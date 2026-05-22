Gyász: 41 évesen elhunyt a NASCAR legendája, Kyle Busch

2026.05.22. 09:59
Kyle Busch (1985–2026) (Fotó: Getty Images)
gyász NASCAR Kyle Busch
Elhunyt Kyle Busch NASCAR-versenyző – közölte a versenysorozat hivatalos X-oldala.

A 41 éves Busch halálának pontos okára nem derült fény, ám néhány órával a halálhír előtt arról adtak ki közleményt, hogy váratlan, de súlyos betegséggel kórházba szállították, s emiatt a hétvégi, Coke 600-as versenyt is kihagyta. Egy korábbi, május 10-én rendezett versenyen Busch arról számolt be a csapatrádión, hogy orvosi vizsgálatra van szüksége a futam után – a Fox közvetítése szerint a versenyző akkoriban arcüreggyulladással bajlódott

Kyle Busch a NASCAR egyik legjobb és legkeményebb pilótájaként volt ismert, a sorozat legmagasabb osztályának számító Cup Seriest kétszer (2015, 2019) nyerte meg, 63 futamgyőzelmével a vonatkozó örökranglista kilencedik helyén áll. A másik két országos sorozatban rekordernek számít: az O'Reilly Seriesben 102 alkalommal, míg a Truck Seriesben 69-szer intették le őt elsőként.

 

 

