Nemzeti Sportrádió

Valverde a 94. percben egyenlített, Anglia először játszott döntetlent Tuchellel a kispadon

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.27. 22:57
Federico Valverde tizenegyesből egalizált (Fotó: Getty Images)
Címkék
uruguayi válogatott angol válogatott felkészülési mérkőzés
Az angol labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 1–1-es döntetlent játszott pénteken Uruguayjal a Wembley-ben.

Harry Kane nélkül léptek pályára az angolok a Wembley-ben, de valószínűleg nem csak emiatt volt vérszegény a támadójátékuk. Gyakorlatilag nagyobb helyzet nélkül telt el az első félidő, amelynek leglényegesebb pillanata az volt, amikor Joaquín Piquerez és Noni Madueke ütközött a hazai tizenhatoson belül, és az uruguayi balhátvédet többperces ápolás után le kellett cserélni.

A vendéglátó a szünet után már élesebben futballozott, egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére, de lehetőségek csak az utolsó húsz percben alakultak ki. Dominic Calvert-Lewin fejjel találhatott volna be, aztán Ben White-nak sikerült bevennie a dél-amerikaiak kapuját, az Arsenal 28 éves védője négy év után lépett pályára újra a válogatottban, s az ötödik meccsén ez volt az első gólja a nemzeti csapatban – gyakorlatilag a gólvonalról kellett a kapuba pöckölnie a labdát.

England v Uruguay - International Friendly - Wembley Stadium
Ben White (pirosban) az első gólját szerezte az angol válogatottban (Fotó: Getty Images)

A hajrában úgy tűnt, Manuel Ugarte megkapta a második sárga lapját, ám a piros lap nem villant, helyette Marcelo Bielsa szövetségi kapitány gyorsan lecserélte a középpályást. Aztán az uruguayiaknak ismét szerencséjük volt, mivel a ráadásban tizenegyeshez jutottak – Ben White-ból tehát nem lett hős, mivel az ő talpalása miatt ítélt a játékvezető büntetőt –, Federico Valverde pedig a jobb alsóba bombázott. Thomas Tuchellel a kispadon először játszott döntetlent Anglia – a német szövetségi kapitány eddigi mérlege kilenc győzelem és egy vereség volt. 1–1

Federico Valverde bevágta a büntetőt (Fotó: Getty Images)
Federico Valverde bevágta a büntetőt (Fotó: Getty Images)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Anglia–Uruguay 1–1 (B. White 81., ill. Valverde 90+4.)

 

uruguayi válogatott angol válogatott felkészülési mérkőzés
