Heti program: Magyar Kupa, NB I, elitligák és női kézi BL
ÁPRILIS 20., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
26. FORDULÓ
20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
21.00: Crystal Palace–West Ham United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
DÖNTŐ
18.45: FC Bruges–Real Madrid (Tv: Sport1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ
Felsőház
18.00: Nyíregyháza–DEAC
19.00: Nyírbátor–Újpest FC
19.35: Aramis SE–Veszprém
Alsóház
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu
18.30: Haladás VSE–PTE-PEAC
20.30: H.O.P.E. Futsal–Kecskemét
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
15.30: maratoni futás, Boston (Tv: Eurosport2)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
17.00: Boston Red Sox–Detroit Tigers (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
SVÁJCI BAJNOKSÁG, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Fribourg–Davos (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Kötöttfogás, 55 kg, 63 kg, 77 kg (Fritsch Róbert), 87 kg (Takács István), 130 kg (Vitek Dárius)
10.30: selejtező
18.00: elődöntő (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
TOUR OF THE ALPS
13.35: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
Kedd, 2.00: New York Knicks–Atlanta Hawks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1058 (Tv: Sport1)
SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
7.30: férfi 60 kg, 65 kg
16.00: női 58 kg
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)
Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)
15.30 (Tv: Eurosport1)
John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)
20.00 (Tv: Eurosport1)
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)
Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
10.00: férfi egyes, selejtező, 1. forduló; női egyes, selejtező, 1. forduló
13.00 után: Udvardy Panna (4.)–Julieta Pareja (amerikai)
14.30 után: Gálfi Dalma (8.)–Leyre Romero Gormaz (spanyol)
17.30 után: Piros Zsombor–Tomás Barrios (chilei, 21.)
ÁPRILIS 21., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Budapest Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Brighton & Hove Albion–Chelsea (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
44. FORDULÓ
20.45: Leicester City–Hull City (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
ELŐDÖNTŐ
21.10: Lens–Toulouse
HORVÁT 1. HNL
31. FORDULÓ
18.45: Hajduk Split–NK Osijek
OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Internazionale–Como (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ
19.00: Athletic Bilbao–Osasuna (Tv: Spíler2)
19.00: Mallorca–Valencia
21.30: Girona–Betis
21.30: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Szerda, 0.30: Boston Red Sox–New York Yankees (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Kötöttfogású 60, 67, 72 (Váncza István), 82 (Lévai Zoltán), 97 kg (Szőke Alex)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás 55, 63, 77, 87, 130 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők
KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.00: döntők
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
18.00: a szeptemberi, Berlinben sorra kerülő női világbajnokság csoportjainak sorsolása, Berlin (Tv: M4 Sport)
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
17.30: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/endo-plus-service-honved/)
18.00: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE
18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
19.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
NBA, RÁJÁTSZÁS
Szerda, 2.00: San Antonio Spurs–Portland TrailBlazers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1059 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)
Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)
15.30 (Tv: Eurosport1)
Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)
20.30 (Tv: Eurosport1)
Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 4. FORDULÓ
20.30: Pro Recco (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ÁPRILIS 22., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: AFC Bournemouth–Leeds United
21.00: Burnley–Manchester City (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
44. FORDULÓ
20.45: Charlton–Ipswich Town (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: PSG–Nantes
FRANCIA KUPA
ELŐDÖNTŐ
21.00: Strasbourg–Nice
NÉMET KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.45: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Sport1)
OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Atalanta–Lazio (Tv: Arena4)
PORTUGÁL KUPA
ELŐDÖNTŐ
21.45: Porto–Sporting CP (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ
19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
20.00: Real Sociedad–Getafe
21.30: FC Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS
18.00: Trnava–DAC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.00: Miami Marlins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Női 50, 55, 59 (Bognár Erika), 68 (Szabados Noémi), 76 kg
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők
Kötöttfogású 60, 67, 72, 82, 97 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)
KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.00: döntők
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
18:00 Kecskeméti TE-SZTE-Szedeák
18:00 Körmend-OSE Lions
18:00 NKA Pécs-ZTE KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: TFSE–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/tfse-kosarlabda/)
18.00: Sopron Basket–DVTK HUNTHERM – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: ELTE BEAC Újbuda–TARR KSC Szekszárd
19.30: Vasas Akadémia–Csata TKK
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: VBW CEKK Cegléd–UNI Győr
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
NBA, RÁJÁTSZÁS
Csütörtök, 3.30: Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1060 (Tv: Sport2)
SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
Férfi 79 kg, B-csoport (Újvári Lajos)
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)
Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)
15.30 (Tv: Eurosport1)
Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
20.30 (Tv: Eurosport1)
Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/miskolci-vizilabda-kft-2/ )
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
19.30: Kaposvári VK–UVSE
ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NÉMET KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.45: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 32. FORDULÓ
20.00: Szpartak Szubotica–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Női 53 (Terék Gerda), 57 (Dollák Tamara), 62 (Elekes Enikő), 65, 72 kg (Pók Karolina)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Női 50, 55, 59, 68, 76 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)
DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: 12. forduló, Liverpool (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
FÉRFI VB.FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.45: Svájc–Magyarország, Biel
KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.30: férfi K-1 500 m, döntő
KÉZILABDA
FÉRFI BUNDESLIGA
18.45: Füchse Berlin–Gummersbach (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1061 (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–Csurgói KK
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT
20.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
14.00 (Tv: Eurosport1)
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
20.00 (Tv: Eurosport1)
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)
ÁPRILIS 24., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
31. FORDULÓ
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ
20.45: Brest–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
20.30: RB Leipzig–Union Berlin (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
20.45: Napoli–Cremonese
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
21.00: Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2)
ROMÁN SUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT
16.30: FC Hermannstadt–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
19. FORDULÓ
16.30: Szekszárdi UFC–Budapest Honvéd
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Szabadfogás 57, 65 (Halidov Gamzatgadzsi), 70 (Muszukajev Iszmail), 79, 97 kg (Végh Richárd)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Női 53, 57, 62, 65, 72 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Japán, Szombathely
19.45: Svájc–Magyarország, Biel
KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.10: döntők
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév
18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged
FÉRFI BUNDESLIGA
18.45: Flensburg–Melsungen (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kometa-kvgy-kaposvari-kk/)
18.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fatum-nyiregyhaza/)
SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
Férfi 95 kg, B-csoport (Fekécs Szilárd)
ÚSZÁS
NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA
9.00: női 10 km (Tv: M4 Sport)
12.00: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)
ÁPRILIS 25., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
31. FORDULÓ
14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB III
26. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
20.00: Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ
15.00: Lyon–Auxerre
19.00: Angers–Paris SG
21.05: Toulouse–Monaco
HORVÁT 1. HNL
32. FORDULÓ
18.15: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb
NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Eintracht Frankfurt
15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–St. Pauli
15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach
18.30: Hamburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
15.00: Parma–Pisa
18.00: Bologna–Roma
20.45: Hellas Verona–Lecce
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL LIGA
31. FORDULÓ
21.30: Guimaraes–Rio Ave (Tv: Sport1)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS
20.30: DAC–Zilina – élőben az NSO-n!
NŐI OB I
19. FORDULÓ
14.00: Pécs–Puskás Akadémia
15.00: Viktória FC–Szent Mihály
16.00: Újpest–DVTK
17.00: MTK–ETO FC
18.00: Budaörs–Ferencváros
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
10 000 méteres országos bajnokság (Bonyhád)
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Szabadfogás 61, 74 (Kuramagomedov Murad), 86, 92, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők
Szabadfogás 57, 65, 70, 79, 97 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Japán, Győr
SVÁJCI BAJNOKSÁG
RÁJÁTSZÁS
15.15: döntő, 2. mérkőzés (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.00: Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/gyongysport-kezilabda-nonprofit-kft/)
19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK
NŐI NB I
16.00: NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler
18.00: Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC
18.00: Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs
18.00: Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK (HA SZÜKSÉGESEK)
17.00: DVTK HUNTHERM–Sopron Basket
18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE
AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉSEK (HA SZÜKSÉGESEK)
17.00: Csata TKK–Vasas Akadémia
18.00: TARR KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda
FÉRFI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK
18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)
NBA, RÁJÁTSZÁS
19.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport2)
21.30: Phoenix Suns–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT
19.00: Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC
SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
Női plusz 86 kg, B-csoport (Boros Viktória)
SZABADIDŐSPORT
9.00: NN Ultrabalaton, Balatonfüred
TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT
2. FORDULÓ, SZAMARKAND (Tv: M4 Sport)
16.00: női verseny (Kropkó Márta)
18.45: férfi verseny (Lehmann Csongor, Bicsák Bence, Dévay Márk, Kropkó Márton)
ÚSZÁS
NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA
9.00: női 3 km, kieséses verseny,
11.00: férfi 3 km, kieséses verseny (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
11.30: ELTE-BEAC–Pann-Ergy Miskolci VLC
18.00: Metalcom Szentes–KSI SE
18:00: Kaposvár–UVSE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kaposvari-vizilabda-klub/)
19.00: PVSK-Mecsek Füszért–DVSE-Master Good
NŐI OB I
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
11:00: Semmelweis–Szeged
18.00: Győr–Szentes
ÁPRILIS 26., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
31. FORDULÓ
17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
27. FORDULÓ – élő eredménykövető
17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC – élőben az NSO-n!
17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
NB III
26. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Nyíregyháza Spartacus FC II
16.00: Debreceni EAC–Sényő FC-ZMB Building
17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye
17.00: Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE
17.00: FC Hatvan–Debreceni VSC II
17.00: Putnok FC–Kisvárda Master Good II
17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Füzesabony SC
17.00: Tarpa SC–Eger SE
ÉSZANYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr
11.00: Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár
17.00: Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya
17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Puskás Akadémia FC II
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–FC Sopron
17.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE
18.00: Bicskei TC–Balatonfüredi FC
18.00: Szombathelyi Haladás–Budaörs
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Hódmezővásárhelyi FC
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Békéscsaba 1912 Előre II
11.00: Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE
16.00: Gyulai Termál FC–III. kerületi TVE
17.00: BKV Előre–ESMTK
17.00: Dunaharaszti MTK–Csepel SC
17.00: Martfűi LSE–Monor SE
17.00: Szegedi VSE–Tiszaföldvár SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II
17.00: Majosi SE–Dunaújváros FC
17.00: Szekszárdi UFC–Pécsi MFC
17.00: Iváncsa KSE–Dombóvári FC
17.00: FC Nagykanizsa–Érdi VSE
17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Paksi FC II
17.00: BFC Siófok–Pénzügyőr SE
17.00: PTE-PEAC–MTK Budapest II
FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ
15.00: Lorient–Strasbourg
17.15: Le Havre–Metz
17.15: Paris FC–Lille
17.15: Rennes–Nantes
20.45: Marseille–Nice
NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen
17.30: Borussia Dortmund–Freiburg
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
12.30: Fiorentina–Sassuolo
15.00: Genoa–Como
18.00: Torino–Internazionale
20.45: Milan–Juventus
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Szabadfogás 61, 74, 86, 92, 125 kg
15.00: vigaszág
17.00: döntők
KERÉKPÁR
LIÉGE–BASTOGNE–LIÉGE EGYNAPOS ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
10.00: férfiak, 259 km
13.35: nők, 157 km (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.00: CSM Bucuresti (román)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)
18.00: Brest (francia)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)
FÉRFI EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
20.00: RK Izvidac (bosnyák)–Mol Tatabánya KC, Ljubuski (Tv: Sport1)
FÉRFI BUNDESLIGA
15.00: Wetzlar–Bergischer (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–UNI Győr
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/)
NBA, RÁJÁTSZÁS
19.00: Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers
21.30: Portland TrailBlazers–San Antonio Spurs
MOTORSPORT
MOTOGP
SPANYOL NAGYDÍJ, JEREZ
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RALI
Kanári-szigetek-rali, a vb 5. futama, Las Palmas és környéke