Távozik Bécsből az FTC korábbi vezetőedzője – hivatalos

Felmentése után négy hónappal távozik a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató SK Rapid labdarúgóklubtól a korábbi FTC-tréner, Peter Stöger.
A bécsiek novemberben jelentették be, hogy már nem a júliusban érkezett osztrák szakember irányítja az edzéseket, miután az együttes az előző 12 mérkőzéséből nyolcat elveszített.
Stöger szerződése eredetileg 2027 nyaráig szólt a zöld-fehéreknél, de kedden a felek közös megegyezéssel felbontották a megállapodást.
Az 59 éves trénert ideiglenesen Stefan Kulovits váltotta a kispadon, majd december végén a dán Johannes Hoff Thorup lett a vezetőedző.
Stöger 2021-ben fél évig a Ferencváros vezetőedzője is volt.
