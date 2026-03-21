Superliga: Csíkszereda–Farul

2026.03.21. 16:24
Legutóbb március elején játszott a Farul Csíkszeredán (Fotó: Facebook, FK Csíkszereda)
A 2026-ban hazai pályán még veretlen Csíkszereda a Farult fogadja a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) alsóházi rájátszásának második fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

Alsóházi rájátszás, 2. forduló
Csíkszereda–Farul Constanta 0–0 – ÉLŐ
Csíkszereda, Városi-stadion. 1100 néző. Vezeti: Rares George Vidican 
Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes, Trif – Végh, Csürös – Anderson Ceará, Kleinheisler, Bödő – Eppel. 
Megbízott edző: Bajkó Barna (Ilyés Róbert eltiltva) 
Kispadon: Simon, Bettini, Veres, Bloj, Nagy Z., Kabashi, Tajti, Gustavo Cabral, Dusinszki, Brügger, Szalay, Bota 
Farul: Munteanu – Maftei, Larie, Gustavo Marins, Furtado – Ramalho, Dican, Ganea – Grigorjan, Tanasa, Isfan. 
Vezetőedző: Ianis Zicu 
Kispadon: Buzbuchi, Dutu, Vina, Vojtus, Banu, Tiru, Doicaru, Radaslavescu, Sirbu, Markovic, Goncear

 

