Nemzeti Sportrádió

Távozik Bécsből az FTC korábbi vezetőedzője – hivatalos

2026.03.31. 12:52
Fotó: skrapid.at
Címkék
Peter Stöger Bolla Bendegúz Rapid Wien
Felmentése után négy hónappal távozik a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató SK Rapid labdarúgóklubtól a korábbi FTC-tréner, Peter Stöger.

A bécsiek novemberben jelentették be, hogy már nem a júliusban érkezett osztrák szakember irányítja az edzéseket, miután az együttes az előző 12 mérkőzéséből nyolcat elveszített.

Stöger szerződése eredetileg 2027 nyaráig szólt a zöld-fehéreknél, de kedden a felek közös megegyezéssel felbontották a megállapodást.

Az 59 éves trénert ideiglenesen Stefan Kulovits váltotta a kispadon, majd december végén a dán Johannes Hoff Thorup lett a vezetőedző.

Stöger 2021-ben fél évig a Ferencváros vezetőedzője is volt.

 

