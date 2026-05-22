Férfi kézi: hat játékosától elköszönt a Győr
A már korábban bejelentett Kilvinger Bálint vezetőedző mellett Vilovski Uros, Tárnoki Márkó, Szöllősi Balázs, továbbá a német Christian Dissinger és a dán Loke Peter Brasen és a horvát Mislav Grgic is távozik a zöld-fehér csapattól.
A távozó játékosok közül Tárnoki a NEKA, Szöllősi pedig a Gyöngyös színeiben folytatja, míg Brasen visszatér Dániába.
Az ETO University HT a nyolcadik helyen zárta a bajnokság alapszakaszát, s kilenc győzelem mellett három döntetlen és 14 vereség áll a győriek neve mellett.
|1. Veszprém
26
26
–
–
1033–715
+318
52
|2. Szeged
26
22
1
3
929–709
+220
45
|3. Tatabánya
26
20
–
6
822–755
+67
40
|4. FTC
26
15
2
9
844–800
+44
32
|5. Balatonfüred
26
12
2
12
699–751
–52
26
|6. NEKA
26
11
3
12
722–785
–63
25
|7. PLER
26
10
3
13
701–745
–44
23
|8. Győr
26
9
3
14
745–779
–34
21
|9. Gyöngyös
26
10
–
16
698–752
–54
20
|10. Csurgó
26
7
5
14
711–724
–13
19
|11. Budai Farkasok-Rév
26
6
6
14
690–768
–78
18
|12. Szigetszentmiklós
26
6
4
16
668–765
–97
16
|13. Komló
26
6
3
17
702–778
–76
15
|14. Budakalász
26
4
4
18
708–846
–138
12