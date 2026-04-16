Gyász: autóbalesetben elhunyt Alex Manninger, az osztrák válogatott egykori kapusa

A salzburg.orf.at tájékoztatása szerint Alex Manninger járművének Nussdorf am Haunsberg településen egy sorompó nélküli vasúti átjárón a helyi vasút egyik szerelvénye ment neki csütörtökön.

„Alexander Manninger a pályán és azon kívül egyaránt az osztrák labdarúgás kiemelkedő nagykövete volt. Nemzetközi karrierjével új mércét állított fel, és sok fiatal kapust inspirált és formált – méltatta az elhunytat Peter Schöttel, az Osztrák Labdarúgó-szövetség sportigazgatója az ÖFB honlapján. – Teljesítménye a legnagyobb tiszteletet érdemli, és örökre emlékezetünkben marad.”

Alex Manninger védett a Red Bull Salzburgban, az Augsburgban, míg Olaszországban játszott a Juventus, a Torino, a Bologna, a Fiorentina és a Siena színeiben, az osztrák válogatottban 33-szor lépett pályára. Három éven át védett az Arsenalban, míg pályafutása a Liverpoolban ért véget, ahol azonban nem lépett pályára.