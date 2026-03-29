Magyar–görög: német játékvezetői csapat érkezik a Puskás Arénába

ROCK PÉTER
2026.03.29. 12:05
null
Florian Badstübner meghatározó bírója a Bundesligának (Fotó: Getty Images)
Florian Badstübner magyar labdarúgó-válogatott Puskás Aréna felkészülési mérkőzés játékvezető
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vasárnap délelőtti tájékoztatása alapján a német Florian Badstübner vezeti a magyar labdarúgó-válogatott Görögország elleni felkészülési mérkőzését a Puskás Arénában kedden.

Az UEFA honlapja közölte azt is, hogy Florian Badstübner munkáját Lasse Koslowski és Sven Waschitzki segíti asszisztensként. Negyedik játékvezetőként Florian Exner tevékenykedik majd, míg a VAR-szobában Patrick Hanslbauer irányít Markus Sinn közreműködésével.

Badstübner a világbajnoki selejtezősorozatban nem vezetett mérkőzést, klubszinten pedig nem különösebben foglalkoztatott az európai kupaporondon ebben az idényben: két Konferencialiga-összecsapáson dirigált, valamint egyszer az Európa-liga selejtezőjében.

A Bundesligát és a Német Kupát figyelembe véve viszont már 15 meccs is kijutott neki a 2025–2026-os kiírásban, ezeken 32 sárga lapot és 2 piros lapot osztott ki.

A magyar válogatott az idei első mérkőzésén egygólos sikert aratott Szlovénia felett szombaton.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 31., kedd
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Legfrissebb hírek

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Szlovénia ellen

Magyar válogatott
4 perce

Osváth Attila: Talán az a legfontosabb, hogy nem kaptunk gólt

Magyar válogatott
2 órája

„Nem csoda, hogy Orbán és Szoboszlai összehívta a társakat” – szlovén lapszemle

Magyar válogatott
5 órája

A második félidőben megjött a jó játék és a gól is, a magyar válogatott legyőzte Szlovéniát

Magyar válogatott
16 órája

Az AEK kérte az MLSZ-t, hogy engedjék vissza Vargát Athénba – sajtóhír

Magyar válogatott
Tegnap, 11:30

Messi a félidőben állt be, Argentína legyűrte Mauritániát felkészülési meccsen

Minden más foci
Tegnap, 10:56

Valverde a 94. percben egyenlített, Anglia először játszott döntetlent Tuchellel a kispadon

Minden más foci
2026.03.27. 22:57

Ausztria kiütötte Ghánát felkészülési mérkőzésen; a görögök vesztét egy szabadrúgásgól okozta

Minden más foci
2026.03.27. 22:15
Ezek is érdekelhetik