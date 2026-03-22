Sorozatban negyedik meccsén sem kapott szabályos gólt az Eszék
Az NK Osijek labdarúgócsapata gól nélküli döntetlent ért el a Slaven Belupo otthonában a horvát labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában.
Kevés lehetőséget hozó mérkőzésen játszott egymással döntetlent a Slaven Belupo és az Eszék. A 23. percben a kaproncaiak részéről Igor Nesztorovszki betalált a kapuba, de a játékvezető les miatt nem adta meg a korábbi palermói és udinei csatár gólját.
Az Eszék így sorozatban negyedik mérkőzésén sem kapott gólt, és öt pontra növelte előnyét a kieső helyen álló Vukovarral szemben.
HORVÁT HNL, 27. FORDULÓ
Slaven Belupo–NK Osijek 0–0
