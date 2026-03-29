Magyar–görög: német játékvezetői csapat érkezik a Puskás Arénába
Az UEFA honlapja közölte azt is, hogy Florian Badstübner munkáját Lasse Koslowski és Sven Waschitzki segíti asszisztensként. Negyedik játékvezetőként Florian Exner tevékenykedik majd, míg a VAR-szobában Patrick Hanslbauer irányít Markus Sinn közreműködésével.
Badstübner a világbajnoki selejtezősorozatban nem vezetett mérkőzést, klubszinten pedig nem különösebben foglalkoztatott az európai kupaporondon ebben az idényben: két Konferencialiga-összecsapáson dirigált, valamint egyszer az Európa-liga selejtezőjében.
A Bundesligát és a Német Kupát figyelembe véve viszont már 15 meccs is kijutott neki a 2025–2026-os kiírásban, ezeken 32 sárga lapot és 2 piros lapot osztott ki.
A magyar válogatott az idei első mérkőzésén egygólos sikert aratott Szlovénia felett szombaton.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 31., kedd
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!