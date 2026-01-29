Nemzeti Sportrádió

Trubin már az ötödik kapus, aki gólt szerzett a BL-ben, mutatjuk a többit

2026.01.29. 19:32
Trubint ünnepli a Benfica, a kapusa góljával továbbment a portugál csapat (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája
A Bajnokok Ligája-alapszakasz 8. fordulójában a Benfica Anatolij Trubin fejesével negyedik gólját szerezte, és 4–2-re verte meg a Real Madridot, amivel épp bejutott a rájátszásba. Bár ritkaságszámba megy, nem az ukrán az első kapus, aki betalált a legrangosabb európai kupasorozatban 1992 óta.

Mint ismert, a Benfica Anatolij Trubin 98. percben szerzett góljával 4–2-re legyőzte a Real Madridot, ezzel a góllal a portugálok mínusz kettesre javították a gólkülönbségüket, így a 24. helyen továbbjutottak a rájátszásba.

„Nem tudtam, hogy állunk. Tomás Araújo és António Silva azt mondogatták, hogy „egy, egy”, én pedig azt kérdeztem: „Mi?”. De aztán láttam, hogy mindenki azt mondja, menjek fel. Láttam Mourinhót is, úgyhogy felmentem, bementem a tizenhatosra, és nem is tudom... Nem tudom, mit mondjak. Őrült pillanat volt. Nem vagyok hozzászokva a gólszerzéshez. Huszonnégy éves vagyok, és ez az első alkalom. Hihetetlen” – idézi az UEFA az ukrán kapust.

Nem Trubin az első kapus, aki betalált a BL-ben. A német Hans-Jörg Butt három gólt is lőtt (mindhármat a Juventusnak, három külön csapat színeiben), és kapusként talált a kapuba Vincent Enyeama, valamint Sinan Bolat is. Sokáig Bolaté volt az eddigi egyetlen, nem tizenegyesből szerzett BL-kapusgól, majd csatlakozott hozzá 2023-ban Ivan Provedel (Lazio), aki az Atlético Madrid ellen szerzett gólt a 95. percben.

A FORDULÓ LEGSZEBB GÓLJAI, AZ ELSŐ TRUBIN FEJESE

AZ EDDIGI KAPUSGÓLOK

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal8823–4+1924
  2. Bayern München87122–8+1421
  3. Liverpool86220–8+1218
  4. Tottenham852117–7+1017
  5. Barcelona851222–14+816
  6. Chelsea851217–10+716
  7. Sporting CP851217–11+616
  8. Manchester City851215–9+616
  9. Real Madrid85321–12+915
10. Internazionale85315–7+815
11. Paris SG842221–11+1014
12. Newcastle United842217–7+1014
13. Juventus834114–10+413
14. Atlético Madrid841317–15+213
15. Atalanta841310–10013
16. Bayer Leverkusen833213–14–112
17. Borussia Dortmund832319–17+211
18. Olympiakosz Pireusz832310–14–411
19. FC Bruges831415–17–210
20. Galatasaray83149–11–210
21. Monaco82428–14–610
22. Qarabag831413–21–810
23. Bodö/Glimt823314–15–19
24. Benfica83510–12–29
25. Marseille83511–14–39
26. Pafosz82338–11–39
27. Union Saint-Gilloise8358–17–99
28. PSV Eindhoven822416–1608
29. Athletic Bilbao82249–14–58
30. Napoli82249–15–68
31. Köbenhavn822412–21–98
32. Ajax8268–21–136
33. Eintracht Frankfurt811610–21–114
34. Slavia Praha8355–19–143
35. Villarreal8175–18–131
36. Kajrat Almati8177–22–151

 

