Messi a félidőben állt be, Argentína legyűrte Mauritániát felkészülési meccsen

A világbajnokságra címvédőként készülő argentin labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte pénteken a vendég Mauritániát.
A Buenos Aires-i találkozón a hazaiak szupersztárja, Lionel Messi a kispadon kezdett, és a 38 éves klasszis távollétében Enzo Fernández, a Chelsea csatára és a Comóban futballozó Nico Paz juttatta csapatát 2–0-s előnyhöz. A szünet után a közönség álló ovációval fogadta a beálló Messit, ám a folytatásban sem ő, sem társai nem villogtak a szakadó esőben. A 94. percben az elszántan küzdő és a világranglistán csak 115. vendégeknek összejött a szépítés.
A spanyolok a szerbeket, a hollandok a norvégokat győzték le felkészülési mérkőzésen
Az Európa-bajnoki címvédőnél Víctor Múnoz első válogatott mérkőzését rögtön góllal ünnepelte.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Argentína–Mauritánia 2–1 (E. Fernández 17., Paz 32., ill. Lefort 90+4.)
Legfrissebb hírek
