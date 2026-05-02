Kikapott az utolsó helyezettől, egyelőre nem tudta bebiztosítani bennmaradását az Eszék
Az eszéki NK Osijek 1–0-ra kikapott az utolsó helyezett Vukovar otthonában a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 33. fordulójában.
Az utolsó előtti Eszék előnye a vereséggel négypontosra csökkent a sereghajtóval szemben, miközben egy győzelemmel már biztossá vált volna a bennmaradás három fordulóval a bajnokság vége előtt – a 10 csapatos horvát élvonalból csak az utolsó helyezett esik ki.
HORVÁT 1. HNL
33. FORDULÓ
Vukovar 1991–NK Osijek 1–0 (Puljic 56.)
Legfrissebb hírek
1. HNL: meglepetésgyőzelmet aratott Splitben az Eszék
Minden más foci
2026.04.21. 21:16
1. HNL: az Eszék meglepte a Rijekát idegenben
Minden más foci
2026.04.12. 18:04
Hatalmas verést kapott Zágrábban az Eszék
Minden más foci
2026.04.04. 16:55
Sportlövő Eb: tizennyolc fős magyar csapat indul Eszéken
Egyéb egyéni
2026.04.02. 19:37
Nem bírt egymással az Eszék és a Gorica
Minden más foci
2026.03.14. 17:04
Ezek is érdekelhetik