Alonso: Én vagyok a legjobb. Semmit sem kell bizonyítanom

2026.05.22. 14:48
Alonso úgy érzi, továbbra is magas színvonalon teljesít (Fotó: AFP)
F1 Aston Martin Fernando Alonso Formula–1 Kanadai Nagydíj
A Formula–1-es Aston Martin kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso egyáltalán nem kétkedik magában. A spanyol a legjobbnak tartja magát, és csak arra vár, hogy lehetőséget kapjon a bizonyításra.

A mezőny rangidős versenyzője, Fernando Alonso 44 évesen is csúcsformában érzi magát, és csak a megfelelő lehetőségre vár, hogy bizonyíthasson. Csapata, az Aston Martin jelenlegi helyzete sem töri meg a lendületét vagy ébreszt kételyt benne. A spanyol szerint csak abban az esetben kellene aggódni, ha már nem ő lenne a leggyorsabb a gokartpályán vagy egy GT-autó volánja mögött.

„Én vagyok a legjobb. Semmit sem kell bizonyítanom. Nem kell semmit éreznem ahhoz, hogy elhiggyem: megfelelő szinten vagyok. Ha elmegyek gokartozni, és nem én vagyok a leggyorsabb, akkor aggódni fogok, ugyanúgy, mint ahogyan akkor is, ha egy GT-autóban nem én leszek a leggyorsabb. De még mindig én vagyok az, szóval amikor megérkezem egy Formula–1-es versenyhétvégére, csak idő kérdése, hogy jobb gépem legyen.”

„Csak várom a lehetőséget, és közben próbálok segíteni a csapatnak, és nem akarom elveszíteni azt a versenyszellemet, amire szükség van az F1-ben. Ezért vezetek különböző kategóriákban, és különféle autókat. Ezért tesztelem magam másféle sorozatokban is, hogy továbbra is versenyképesnek érezzem magam.”
 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés18.30–19.30
Sprintidőmérő22.30–23.14
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00

 

