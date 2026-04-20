Heti program: Magyar Kupa, NB I, elitligák és női kézi BL

ÁPRILIS 20., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

26. FORDULÓ

20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

21.00: Crystal Palace–West Ham United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

DÖNTŐ

18.45: FC Bruges–Real Madrid (Tv: Sport1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

Felsőház

18.00: Nyíregyháza–DEAC

19.00: Nyírbátor–Újpest FC

19.35: Aramis SE–Veszprém

Alsóház

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu

18.30: Haladás VSE–PTE-PEAC

20.30: H.O.P.E. Futsal–Kecskemét

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

15.30: maratoni futás, Boston (Tv: Eurosport2)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

17.00: Boston Red Sox–Detroit Tigers (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

SVÁJCI BAJNOKSÁG, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

20.00: Fribourg–Davos (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Kötöttfogás, 55 kg, 63 kg, 77 kg (Fritsch Róbert), 87 kg (Takács István), 130 kg (Vitek Dárius)

10.30: selejtező

18.00: elődöntő (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

TOUR OF THE ALPS

13.35: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

Kedd, 2.00: New York Knicks–Atlanta Hawks (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1058 (Tv: Sport1)

SÚLYEMELÉS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

7.30: férfi 60 kg, 65 kg

16.00: női 58 kg

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

11.00 (Tv: Eurosport1)

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

15.30 (Tv: Eurosport1)

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

20.00 (Tv: Eurosport1)

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

10.00: férfi egyes, selejtező, 1. forduló; női egyes, selejtező, 1. forduló

13.00 után: Udvardy Panna (4.)–Julieta Pareja (amerikai)

14.30 után: Gálfi Dalma (8.)–Leyre Romero Gormaz (spanyol)

17.30 után: Piros Zsombor–Tomás Barrios (chilei, 21.)

ÁPRILIS 21., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.00: Budapest Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

21.00: Brighton & Hove Albion–Chelsea (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

44. FORDULÓ

20.45: Leicester City–Hull City (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

ELŐDÖNTŐ

21.10: Lens–Toulouse

HORVÁT 1. HNL

31. FORDULÓ

18.45: Hajduk Split–NK Osijek

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Internazionale–Como (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ

19.00: Athletic Bilbao–Osasuna (Tv: Spíler2)

19.00: Mallorca–Valencia

21.30: Girona–Betis

21.30: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Szerda, 0.30: Boston Red Sox–New York Yankees (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Kötöttfogású 60, 67, 72 (Váncza István), 82 (Lévai Zoltán), 97 kg (Szőke Alex)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Kötöttfogás 55, 63, 77, 87, 130 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők

KAJAK-KENU

VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED

16.00: döntők

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

18.00: a szeptemberi, Berlinben sorra kerülő női világbajnokság csoportjainak sorsolása, Berlin (Tv: M4 Sport)

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

17.30: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/endo-plus-service-honved/)

18.00: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE

18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

19.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

NBA, RÁJÁTSZÁS

Szerda, 2.00: San Antonio Spurs–Portland TrailBlazers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1059 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

11.00 (Tv: Eurosport1)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

15.30 (Tv: Eurosport1)

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

20.30 (Tv: Eurosport1)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 4. FORDULÓ

20.30: Pro Recco (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ÁPRILIS 22., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.00: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

21.00: AFC Bournemouth–Leeds United

21.00: Burnley–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

44. FORDULÓ

20.45: Charlton–Ipswich Town (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: PSG–Nantes

FRANCIA KUPA

ELŐDÖNTŐ

21.00: Strasbourg–Nice

NÉMET KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.45: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Sport1)

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Atalanta–Lazio (Tv: Arena4)

PORTUGÁL KUPA

ELŐDÖNTŐ

21.45: Porto–Sporting CP (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ

19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

20.00: Real Sociedad–Getafe

21.30: FC Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS

18.00: Trnava–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.00: Miami Marlins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Női 50, 55, 59 (Bognár Erika), 68 (Szabados Noémi), 76 kg

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

Kötöttfogású 60, 67, 72, 82, 97 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

KAJAK-KENU

VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED

16.00: döntők

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

18:00 Kecskeméti TE-SZTE-Szedeák

18:00 Körmend-OSE Lions

18:00 NKA Pécs-ZTE KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

NŐI NB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: TFSE–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/tfse-kosarlabda/)

18.00: Sopron Basket–DVTK HUNTHERM – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: ELTE BEAC Újbuda–TARR KSC Szekszárd

19.30: Vasas Akadémia–Csata TKK

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: VBW CEKK Cegléd–UNI Győr

19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

NBA, RÁJÁTSZÁS

Csütörtök, 3.30: Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1060 (Tv: Sport2)

SÚLYEMELÉS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

Férfi 79 kg, B-csoport (Újvári Lajos)

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

11.00 (Tv: Eurosport1)

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

15.30 (Tv: Eurosport1)

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

20.30 (Tv: Eurosport1)

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/miskolci-vizilabda-kft-2/ )

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

19.30: Kaposvári VK–UVSE

ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NÉMET KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.45: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ

19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)

21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 32. FORDULÓ

20.00: Szpartak Szubotica–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Női 53 (Terék Gerda), 57 (Dollák Tamara), 62 (Elekes Enikő), 65, 72 kg (Pók Karolina)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Női 50, 55, 59, 68, 76 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

DARTS

PREMIER LEAGUE

20.00: 12. forduló, Liverpool (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

FÉRFI VB.FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.45: Svájc–Magyarország, Biel

KAJAK-KENU

VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED

16.30: férfi K-1 500 m, döntő

KÉZILABDA

FÉRFI BUNDESLIGA

18.45: Füchse Berlin–Gummersbach (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1061 (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: One Veszprém HC–Csurgói KK

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 9–13. HELYÉRT

20.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

14.00 (Tv: Eurosport1)

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

20.00 (Tv: Eurosport1)

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

ÁPRILIS 24., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

31. FORDULÓ

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

31. FORDULÓ

20.45: Brest–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

20.30: RB Leipzig–Union Berlin (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

20.45: Napoli–Cremonese

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

21.00: Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2)

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT

16.30: FC Hermannstadt–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

19. FORDULÓ

16.30: Szekszárdi UFC–Budapest Honvéd

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szabadfogás 57, 65 (Halidov Gamzatgadzsi), 70 (Muszukajev Iszmail), 79, 97 kg (Végh Richárd)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Női 53, 57, 62, 65, 72 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Japán, Szombathely

19.45: Svájc–Magyarország, Biel

KAJAK-KENU

VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED

16.10: döntők

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév

18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged

FÉRFI BUNDESLIGA

18.45: Flensburg–Melsungen (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kometa-kvgy-kaposvari-kk/)

18.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fatum-nyiregyhaza/)

SÚLYEMELÉS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

Férfi 95 kg, B-csoport (Fekécs Szilárd)

ÚSZÁS

NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA

9.00: női 10 km (Tv: M4 Sport)

12.00: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)

ÁPRILIS 25., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

31. FORDULÓ

14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB III

26. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

20.00: Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Everton

16.00: Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur

18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

31. FORDULÓ

15.00: Lyon–Auxerre

19.00: Angers–Paris SG

21.05: Toulouse–Monaco

HORVÁT 1. HNL

32. FORDULÓ

18.15: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Eintracht Frankfurt

15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen

15.30: Heidenheim–St. Pauli

15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach

18.30: Hamburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

15.00: Parma–Pisa

18.00: Bologna–Roma

20.45: Hellas Verona–Lecce

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL LIGA

31. FORDULÓ

21.30: Guimaraes–Rio Ave (Tv: Sport1)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS

20.30: DAC–Zilina – élőben az NSO-n!

NŐI OB I

19. FORDULÓ

14.00: Pécs–Puskás Akadémia

15.00: Viktória FC–Szent Mihály

16.00: Újpest–DVTK

17.00: MTK–ETO FC

18.00: Budaörs–Ferencváros

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

10 000 méteres országos bajnokság (Bonyhád)

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szabadfogás 61, 74 (Kuramagomedov Murad), 86, 92, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

Szabadfogás 57, 65, 70, 79, 97 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Japán, Győr

SVÁJCI BAJNOKSÁG

RÁJÁTSZÁS

15.15: döntő, 2. mérkőzés (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

16.00: Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/gyongysport-kezilabda-nonprofit-kft/)

19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK

NŐI NB I

16.00: NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler

18.00: Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC

18.00: Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs

18.00: Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK (HA SZÜKSÉGESEK)

17.00: DVTK HUNTHERM–Sopron Basket

18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉSEK (HA SZÜKSÉGESEK)

17.00: Csata TKK–Vasas Akadémia

18.00: TARR KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

FÉRFI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK

18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)

NBA, RÁJÁTSZÁS

19.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport2)

21.30: Phoenix Suns–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 9–13. HELYÉRT

19.00: Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC

SÚLYEMELÉS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

Női plusz 86 kg, B-csoport (Boros Viktória)

SZABADIDŐSPORT

9.00: NN Ultrabalaton, Balatonfüred

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT

2. FORDULÓ, SZAMARKAND (Tv: M4 Sport)

16.00: női verseny (Kropkó Márta)

18.45: férfi verseny (Lehmann Csongor, Bicsák Bence, Dévay Márk, Kropkó Márton)

ÚSZÁS

NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA

9.00: női 3 km, kieséses verseny,

11.00: férfi 3 km, kieséses verseny (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

11.30: ELTE-BEAC–Pann-Ergy Miskolci VLC

18.00: Metalcom Szentes–KSI SE

18:00: Kaposvár–UVSE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kaposvari-vizilabda-klub/)

19.00: PVSK-Mecsek Füszért–DVSE-Master Good

NŐI OB I

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

11:00: Semmelweis–Szeged

18.00: Győr–Szentes

ÁPRILIS 26., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

31. FORDULÓ

17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

27. FORDULÓ – élő eredménykövető

17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC – élőben az NSO-n!

17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

NB III

26. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Nyíregyháza Spartacus FC II

16.00: Debreceni EAC–Sényő FC-ZMB Building

17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye

17.00: Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE

17.00: FC Hatvan–Debreceni VSC II

17.00: Putnok FC–Kisvárda Master Good II

17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Füzesabony SC

17.00: Tarpa SC–Eger SE

ÉSZANYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr

11.00: Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár

17.00: Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya

17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Puskás Akadémia FC II

17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–FC Sopron

17.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE

18.00: Bicskei TC–Balatonfüredi FC

18.00: Szombathelyi Haladás–Budaörs

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Hódmezővásárhelyi FC

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Békéscsaba 1912 Előre II

11.00: Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE

16.00: Gyulai Termál FC–III. kerületi TVE

17.00: BKV Előre–ESMTK

17.00: Dunaharaszti MTK–Csepel SC

17.00: Martfűi LSE–Monor SE

17.00: Szegedi VSE–Tiszaföldvár SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II

17.00: Majosi SE–Dunaújváros FC

17.00: Szekszárdi UFC–Pécsi MFC

17.00: Iváncsa KSE–Dombóvári FC

17.00: FC Nagykanizsa–Érdi VSE

17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Paksi FC II

17.00: BFC Siófok–Pénzügyőr SE

17.00: PTE-PEAC–MTK Budapest II

FRANCIA LIGUE 1

31. FORDULÓ

15.00: Lorient–Strasbourg

17.15: Le Havre–Metz

17.15: Paris FC–Lille

17.15: Rennes–Nantes

20.45: Marseille–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen

17.30: Borussia Dortmund–Freiburg

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

12.30: Fiorentina–Sassuolo

15.00: Genoa–Como

18.00: Torino–Internazionale

20.45: Milan–Juventus

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szabadfogás 61, 74, 86, 92, 125 kg

15.00: vigaszág

17.00: döntők

KERÉKPÁR

LIÉGE–BASTOGNE–LIÉGE EGYNAPOS ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY

10.00: férfiak, 259 km

13.35: nők, 157 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

16.00: CSM Bucuresti (román)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)

18.00: Brest (francia)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)

FÉRFI EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

20.00: RK Izvidac (bosnyák)–Mol Tatabánya KC, Ljubuski (Tv: Sport1)

FÉRFI BUNDESLIGA

15.00: Wetzlar–Bergischer (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–UNI Győr

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/)

NBA, RÁJÁTSZÁS

19.00: Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers

21.30: Portland TrailBlazers–San Antonio Spurs

MOTORSPORT

MOTOGP

SPANYOL NAGYDÍJ, JEREZ

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI

Kanári-szigetek-rali, a vb 5. futama, Las Palmas és környéke