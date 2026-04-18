Európai kézilabdaligák: Fazekas-parádéval újra kupagyőztes a Plock

A lengyel szövetség honlapja szerint a válogatott irányító volt a mezőny legeredményesebb játékosa. Csapattársai közül Szita Zoltán és Ilic Zoran ezúttal nem talált a hálóba.

Bognár Alex nem szerzett gólt, de csapatával, az RK Celjével megnyerte a Szlovén Kupát, mivel 36–31-re legyőzte az RK Trimo Trebnjét a fináléban.

Rosta Miklós kétszer volt eredményes a Dinamo Bucuresti színeiben, amely 36–27-re nyert a CS Minaur Baia Mare ellen a Román Kupa elődöntőjében.

Pergel Andrej háromszor talált be a CS Ciudad de Logronóban a BM Caserío Ciudad Real otthonában 33–28-ra megnyert meccsen a spanyol élvonalban.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG Xentis Lipizzanerheimat 26–26-os döntetlent játszott az SC Ferlach otthonában az osztrák férfibajnokságban, ezzel – és a rivális Tirol vereségével – kiharcolta a negyeddöntőbe jutást.

Ogonovszky Eszter négy találatával a címvédő Super Amara Bera Bera hazai pályán 32–25-re legyőzte a CRA Valladolidot a spanyol női bajnokságban, ezzel megnyerte az alapszakaszt. Zsembery Viktória öt találattal járult hozzá a BM Porrino 25–22-es sikeréhez a Grafometal Sporting La Rioja otthonában. A hazaiaknál Somogyi Liza egyszer volt eredményes.

Korsós Dorina egy, Töpfner Alexandra két alkalommal talált a hálóba a Rapid Bucuresti csapatában, amely otthon 29–29-es döntetlent játszott a kieső helyen álló CS HC Zalauval a román női bajnokságban. Kácsor Gréta öt gólt lőtt a CSM Slatinában, amely házigazdaként 27–20-ra verte a CS Minaur Baia Marét. A nagybányaiaknál Papp Nikoletta nem játszott leendő csapatával szemben.

A junior világbajnok Suba Sára öt védéssel járult hozzá a TuS Metzingen 29–28-as győzelméhez a Buxtehuder SV otthonában a német női bajnokság alsóházi rájátszásában.