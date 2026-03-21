Superliga: Csíkszereda–Farul

A 2026-ban hazai pályán még veretlen Csíkszereda a Farult fogadja a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) alsóházi rájátszásának második fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
SUPERLIGA
Alsóházi rájátszás, 2. forduló
Csíkszereda–Farul Constanta 0–0 – ÉLŐ
Csíkszereda, Városi-stadion. 1100 néző. Vezeti: Rares George Vidican
Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes, Trif – Végh, Csürös – Anderson Ceará, Kleinheisler, Bödő – Eppel.
Megbízott edző: Bajkó Barna (Ilyés Róbert eltiltva)
Kispadon: Simon, Bettini, Veres, Bloj, Nagy Z., Kabashi, Tajti, Gustavo Cabral, Dusinszki, Brügger, Szalay, Bota
Farul: Munteanu – Maftei, Larie, Gustavo Marins, Furtado – Ramalho, Dican, Ganea – Grigorjan, Tanasa, Isfan.
Vezetőedző: Ianis Zicu
Kispadon: Buzbuchi, Dutu, Vina, Vojtus, Banu, Tiru, Doicaru, Radaslavescu, Sirbu, Markovic, Goncear
