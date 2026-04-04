A Slovan harmadszor is legyőzte a DAC-ot az idényben

NIKÉ LIGA

Felsőházi rájátszás, 4. forduló

DAC–Slovan Bratislava 0–3 (0–1)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 6230 néző. Vezette: Kruzliak

DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Mendez (Modesto, 86.) – Bationo, Ouro, Tuboly (Gruber, 63.) – Kmet (Gagua, 63.), Ramadan (Gueye, 80.), Sylla (Blasko, 80.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Slovan: Takács – Blackman (Mak, 88.), Bajric, Markovics (Weiss, 75.), Cruz – Pokorny, Ibrahim (Ihnatenko, 75.) – Barszegjan, Gajdos (Macuoka, 75.), Marcelli – Sporar (Jankovic, 89.). Vezetőedző: Vladimír Weiss

Gólszerző: Marcelli (23.), Sporar (73.), Weiss (85.)

A Dunaszerdahely és a Slovan rivalizálása rendszeresen megosztja a lelátókat és az érzelmeket. És mint általában, ismét egy kis pályán kívüli feszültséggel volt fűszerezve. A vendégszektornak zárva kellett volna maradnia a Szlovák Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának döntése alapján. A Slovan büntetésként nem rendelhetett jegyeket ide a februári idegenbeli mérkőzés után. Ennek ellenére több Slovan-szurkoló a hazai szektorokba vásárolt belépőt.

Hasonló helyzetet a szlovák futball nemrég már átélt – amikor a koszovói szurkolók nemrég Pozsonyban keveredtek a szlovák drukkerek közé a világbajnoki pótselejtező során. Erre a kiskapura a DAC már korábban is felhívta az illetékesek figyelmét, miután a tavaly áprilisi Slovan elleni összecsapáson ugyanez volt a helyzet. Akkor sikerült a dunaszerdahelyieknek a remek szervezésüknek köszönhetően megakadályozni a balhét. A Szlovák Labdarúgó-szövetség akkora válasza a DAC felvetésére? Semmilyen. Csak ignoráció, nulla visszhang...

A jelenlegi helyzetre rugalmasan reagált a felvidéki klub, akinek az első helyen a szurkolóik biztonsága van. A hét elején a Ligaklubok Uniójához és a Szlovák Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságához fordult a biztonsági intézkedések összehangolása érdekében. „Ennek alapján a vendégcsapat, a Slovan szurkolói egy kijelölt, elkülönített szektorba lesznek elhelyezve, amely el lesz választva a hazai szurkolóktól” – állt a hazai csapat közleményében. A vendégszurkolók meg is érkeztek, szlovák zászlókkal a kezükben. És hozták a formájukat: magyargyalázás, Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa is megkapta a magáét. A meccs ellenőre jegyzetelt, de mivel Szlovákiában vagyunk, ennek nem lesz semmilyen foganatja, nevetséges büntetést kap a Slovan...

A találkozó előtt a sárga-kékek képviselői gratuláltak a DAC legendás csattárkettősének, Majoros Györgynek és Audi Györgynek, akik a napokban ünneplik a 70. születésnapjukat. Mindketten annak a csapatnak voltak az erősségei, amely először harcolta ki a 1985-ben a Dunaszerdahely számára a legfelső osztályt.

Nagyon erősen kezdett a DAC. Szemre tetszetősen szőtték a hazaiak a támadásaikat, jöttek a befejezések is. A labdák azonban elkerültek a kaput. Legközelebb a gólhoz a 11. percben voltak a sárga–kékek, amikor Ammar Ramadan csúsztatása csak kevéssel ment a jobb kapufa mellé. A vendégek szinte szóhoz sem jutottak. Leszámítva a vendégszurkolókat, a 6230 néző várta a gólt a pozsonyi kapuba. A találat azonban a másik oldalon született. Egy jobb oldali ellenakció végén Nino Marcelli remek tekerése volt és vezetett a pozsonyi együttes. A gól megfogta a hazaiakat. A tapasztalt vendégek játszottak az idővel, tologatták a labdát. A szünethez közeledve felpörgött a DAC. Matús Kmet lövése után már – már gólt kiáltott a hazai szurkolótábor, de Takács Dominik remek védést mutatott be.

Százhúsz másodperc telt el a második félidőből, amikor Alioune Sylla került a Slovan védelem mögé, beadását pedig Samsindin Ouro a kapuba küldte. Azonban VAR-vizsgálat után érvénytelenítette Ivan Kruzliak a találatot. Tíz centiméteren múlott… Nemsokára ismét Szlovákia legjobb játékvezetője, aki az UEFA elitcsoportjába tartozik, volt a főszereplő: ütközött a pozsonyi Artur Gajdossal és sokáig mozdulatlanul a földön maradt. Kétperces ápolás után folytatta a játékvezetést. Fokozatosan leült a találkozó. Ment előre a DAC, de a támadásokból hiányzott az átütőerő. Majd jött a múlt héten Budapesten a szlovénok mezében pályára lépő Andraz Sporar. A nemzeti csapatban a lövését Tóth Balázs megfogta, ma azonban közeli próbálkozását a 73. percben Alekszandar Popovics nem. Az utolsó szó ifjabb Vladimír Weissé volt, aki a gólörömével hosszú ideig provokálta a sárga-kék szurkolókat.

Eldőlni látszik a szlovák bajnoki cím. A sárga-kékek egy meccsel kevesebbet játszottak, de a Slovan előnye így már kilenc pont a Zsolna és a DAC előtt. 0–3