Csütörtöki sportműsor: Európa-liga- és Konferencialiga-negyeddöntő
ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Celta Vigo (spanyol)–Freiburg (német)
21.00: Real Betis (spanyol)–Braga (portugál)
21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál) (Tv: M4 Sport)
21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)
KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol)
21.00: AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)
21.00: Strasbourg (francia)–Mainz (német) (Tv: Sport1)
ANGOL LEAGUE TWO
44. FORDULÓ
21.00: Bromley–Cambridge United (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PREMIER LEAGUE
19.00: 11. forduló, Rotterdam (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
Női 48 kg (Szeleczki Szabina), 52 kg (Pupp Réka, Gyertyás Róza), férfi 60 kg (Feczkó Csanád, Andrási Márton), 66 kg (Pongrácz Bence)
8.00: selejtezők
14.00: döntők (Tv: M4 Sport, 16.00)
GOLF
PGA TOUR
20.00: RBC Heritage, 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ERSTE LIGA
DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
KERÉKPÁR
GRAN CAMINO
15.30: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
18.00: a csoportkör sorsolása, Katowice
KOSÁRLABDA
NBA, PLAY-IN
KELETI FŐCSOPORT
1.30: Philadelphia 76ers–Orlando Magic
NYUGATI FŐCSOPORT
4.00: Los Angeles Clippers–Golden State Warriors
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Fenerbahce (török)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Virtus Bologna (olasz)
20.15: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Baskonia (spanyol)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1057 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Szent Benedek RA–Vasas SC
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BARCELONA
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
Benne 15.30 után: Marozsán Fábián–Denis Shapovalov (kanadai)
WTA 500-AS TORNA, STUTTGART
12.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, ROUEN
11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
Benne 19.00 után: Bondár Anna–Olekszandra Olijnikova (ukrán)
ÚSZÁS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON
10.00: előfutamok
17.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ
9.00: férfi egyéni selejtező
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Női edző a német Union Berlinnél
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádámot hívjuk
9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: magyar női és férfi kosárlabda-bajnokság a 2024–2025-ös idényben
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20, kézilabda-magazin
14.35: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: 3x3 kosárlabda – sikeres vb-selejtező után, vendég: Jakab Máté szövetségi kapitány és Tóth Franka, a válogatott játékosa
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor, Székely Dávid
17.00: A BEK/BL-döntők története, 1983
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás – női edző az Union Berlin élén, beszélgetés Elbert Gáborral. Jégkorong, interjúk a hazai divízió 1/A női vb-ről
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Focióra – vendégünk Simon Zoltán, az nb1.hu szerkesztője és Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa
19.00: Közvetítés a Magyarország–Lengyelország férfi jégkorong felkészülési mérkőzéséről. Riporter: Erdei Márk és Virányi Zsolt
19.30: Kisorsolták a decemberi női kézilabda Európa-bajnokság csoportjait, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány értékel
20.00: Összefoglaló az úszók országos bajnokságának napi eseményeiről
20.30: Kialakult a legjobb négy mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában – vajon hány nemzet csapata jutott el ebbe a szakaszba a XXI. században?
21.00: Interjú Papp Orsolyával, a Vasas Óbuda röplabdacsapatával ötszörös bajnok, visszavonulását nemrég bejelentő centerrel
21.30: A 40x20 magazin ismétlése
22.30: Sportvilág