Csütörtöki sportműsor: Európa-liga- és Konferencialiga-negyeddöntő

ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Celta Vigo (spanyol)–Freiburg (német)

21.00: Real Betis (spanyol)–Braga (portugál)

21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál) (Tv: M4 Sport)

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol)

21.00: AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)

21.00: Strasbourg (francia)–Mainz (német) (Tv: Sport1)

ANGOL LEAGUE TWO

44. FORDULÓ

21.00: Bromley–Cambridge United (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PREMIER LEAGUE

19.00: 11. forduló, Rotterdam (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI

Női 48 kg (Szeleczki Szabina), 52 kg (Pupp Réka, Gyertyás Róza), férfi 60 kg (Feczkó Csanád, Andrási Márton), 66 kg (Pongrácz Bence)

8.00: selejtezők

14.00: döntők (Tv: M4 Sport, 16.00)

GOLF

PGA TOUR

20.00: RBC Heritage, 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

KERÉKPÁR

GRAN CAMINO

15.30: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

18.00: a csoportkör sorsolása, Katowice

KOSÁRLABDA

NBA, PLAY-IN

KELETI FŐCSOPORT

1.30: Philadelphia 76ers–Orlando Magic

NYUGATI FŐCSOPORT

4.00: Los Angeles Clippers–Golden State Warriors

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Fenerbahce (török)

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Virtus Bologna (olasz)

20.15: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Baskonia (spanyol)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1057 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Szent Benedek RA–Vasas SC

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, BARCELONA

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

Benne 15.30 után: Marozsán Fábián–Denis Shapovalov (kanadai)

WTA 500-AS TORNA, STUTTGART

12.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-ES TORNA, ROUEN

11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

Benne 19.00 után: Bondár Anna–Olekszandra Olijnikova (ukrán)

ÚSZÁS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON

10.00: előfutamok

17.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

9.00: férfi egyéni selejtező

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Női edző a német Union Berlinnél

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádámot hívjuk

9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: magyar női és férfi kosárlabda-bajnokság a 2024–2025-ös idényben

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20, kézilabda-magazin

14.35: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: 3x3 kosárlabda – sikeres vb-selejtező után, vendég: Jakab Máté szövetségi kapitány és Tóth Franka, a válogatott játékosa

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor, Székely Dávid

17.00: A BEK/BL-döntők története, 1983

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás – női edző az Union Berlin élén, beszélgetés Elbert Gáborral. Jégkorong, interjúk a hazai divízió 1/A női vb-ről

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Focióra – vendégünk Simon Zoltán, az nb1.hu szerkesztője és Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa

19.00: Közvetítés a Magyarország–Lengyelország férfi jégkorong felkészülési mérkőzéséről. Riporter: Erdei Márk és Virányi Zsolt

19.30: Kisorsolták a decemberi női kézilabda Európa-bajnokság csoportjait, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány értékel

20.00: Összefoglaló az úszók országos bajnokságának napi eseményeiről

20.30: Kialakult a legjobb négy mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában – vajon hány nemzet csapata jutott el ebbe a szakaszba a XXI. században?

21.00: Interjú Papp Orsolyával, a Vasas Óbuda röplabdacsapatával ötszörös bajnok, visszavonulását nemrég bejelentő centerrel

21.30: A 40x20 magazin ismétlése

22.30: Sportvilág