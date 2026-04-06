Ilyet se látni mindennap: kapusgól, akcióból, Törökországból!

H. Á.
2026.04.06. 14:07
Janniotisz élete első gólöröme (Fotó: Getty Images)
Andreasz Janniotisz Kasimpasa kapusgól török bajnokság
Ritkán látható gólt hozott a Kasimpasa–Kayserispor török élvonalbeli bajnoki labdarúgó-mérkőzés, a második félidő közepén ugyanis a hazaiak kétszeres görög válogatott kapusa, Andreasz Janniotisz állította be a 2–0-s végeredményt. Mutatjuk a jelenetet!

Valljuk be, a török élvonalban a kiesés ellen küzdő két csapat, a Kasimpasa és a Kayserispor összecsapása idehaza talán kevéssé mozgatta meg a szurkolókat, ám a mérkőzésen olyasmi történt, ami csak ritkán látható futballpályákon: a találkozó 66. percében a hazaiak 1–0-s vezetésüknél szabadrúgást kaptak a saját térfelükön a felezővonal közelében, s Rodrigo Becao úgy gondolta, hátragurítja a kétszeres görög válogatott Andreasz Janniotisznak a labdát. Ő pedig hosszú indításra vállalkozott, ám a szél alákapott a labdának, s az ötösnél kint álló kollégáján, Bilal Bayaziton átpattanva, a kapuban kötött ki. 

Ezzel a 33 éves kapus pályafutása első gólját szerezte, egyben pedig beállította a 2–0-s végeredményt is. 

 

 

