Nemzeti Sportrádió

1. HNL: az Eszék meglepte a Rijekát idegenben

T. Z.T. Z.
2026.04.12. 18:04
null
Az Eszék elhozta a három pontot a Rijeka otthonából (Fotó: NK Rijeka)
Címkék
NK Osijek Eszék Rijeka horvát foci 1. HNL
A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 29. fordulójában az Eszék idegenben 2–0-ra legyőzte a harmadik Rijekát vasárnap délután.

A fordulót a 9. helyről váró eszéki együttes már a 4. percben megszerezte a vezetést a harmadik helyen álló Rijeka vendégeként, győzelmét pedig a 94. percben tette biztossá.

A három pontnak köszönhetően az Eszék négy pontra megközelítette a nyolcadik Goricát a tabellán, míg a Rijeka maradt a harmadik.

1. HNL
29. FORDULÓ
NK Rijeka–NK Osijek (Eszék) 0–2

 

