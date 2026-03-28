Messi a félidőben állt be, Argentína legyűrte Mauritániát felkészülési meccsen

A Buenos Aires-i találkozón a hazaiak szupersztárja, Lionel Messi a kispadon kezdett, és a 38 éves klasszis távollétében Enzo Fernández, a Chelsea csatára és a Comóban futballozó Nico Paz juttatta csapatát 2–0-s előnyhöz. A szünet után a közönség álló ovációval fogadta a beálló Messit, ám a folytatásban sem ő, sem társai nem villogtak a szakadó esőben. A 94. percben az elszántan küzdő és a világranglistán csak 115. vendégeknek összejött a szépítés.