Sorozatban negyedik meccsén sem kapott szabályos gólt az Eszék

Kevés lehetőséget hozó mérkőzésen játszott egymással döntetlent a Slaven Belupo és az Eszék. A 23. percben a kaproncaiak részéről Igor Nesztorovszki betalált a kapuba, de a játékvezető les miatt nem adta meg a korábbi palermói és udinei csatár gólját.

Az Eszék így sorozatban negyedik mérkőzésén sem kapott gólt, és öt pontra növelte előnyét a kieső helyen álló Vukovarral szemben.

HORVÁT HNL, 27. FORDULÓ

Slaven Belupo–NK Osijek 0–0