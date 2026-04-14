Nemzeti Sportrádió

Saját magán kívül a Rangersön és a Sahtaron múlhat, hogy egyenes ági BL-főtáblás lesz-e a Ferencváros

CSELŐTEI MÁRK
2026.04.14. 14:34
Duplán fontos a Fradinak, hogy bajnok legyen az NB I-ben (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Korábban többször is beszámoltunk róla, hogy az elmúlt évek európai kupaszereplései és a módosított Bajnokok Ligája-főtáblás létszám miatt a következő idényben arra is van esélye a Ferencvárosnak, hogy selejtező nélkül, egyenes ágon alapszakaszba jusson, ha bajnok lesz az NB I-ben. Lássuk, hogyan áll ez most!

 

A legfontosabb ezen cél eléréséhez természetesen az, hogy megszerezze az NB I-es bajnoki címet a Ferencváros, ami az utóbbi idények java részétől eltérően ezúttal korántsem olyan magától értetődő. A Fradi ma (kedden) a Puskás Akadémiával játszik pótlásra váró bajnokit, s ha megnyeri, pontszámban utoléri a tabella élén az ETO FC-t, sőt, több győzelme miatt meg is előzi. Ha így lesz, akkor a két bajnokaspiránsnak 59 pontja lesz négy meccsel a vége előtt úgy, hogy vasárnap este (19.30) ETO FC–Ferencváros mérkőzést rendeznek Győrben – az is dönthet a bajnoki címről.  

A Ferencvárosnak a BL szempontjából is fontos lenne megnyernie az NB I-et, hiszen a korábbi évek remek európai kupaszereplései és a módosított Bajnokok Ligája-főtáblás létszám miatt jó esélye van rá, hogy bajnokként azonnal főtáblás legyen. Az idén Európa-liga-nyolcaddöntőig jutó FTC 51.250 UEFA-koefficienssel rendelkezik, amivel ott áll a topbajnokságokon kívüli bajnokcsapatok rangsorának élmezőnyében. Jelenleg a koefficienseket tekintve a görög Olympiakosz, a skót Rangers és az ukrán Sahtar Doneck előzi meg, s ez már így is marad, a kérdés csak az, ezen csapatok közül bajnok lesz-e bármelyik. Ha nem, a Fradi viszont igen, akkor megvan az egyenes ági BL-főtábla.  

Hogy állunk jelenleg? Az Olympiakosz öt fordulóval a görög bajnokság felsőházi rájátszásának vége előtt a harmadik helyen áll, hátránya öt pont a Varga Barnabást soraiban tudó éllovas AEK Athén mögött – így a válogatott csatár még az átigazolását követően is segíthet a Ferencvárosnak a BL-be jutni. A Rangers helyzete még szorosabb, öt fordulóval a vége előtt egypontos lemaradása van a Heartshoz képest a skót bajnokság felsőházi rájátszásában, de még a Celtic sem mondott le a végső győzelemről. Ebben a két esetben simán elképzelhető, hogy az Olympiakosz és a Rangers sem lesz a bajnok, így kiesnek a Fradi elől, de a Sahtar esetében már neccesebb a helyzet. 

Az ukránoknál hivatalosan hét forduló van hátra, a doneckiek azonban még nyolc meccset játszanak. Jelenleg az LNZ Cserkaszi vezeti a tabellát 51 ponttal, de ugyanennyi egységet gyűjtött a Sahtar is, amelynek eggyel kevesebb mérkőzése van. A Football Meets Data mérései alapján 92 százalék esélye van a Sahtar Donecknek, hogy bajnoki címet szerezzen, így ha ez bejön, a Fradi előtt végez az emlegetett rangsorban. Az Olympiakosz elsőségére 16, a Rangersére 48 százalék esély van. A Ferencváros NB I-es bajnoki esélyeire 54 százalékot lát a Football Meets Data. 

Egyértelműsítve: a Ferencváros egyenes ágon BL-alapszakaszba jut, ha bajnok lesz az NB I-ben, és az Olympiakosz, a Rangers és a Sahtar Doneck sem szerez bajnoki címet hazájában. 

A Football Meets Data egyébiránt azt is közzétette, hogyha minden az „esélyek mentén” alakulna, akkor a Ferencváros az Európa-ligába, az ETO FC pedig a Konferencialigába jutna, már a főtáblára, amelyen előbbi második, utóbbi negyedik kalapos lenne.

 

