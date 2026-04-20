Hétfői sportműsor: a Vasas bebiztosíthatja feljutását az NB I-be

ÁPRILIS 20., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

26. FORDULÓ

20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

21.00: Crystal Palace–West Ham United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

DÖNTŐ

18.45: FC Bruges–Real Madrid (Tv: Sport1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

Felsőház

18.00: Nyíregyháza–DEAC

19.00: Nyírbátor–Újpest FC

19.35: Aramis SE–Veszprém

Alsóház

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu

18.30: Haladás VSE–PTE-PEAC

20.30: H.O.P.E. Futsal–Kecskemét

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

15.30: maratoni futás, Boston (Tv: Eurosport2)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

17.00: Boston Red Sox–Detroit Tigers (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

SVÁJCI BAJNOKSÁG, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

20.00: Fribourg–Davos (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Kötöttfogás, 55 kg, 63 kg, 77 kg (Fritsch Róbert), 87 kg (Takács István), 130 kg (Vitek Dárius)

10.30: selejtező

18.00: elődöntő (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

TOUR OF THE ALPS

13.35: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

Kedd, 2.00: New York Knicks–Atlanta Hawks (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1058 (Tv: Sport1)

SÚLYEMELÉS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

7.30: férfi 60 kg, 65 kg

16.00: női 58 kg

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

11.00 (Tv: Eurosport1)

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

15.30 (Tv: Eurosport1)

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

20.00 (Tv: Eurosport1)

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

10.00: férfi egyes, selejtező, 1. forduló; női egyes, selejtező, 1. forduló

13.00 után: Udvardy Panna (4.)–Julieta Pareja (amerikai)

14.30 után: Gálfi Dalma (8.)–Leyre Romero Gormaz (spanyol)

17.30 után: Piros Zsombor–Tomás Barrios (chilei, 21.)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Károlyi Andrea, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I hétvégi összefoglalója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok: Szabó Nóra. Műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Virányi Zsolttal és Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Özbas Szofi kétszeres Európa-bajnok cselgáncsozó

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: A BEK/BL-döntők története: 1986

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Liverpooli beszámoló: Gyenge Balázs; reakciók az ETO FC–Ferencváros NB I-es bajnoki mérkőzés után

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; Hét hősei rovat

19.00: Focióra. Vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Közvetítés a Vasas–BVSC NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel