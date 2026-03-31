Távozik Bécsből az FTC korábbi vezetőedzője – hivatalos

A bécsiek novemberben jelentették be, hogy már nem a júliusban érkezett osztrák szakember irányítja az edzéseket, miután az együttes az előző 12 mérkőzéséből nyolcat elveszített.

Stöger szerződése eredetileg 2027 nyaráig szólt a zöld-fehéreknél, de kedden a felek közös megegyezéssel felbontották a megállapodást.

Az 59 éves trénert ideiglenesen Stefan Kulovits váltotta a kispadon, majd december végén a dán Johannes Hoff Thorup lett a vezetőedző.

Stöger 2021-ben fél évig a Ferencváros vezetőedzője is volt.