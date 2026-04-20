Heti program: Magyar Kupa, NB I, elitligák és női kézi BL

2026.04.20. 06:43
null
Az előttünk álló héten rendezik meg a Magyar Kupa elődöntőjét: a Budapest Honvéd a ZTE-vel játszik, az FTC visszavágna az ETO FC-nek a bajnokságban elszenvedett vereségért. Hétvégén újabb NB I-es forduló lesz, s nem maradunk európai elitligák nélkül sem. Lesz még női kézi Bajnokok Ligája, birkózó Európa-bajnokság és NBA-rájátszás is a programban.

ÁPRILIS 20., HÉTFŐ 

FUTBALLPROGRAM 

NB II
26. FORDULÓ
20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
21.00: Crystal Palace–West Ham United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
DÖNTŐ
18.45: FC Bruges–Real Madrid (Tv: Sport1)

FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ
Felsőház
18.00: Nyíregyháza–DEAC
19.00: Nyírbátor–Újpest FC
19.35: Aramis SE–Veszprém
Alsóház
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu
18.30: Haladás VSE–PTE-PEAC
20.30: H.O.P.E. Futsal–Kecskemét

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
15.30: maratoni futás, Boston (Tv: Eurosport2)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
17.00: Boston Red Sox–Detroit Tigers (Tv: Sport2)

JÉGKORONG
SVÁJCI BAJNOKSÁG, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Fribourg–Davos (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Kötöttfogás, 55 kg, 63 kg, 77 kg (Fritsch Róbert), 87 kg (Takács István), 130 kg (Vitek Dárius)
10.30: selejtező
18.00: elődöntő (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR
TOUR OF THE ALPS
13.35: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
Kedd, 2.00: New York Knicks–Atlanta Hawks (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1058 (Tv: Sport1)

SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
  7.30: férfi 60 kg, 65 kg
16.00: női 58 kg

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)
Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)
15.30 (Tv: Eurosport1)
John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)
20.00 (Tv: Eurosport1)
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)
Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
10.00: férfi egyes, selejtező, 1. forduló; női egyes, selejtező, 1. forduló
13.00 után: Udvardy Panna (4.)–Julieta Pareja (amerikai)
14.30 után: Gálfi Dalma (8.)–Leyre Romero Gormaz (spanyol)
17.30 után: Piros Zsombor–Tomás Barrios (chilei, 21.)

ÁPRILIS 21., KEDD

FUTBALLPROGRAM 

MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Budapest Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Brighton & Hove Albion–Chelsea (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP
44. FORDULÓ
20.45: Leicester City–Hull City (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA
ELŐDÖNTŐ
21.10: Lens–Toulouse

HORVÁT 1. HNL
31. FORDULÓ
18.45: Hajduk Split–NK Osijek

OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Internazionale–Como (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ
19.00: Athletic Bilbao–Osasuna (Tv: Spíler2)
19.00: Mallorca–Valencia
21.30: Girona–Betis 
21.30: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Szerda, 0.30: Boston Red Sox–New York Yankees (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Kötöttfogású 60, 67, 72 (Váncza István), 82 (Lévai Zoltán), 97 kg (Szőke Alex) 
10.30: selejtezők, negyeddöntők 
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás 55, 63, 77, 87, 130 kg 
10.30: vigaszág 
18.00: döntők 

KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.00: döntők 

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
18.00: a szeptemberi, Berlinben sorra kerülő női világbajnokság csoportjainak sorsolása, Berlin (Tv: M4 Sport)
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS 
17.30: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/endo-plus-service-honved/)
18.00: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE 
18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
19.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 
NBA, RÁJÁTSZÁS
Szerda, 2.00: San Antonio Spurs–Portland TrailBlazers (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1059 (Tv: Sport2)

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)
Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)
15.30 (Tv: Eurosport1)
Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)
20.30 (Tv: Eurosport1)
Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 4. FORDULÓ
20.30: Pro Recco (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ÁPRILIS 22., SZERDA

FUTBALLPROGRAM 

MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: AFC Bournemouth–Leeds United
21.00: Burnley–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP
44. FORDULÓ
20.45: Charlton–Ipswich Town (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: PSG–Nantes

FRANCIA KUPA
ELŐDÖNTŐ
21.00: Strasbourg–Nice

NÉMET KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.45: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Sport1)

OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Atalanta–Lazio (Tv: Arena4)

PORTUGÁL KUPA
ELŐDÖNTŐ
21.45: Porto–Sporting CP (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ
19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
20.00: Real Sociedad–Getafe
21.30: FC Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS
18.00: Trnava–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.00: Miami Marlins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Női 50, 55, 59 (Bognár Erika), 68 (Szabados Noémi), 76 kg 
10.30: selejtezők, negyeddöntők 
16.45: elődöntők 
Kötöttfogású 60, 67, 72, 82, 97 kg 
10.30: vigaszág 
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.00: döntők 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
18:00 Kecskeméti TE-SZTE-Szedeák 
18:00 Körmend-OSE Lions 
18:00 NKA Pécs-ZTE KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: TFSE–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/tfse-kosarlabda/)
18.00: Sopron Basket–DVTK HUNTHERM – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: ELTE BEAC Újbuda–TARR KSC Szekszárd 
19.30: Vasas Akadémia–Csata TKK 
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: VBW CEKK Cegléd–UNI Győr 
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 
NBA, RÁJÁTSZÁS
Csütörtök, 3.30: Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1060 (Tv: Sport2)

SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
Férfi 79 kg, B-csoport (Újvári Lajos)

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)
Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)
15.30 (Tv: Eurosport1)
Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
20.30 (Tv: Eurosport1)
Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/miskolci-vizilabda-kft-2/ )
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
19.30: Kaposvári VK–UVSE 

ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM 

NÉMET KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.45: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ 
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 32. FORDULÓ
20.00: Szpartak Szubotica–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Női 53 (Terék Gerda), 57 (Dollák Tamara), 62 (Elekes Enikő), 65, 72 kg (Pók Karolina) 
10.30: selejtezők, negyeddöntők 
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Női 50, 55, 59, 68, 76 kg 
10.30: vigaszág 
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: 12. forduló, Liverpool (Tv: Sport1)

JÉGKORONG
FÉRFI VB.FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.45: Svájc–Magyarország, Biel 

KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.30: férfi K-1 500 m, döntő 

KÉZILABDA
FÉRFI BUNDESLIGA
18.45: Füchse Berlin–Gummersbach (Tv: Sport2)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1061 (Tv: Sport2)

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–Csurgói KK 

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT
20.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE 

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
14.00 (Tv: Eurosport1)
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
20.00 (Tv: Eurosport1)
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

ÁPRILIS 24., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM 

NB I
31. FORDULÓ
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ
20.45: Brest–Lens 

NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
20.30: RB Leipzig–Union Berlin (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
20.45: Napoli–Cremonese 

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
21.00: Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2)

ROMÁN SUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT
16.30: FC Hermannstadt–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

NŐI NB I
19. FORDULÓ
16.30: Szekszárdi UFC–Budapest Honvéd

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Szabadfogás 57, 65 (Halidov Gamzatgadzsi), 70 (Muszukajev Iszmail), 79, 97 kg (Végh Richárd) 
10.30: selejtezők, negyeddöntők 
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Női 53, 57, 62, 65, 72 kg 
10.30: vigaszág 
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Japán, Szombathely 
19.45: Svájc–Magyarország, Biel 

KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.10: döntők 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév 
18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged 
FÉRFI BUNDESLIGA
18.45: Flensburg–Melsungen (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC 
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd 
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kometa-kvgy-kaposvari-kk/)
18.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 

RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fatum-nyiregyhaza/)

SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
Férfi 95 kg, B-csoport (Fekécs Szilárd)

ÚSZÁS
NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA
  9.00: női 10 km (Tv: M4 Sport)
12.00: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)

ÁPRILIS 25., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM 

NB I
31. FORDULÓ
14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB III
26. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
20.00: Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ 
13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ 
15.00: Lyon–Auxerre 
19.00: Angers–Paris SG
21.05: Toulouse–Monaco

HORVÁT 1. HNL
32. FORDULÓ
18.15: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb

NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ 
15.30: Augsburg–Eintracht Frankfurt
15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–St. Pauli
15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach
18.30: Hamburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ 
15.00: Parma–Pisa 
18.00: Bologna–Roma 
20.45: Hellas Verona–Lecce 

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ 
14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL LIGA
31. FORDULÓ
21.30: Guimaraes–Rio Ave (Tv: Sport1)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS
20.30: DAC–Zilina – élőben az NSO-n!

NŐI OB I
19. FORDULÓ
14.00: Pécs–Puskás Akadémia
15.00: Viktória FC–Szent Mihály
16.00: Újpest–DVTK
17.00: MTK–ETO FC
18.00: Budaörs–Ferencváros

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
10 000 méteres országos bajnokság (Bonyhád)

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Szabadfogás 61, 74 (Kuramagomedov Murad), 86, 92, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav) 
10.30: selejtezők, negyeddöntők 
16.45: elődöntők 
Szabadfogás 57, 65, 70, 79, 97 kg
10.30: vigaszág 
18.00: döntők 

JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Japán, Győr 
SVÁJCI BAJNOKSÁG
RÁJÁTSZÁS
15.15: döntő, 2. mérkőzés (Tv: Sport2)

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.00: Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE 
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/gyongysport-kezilabda-nonprofit-kft/)
19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK 
NŐI NB I
16.00: NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 
18.00: Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler 
18.00: Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC 
18.00: Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs 
18.00: Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA 

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK (HA SZÜKSÉGESEK)
17.00: DVTK HUNTHERM–Sopron Basket
18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE 
AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉSEK (HA SZÜKSÉGESEK)
17.00: Csata TKK–Vasas Akadémia 
18.00: TARR KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda 
FÉRFI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 
18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK 
18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/
NBA, RÁJÁTSZÁS
19.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport2)
21.30: Phoenix Suns–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT
19.00: Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC 

SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
Női plusz 86 kg, B-csoport (Boros Viktória)

SZABADIDŐSPORT
9.00: NN Ultrabalaton, Balatonfüred 

TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT 
2. FORDULÓ, SZAMARKAND (Tv: M4 Sport)
16.00: női verseny (Kropkó Márta) 
18.45: férfi verseny (Lehmann Csongor, Bicsák Bence, Dévay Márk, Kropkó Márton) 

ÚSZÁS
NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA
  9.00: női 3 km, kieséses verseny, 
11.00: férfi 3 km, kieséses verseny (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
11.30: ELTE-BEAC–Pann-Ergy Miskolci VLC 
18.00: Metalcom Szentes–KSI SE 
18:00: Kaposvár–UVSE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kaposvari-vizilabda-klub/
19.00: PVSK-Mecsek Füszért–DVSE-Master Good 
NŐI OB I
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ 
11:00: Semmelweis–Szeged
18.00: Győr–Szentes

ÁPRILIS 26., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM 

NB I
31. FORDULÓ
17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II
27. FORDULÓ – élő eredménykövető
17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC – élőben az NSO-n!
17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

NB III
26. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Nyíregyháza Spartacus FC II 
16.00: Debreceni EAC–Sényő FC-ZMB Building 
17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye
17.00: Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE
17.00: FC Hatvan–Debreceni VSC II
17.00: Putnok FC–Kisvárda Master Good II
17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Füzesabony SC
17.00: Tarpa SC–Eger SE
ÉSZANYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr 
11.00: Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár
17.00: Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya
17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Puskás Akadémia FC II
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–FC Sopron
17.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE
18.00: Bicskei TC–Balatonfüredi FC
18.00: Szombathelyi Haladás–Budaörs
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Hódmezővásárhelyi FC
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Békéscsaba 1912 Előre II
11.00: Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE
16.00: Gyulai Termál FC–III. kerületi TVE
17.00: BKV Előre–ESMTK
17.00: Dunaharaszti MTK–Csepel SC
17.00: Martfűi LSE–Monor SE
17.00: Szegedi VSE–Tiszaföldvár SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II
17.00: Majosi SE–Dunaújváros FC
17.00: Szekszárdi UFC–Pécsi MFC
17.00: Iváncsa KSE–Dombóvári FC
17.00: FC Nagykanizsa–Érdi VSE
17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Paksi FC II
17.00: BFC Siófok–Pénzügyőr SE
17.00: PTE-PEAC–MTK Budapest II

FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ 
15.00: Lorient–Strasbourg 
17.15: Le Havre–Metz
17.15: Paris FC–Lille
17.15: Rennes–Nantes
20.45: Marseille–Nice

NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen
17.30: Borussia Dortmund–Freiburg

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ 
12.30: Fiorentina–Sassuolo 
15.00: Genoa–Como
18.00: Torino–Internazionale
20.45: Milan–Juventus

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ 
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2) 
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Szabadfogás 61, 74, 86, 92, 125 kg 
15.00: vigaszág 
17.00: döntők 

KERÉKPÁR
LIÉGE–BASTOGNE–LIÉGE EGYNAPOS ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
10.00: férfiak, 259 km 
13.35: nők, 157 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.00: CSM Bucuresti (román)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)
18.00: Brest (francia)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)
FÉRFI EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
20.00: RK Izvidac (bosnyák)–Mol Tatabánya KC, Ljubuski (Tv: Sport1)
FÉRFI BUNDESLIGA
15.00: Wetzlar–Bergischer (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–UNI Győr 
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db,  https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/
NBA, RÁJÁTSZÁS
19.00: Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers
21.30: Portland TrailBlazers–San Antonio Spurs

MOTORSPORT
MOTOGP
SPANYOL NAGYDÍJ, JEREZ
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI
Kanári-szigetek-rali, a vb 5. futama, Las Palmas és környéke

Legfrissebb hírek

Hétfői sportműsor: a Vasas bebiztosíthatja feljutását az NB I-be

Minden más foci
6 órája

Vasárnapi sportműsor: ETO FC–Ferencváros aranyrangadó az NB I-ben, negyeddöntők a női kézi BL-ben

Minden más foci
Tegnap, 0:01

Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, Veszprém–Szeged a férfi kézi MK-ban, Magyarország–Norvégia a női hoki-vb-n

Minden más foci
2026.04.17. 23:26

Pénteki sportműsor: Újpest–Nyíregyháza az NB I-ben, Magyarország–Olaszország a női jégkorong-vb-n

Minden más foci
2026.04.16. 23:17

Csütörtöki sportműsor: Európa-liga- és Konferencialiga-negyeddöntő

Minden más foci
2026.04.16. 00:08

Szerdai sportműsor: Arsenal–Sporting és Bayern München–Real Madrid a BL-ben

Minden más foci
2026.04.14. 23:58

Keddi sportműsor: FTC–Puskás, Liverpool–PSG, Atlético–Barcelona

Minden más foci
2026.04.13. 23:45

Heti program: kialakul a legjobb négy mezőnye a BL-ben és az El-ben, hétvégén NB I és angol rangadók

Bajnokok Ligája
2026.04.13. 10:35
Ezek is érdekelhetik