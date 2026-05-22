Férfi kézi: hat játékosától elköszönt a Győr

M. B.
2026.05.22. 15:03
Fotó: FB/ETO University Handball Team
férfi kézilabda NB I kézilabda ETO University HT
A győri ETO University HT a hivatalos honlapján közölte, hogy hatan is távoznak a férfi kézilabda NB I-ben szereplő együttesből az idény végeztével.

A már korábban bejelentett Kilvinger Bálint vezetőedző mellett Vilovski Uros, Tárnoki Márkó, Szöllősi Balázs, továbbá a német Christian Dissinger és a dán Loke Peter Brasen és a horvát Mislav Grgic is távozik a zöld-fehér csapattól. 

A távozó játékosok közül Tárnoki a NEKA, Szöllősi pedig a Gyöngyös színeiben folytatja, míg Brasen visszatér Dániába. 

Az ETO University HT a nyolcadik helyen zárta a bajnokság alapszakaszát, s kilenc győzelem mellett három döntetlen és 14 vereség áll a győriek neve mellett.

1. Veszprém

26

26

1033–715

+318 

52 

  2. Szeged

26

22

1

3

929–709

+220 

45 

  3. Tatabánya

26

20

6

822–755

+67 

40 

  4. FTC

26

15

2

9

844–800

+44 

32 

  5. Balatonfüred

26

12

2

12

699–751

–52 

26 

  6. NEKA

26

11

3

12

722–785

–63 

25 

  7. PLER

26

10

3

13

701–745

–44 

23 

  8. Győr

26

9

3

14

745–779

–34 

21 

  9. Gyöngyös

26

10

16

698–752

–54 

20 

10. Csurgó

26

7

5

14

711–724

–13 

19 

11. Budai Farkasok-Rév

26

6

6

14

690–768

–78 

18 

12. Szigetszentmiklós

26

6

4

16

668–765

–97 

16 

13. Komló

26

6

3

17

702–778

–76 

15 

14. Budakalász

26

4

4

18

708–846

–138 

12

az alapszakasz végeredménye

 

 

