadón? Lépten-nyomon magyargyalázás, sőt még Világi Oszkár pocskondiázása is…

ABAHÁZI CSABA ÉNEKELTE A NÉLKÜLEDET

A Mol Arénában nincs mérkőzés a Nélküled nélkül. Szombaton a DAC himnuszát ismét egy magyar rockzenei legenda, Abaházi Csaba énekelte.

„Nagyon régi vágyam volt, hogy élőben megnézzek egy DAC-meccset. Ezt Kovács Koppánynak, a Rómeó Vérzik frontemberének köszönhetem, szombaton valóra is vált. Sőt, felvetette, hogy elénekelném-e a Nélküledet. Már az első hangoknál éreztem, hogy ez életem egyik nagy élménye lesz. Ekkora közönség előtt, akiknek nagyon sokat jelent ennek a dalnak a mondanivalója, előénekesként elénekelni és együtt énekelni velük, óriási élmény volt. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért Koppánynak, és természetesen mindenkinek a DAC-nál, aki ezt lehetővé tette” – mondta lapunknak az Abaházi RT frontembere és a Retro Rádió munkatársa.

NIKÉ LIGA

Felsőházi rájátszás, 4. forduló

DAC–Slovan Bratislava 0–3 (0–1)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 6230 néző. Vezette: Kruzliak

DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Mendez (Modesto, 86.) – Bationo, Ouro, Tuboly (Gruber, 63.) – Kmet (Gagua, 63.), Ramadan (Gueye, 80.), Sylla (Blasko, 80.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Slovan: Takács – Blackman (Mak, 88.), Bajric, Markovics (Weiss, 75.), Cruz – Pokorny, Ibrahim (Ihnatenko, 75.) – Barszegjan, Gajdos (Macuoka, 75.), Marcelli – Sporar (Jankovic, 89.). Vezetőedző: Vladimír Weiss

Gólszerző: Marcelli (23.), Sporar (73.), Weiss (85.)