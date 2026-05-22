Férfi kézi: hat játékosától elköszönt a Győr

A már korábban bejelentett Kilvinger Bálint vezetőedző mellett Vilovski Uros, Tárnoki Márkó, Szöllősi Balázs, továbbá a német Christian Dissinger és a dán Loke Peter Brasen és a horvát Mislav Grgic is távozik a zöld-fehér csapattól.

A távozó játékosok közül Tárnoki a NEKA, Szöllősi pedig a Gyöngyös színeiben folytatja, míg Brasen visszatér Dániába.

Az ETO University HT a nyolcadik helyen zárta a bajnokság alapszakaszát, s kilenc győzelem mellett három döntetlen és 14 vereség áll a győriek neve mellett.