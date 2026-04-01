1. HNL: az Eszék meglepte a Rijekát idegenben
A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 29. fordulójában az Eszék idegenben 2–0-ra legyőzte a harmadik Rijekát vasárnap délután.
A fordulót a 9. helyről váró eszéki együttes már a 4. percben megszerezte a vezetést a harmadik helyen álló Rijeka vendégeként, győzelmét pedig a 94. percben tette biztossá.
A három pontnak köszönhetően az Eszék négy pontra megközelítette a nyolcadik Goricát a tabellán, míg a Rijeka maradt a harmadik.
1. HNL
29. FORDULÓ
NK Rijeka–NK Osijek (Eszék) 0–2
