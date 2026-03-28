Messi a félidőben állt be, Argentína legyűrte Mauritániát felkészülési meccsen

2026.03.28. 10:56
A világbajnokságra címvédőként készülő argentin labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte pénteken a vendég Mauritániát.

A Buenos Aires-i találkozón a hazaiak szupersztárja, Lionel Messi a kispadon kezdett, és a 38 éves klasszis távollétében Enzo Fernández, a Chelsea csatára és a Comóban futballozó Nico Paz juttatta csapatát 2–0-s előnyhöz. A szünet után a közönség álló ovációval fogadta a beálló Messit, ám a folytatásban sem ő, sem társai nem villogtak a szakadó esőben. A 94. percben az elszántan küzdő és a világranglistán csak 115. vendégeknek összejött a szépítés.

Minden más foci
14 órája

A spanyolok a szerbeket, a hollandok a norvégokat győzték le felkészülési mérkőzésen

Az Európa-bajnoki címvédőnél Víctor Múnoz első válogatott mérkőzését rögtön góllal ünnepelte.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Argentína–Mauritánia 2–1 (E. Fernández 17., Paz 32., ill. Lefort 90+4.)

 

Valverde a 94. percben egyenlített, Anglia először játszott döntetlent Tuchellel a kispadon

Minden más foci
14 órája

Ausztria kiütötte Ghánát felkészülési mérkőzésen; a görögök vesztét egy szabadrúgásgól okozta

Minden más foci
14 órája

Nem játszhat a vb-n Joaquín Panichelli, a címvédő argentinok csatára

Minden más foci
19 órája

Tóth Alex: A játék most különösen fontos lenne nekem

Magyar válogatott
Tegnap, 6:45

A gyenge első félidő után nem sikerült egyenlíteni, kikapott a magyar U21-es válogatott Izraeltől

Magyar válogatott
2026.03.26. 21:30

Magyar–szlovén: norvég játékvezetői csapat érkezik a Puskás Arénába

Magyar válogatott
2026.03.26. 13:55

Új időszámítás kezdődhet Bostjan Cesar érkeztével a magyar válogatott szombati ellenfelénél

Magyar válogatott
2026.03.25. 09:02

Visszavonul a görög válogatottól Varga Barnabás csapattársa, ellenünk sem játszik

Magyar válogatott
2026.03.24. 11:27
Ezek is érdekelhetik