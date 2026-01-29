Trubin már az ötödik kapus, aki gólt szerzett a BL-ben, mutatjuk a többit
Mint ismert, a Benfica Anatolij Trubin 98. percben szerzett góljával 4–2-re legyőzte a Real Madridot, ezzel a góllal a portugálok mínusz kettesre javították a gólkülönbségüket, így a 24. helyen továbbjutottak a rájátszásba.
„Nem tudtam, hogy állunk. Tomás Araújo és António Silva azt mondogatták, hogy „egy, egy”, én pedig azt kérdeztem: „Mi?”. De aztán láttam, hogy mindenki azt mondja, menjek fel. Láttam Mourinhót is, úgyhogy felmentem, bementem a tizenhatosra, és nem is tudom... Nem tudom, mit mondjak. Őrült pillanat volt. Nem vagyok hozzászokva a gólszerzéshez. Huszonnégy éves vagyok, és ez az első alkalom. Hihetetlen” – idézi az UEFA az ukrán kapust.
Nem Trubin az első kapus, aki betalált a BL-ben. A német Hans-Jörg Butt három gólt is lőtt (mindhármat a Juventusnak, három külön csapat színeiben), és kapusként talált a kapuba Vincent Enyeama, valamint Sinan Bolat is. Sokáig Bolaté volt az eddigi egyetlen, nem tizenegyesből szerzett BL-kapusgól, majd csatlakozott hozzá 2023-ban Ivan Provedel (Lazio), aki az Atlético Madrid ellen szerzett gólt a 95. percben.
A FORDULÓ LEGSZEBB GÓLJAI, AZ ELSŐ TRUBIN FEJESE
AZ EDDIGI KAPUSGÓLOK
|AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|8
|8
|–
|–
|23–4
|+19
|24
|2. Bayern München
|8
|7
|–
|1
|22–8
|+14
|21
|3. Liverpool
|8
|6
|–
|2
|20–8
|+12
|18
|4. Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17–7
|+10
|17
|5. Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22–14
|+8
|16
|6. Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17–10
|+7
|16
|7. Sporting CP
|8
|5
|1
|2
|17–11
|+6
|16
|8. Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15–9
|+6
|16
|9. Real Madrid
|8
|5
|–
|3
|21–12
|+9
|15
|10. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|15–7
|+8
|15
|11. Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21–11
|+10
|14
|12. Newcastle United
|8
|4
|2
|2
|17–7
|+10
|14
|13. Juventus
|8
|3
|4
|1
|14–10
|+4
|13
|14. Atlético Madrid
|8
|4
|1
|3
|17–15
|+2
|13
|15. Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10–10
|0
|13
|16. Bayer Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13–14
|–1
|12
|17. Borussia Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19–17
|+2
|11
|18. Olympiakosz Pireusz
|8
|3
|2
|3
|10–14
|–4
|11
|19. FC Bruges
|8
|3
|1
|4
|15–17
|–2
|10
|20. Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9–11
|–2
|10
|21. Monaco
|8
|2
|4
|2
|8–14
|–6
|10
|22. Qarabag
|8
|3
|1
|4
|13–21
|–8
|10
|23. Bodö/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14–15
|–1
|9
|24. Benfica
|8
|3
|–
|5
|10–12
|–2
|9
|25. Marseille
|8
|3
|–
|5
|11–14
|–3
|9
|26. Pafosz
|8
|2
|3
|3
|8–11
|–3
|9
|27. Union Saint-Gilloise
|8
|3
|–
|5
|8–17
|–9
|9
|28. PSV Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16–16
|0
|8
|29. Athletic Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9–14
|–5
|8
|30. Napoli
|8
|2
|2
|4
|9–15
|–6
|8
|31. Köbenhavn
|8
|2
|2
|4
|12–21
|–9
|8
|32. Ajax
|8
|2
|–
|6
|8–21
|–13
|6
|33. Eintracht Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10–21
|–11
|4
|34. Slavia Praha
|8
|–
|3
|5
|5–19
|–14
|3
|35. Villarreal
|8
|–
|1
|7
|5–18
|–13
|1
|36. Kajrat Almati
|8
|–
|1
|7
|7–22
|–15
|1