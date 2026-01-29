Trubin már az ötödik kapus, aki gólt szerzett a BL-ben, mutatjuk a többit

Mint ismert, a Benfica Anatolij Trubin 98. percben szerzett góljával 4–2-re legyőzte a Real Madridot, ezzel a góllal a portugálok mínusz kettesre javították a gólkülönbségüket, így a 24. helyen továbbjutottak a rájátszásba.

„Nem tudtam, hogy állunk. Tomás Araújo és António Silva azt mondogatták, hogy „egy, egy”, én pedig azt kérdeztem: „Mi?”. De aztán láttam, hogy mindenki azt mondja, menjek fel. Láttam Mourinhót is, úgyhogy felmentem, bementem a tizenhatosra, és nem is tudom... Nem tudom, mit mondjak. Őrült pillanat volt. Nem vagyok hozzászokva a gólszerzéshez. Huszonnégy éves vagyok, és ez az első alkalom. Hihetetlen” – idézi az UEFA az ukrán kapust.

Nem Trubin az első kapus, aki betalált a BL-ben. A német Hans-Jörg Butt három gólt is lőtt (mindhármat a Juventusnak, három külön csapat színeiben), és kapusként talált a kapuba Vincent Enyeama, valamint Sinan Bolat is. Sokáig Bolaté volt az eddigi egyetlen, nem tizenegyesből szerzett BL-kapusgól, majd csatlakozott hozzá 2023-ban Ivan Provedel (Lazio), aki az Atlético Madrid ellen szerzett gólt a 95. percben.

A FORDULÓ LEGSZEBB GÓLJAI, AZ ELSŐ TRUBIN FEJESE

Trubin GOALKEEPER GOAL 🤯

Astonishing Dragomir strike 😮

Left-footed shot João Pedro 😎

Sublime Dimarco free-kick 🎯#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

AZ EDDIGI KAPUSGÓLOK