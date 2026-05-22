Alonso: Én vagyok a legjobb. Semmit sem kell bizonyítanom

A mezőny rangidős versenyzője, Fernando Alonso 44 évesen is csúcsformában érzi magát, és csak a megfelelő lehetőségre vár, hogy bizonyíthasson. Csapata, az Aston Martin jelenlegi helyzete sem töri meg a lendületét vagy ébreszt kételyt benne. A spanyol szerint csak abban az esetben kellene aggódni, ha már nem ő lenne a leggyorsabb a gokartpályán vagy egy GT-autó volánja mögött.

„Én vagyok a legjobb. Semmit sem kell bizonyítanom. Nem kell semmit éreznem ahhoz, hogy elhiggyem: megfelelő szinten vagyok. Ha elmegyek gokartozni, és nem én vagyok a leggyorsabb, akkor aggódni fogok, ugyanúgy, mint ahogyan akkor is, ha egy GT-autóban nem én leszek a leggyorsabb. De még mindig én vagyok az, szóval amikor megérkezem egy Formula–1-es versenyhétvégére, csak idő kérdése, hogy jobb gépem legyen.”

„Csak várom a lehetőséget, és közben próbálok segíteni a csapatnak, és nem akarom elveszíteni azt a versenyszellemet, amire szükség van az F1-ben. Ezért vezetek különböző kategóriákban, és különféle autókat. Ezért tesztelem magam másféle sorozatokban is, hogy továbbra is versenyképesnek érezzem magam.”

