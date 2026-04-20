Hétfői sportműsor: a Vasas bebiztosíthatja feljutását az NB I-be
ÁPRILIS 20., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
26. FORDULÓ
20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
21.00: Crystal Palace–West Ham United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
DÖNTŐ
18.45: FC Bruges–Real Madrid (Tv: Sport1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ
Felsőház
18.00: Nyíregyháza–DEAC
19.00: Nyírbátor–Újpest FC
19.35: Aramis SE–Veszprém
Alsóház
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu
18.30: Haladás VSE–PTE-PEAC
20.30: H.O.P.E. Futsal–Kecskemét
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
15.30: maratoni futás, Boston (Tv: Eurosport2)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
17.00: Boston Red Sox–Detroit Tigers (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
SVÁJCI BAJNOKSÁG, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Fribourg–Davos (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Kötöttfogás, 55 kg, 63 kg, 77 kg (Fritsch Róbert), 87 kg (Takács István), 130 kg (Vitek Dárius)
10.30: selejtező
18.00: elődöntő (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
TOUR OF THE ALPS
13.35: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
Kedd, 2.00: New York Knicks–Atlanta Hawks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1058 (Tv: Sport1)
SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
7.30: férfi 60 kg, 65 kg
16.00: női 58 kg
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)
Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)
15.30 (Tv: Eurosport1)
John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)
20.00 (Tv: Eurosport1)
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
10.00: férfi egyes, selejtező, 1. forduló; női egyes, selejtező, 1. forduló
13.00 után: Udvardy Panna (4.)–Julieta Pareja (amerikai)
14.30 után: Gálfi Dalma (8.)–Leyre Romero Gormaz (spanyol)
17.30 után: Piros Zsombor–Tomás Barrios (chilei, 21.)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Károlyi Andrea, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I hétvégi összefoglalója
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok: Szabó Nóra. Műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Virányi Zsolttal és Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Özbas Szofi kétszeres Európa-bajnok cselgáncsozó
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: A BEK/BL-döntők története: 1986
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Liverpooli beszámoló: Gyenge Balázs; reakciók az ETO FC–Ferencváros NB I-es bajnoki mérkőzés után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; Hét hősei rovat
19.00: Focióra. Vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Közvetítés a Vasas–BVSC NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel