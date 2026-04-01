1. HNL: az Eszék meglepte a Rijekát idegenben

A fordulót a 9. helyről váró eszéki együttes már a 4. percben megszerezte a vezetést a harmadik helyen álló Rijeka vendégeként, győzelmét pedig a 94. percben tette biztossá.

A három pontnak köszönhetően az Eszék négy pontra megközelítette a nyolcadik Goricát a tabellán, míg a Rijeka maradt a harmadik.

1. HNL

29. FORDULÓ

NK Rijeka–NK Osijek (Eszék) 0–2