Magyar–görög: német játékvezetői csapat érkezik a Puskás Arénába

Az UEFA honlapja közölte azt is, hogy Florian Badstübner munkáját Lasse Koslowski és Sven Waschitzki segíti asszisztensként. Negyedik játékvezetőként Florian Exner tevékenykedik majd, míg a VAR-szobában Patrick Hanslbauer irányít Markus Sinn közreműködésével.

Badstübner a világbajnoki selejtezősorozatban nem vezetett mérkőzést, klubszinten pedig nem különösebben foglalkoztatott az európai kupaporondon ebben az idényben: két Konferencialiga-összecsapáson dirigált, valamint egyszer az Európa-liga selejtezőjében.

A Bundesligát és a Német Kupát figyelembe véve viszont már 15 meccs is kijutott neki a 2025–2026-os kiírásban, ezeken 32 sárga lapot és 2 piros lapot osztott ki.

A magyar válogatott az idei első mérkőzésén egygólos sikert aratott Szlovénia felett szombaton.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Március 31., kedd

19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!