NB I: Zalaegerszeg–Újpest

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

ZALAEGERSZEGI TE–ÚJPEST FC 0–0 – ÉLŐ

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Derdák

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, hiszen már 96-szor találkoztak a legfelső osztályban. Az örökmérleg a lila-fehérek jelentős fölényét mutatja, hiszen míg a ZTE 24-szer, az Újpest 50-szer diadalmaskodott, a döntetlenek száma pedig 22.

♦ Az előző 3 meccsükön mindegyik eredménytípus előfordult, a májusi egerszegi 0–0 után ebben a bajnokságban rendre az aktuális vendégcsapat győzött, legutóbb Újpesten 2–0-ra a ZTE. A második gólt akkor Krajcsovics Ábel lőtte, aki azóta már a lila-fehéreket erősíti, új együttesében azonban még nem tudott eredményes lenni, mert tavasszal három találatát is érvénytelenítette a videóbíró.

♦ Zalában kiegyenlített a párharcuk: mindkét együttes 15-ször győzött, 16-szor pedig ikszeltek. A gólok számát tekintve a fővárosiak állnak jobban (64–70). 2019-es feljutásuk után sorozatban 4-szer a házigazda kék-fehérek diadalmaskodtak, az előző 4 meccsükön viszont felváltva jöttek a döntetlenek és az újpesti sikerek. Augusztusban 4–1-re nyertek a fővárosiak, akiknek ez a legnagyobb különbségű győzelmük, míg a zalaiaknak a legsúlyosabb vereségük a most zajló bajnokságban.

♦ A ZTE legutóbb úgy harcolt ki 1–1-et Pakson, hogy Várkonyi Bence kiállítása miatt szinte az egész második játékrészben emberhátrányban volt. Nuno Campos együttese így már 6 bajnoki mérkőzés óta veretlen (3 győzelem, 3 iksz), és az övé a leghosszabb ilyen sorozat most az NB I-ben.

♦ A lila-fehérek az előző 5 bajnokijukból 3-at megnyertek – valamennyit otthon – és csak egyet veszítettek el. Ezzel a teljesítménnyel a mezőnyben a legkevesebb gólt kapva (5) a 3. helyet foglalják el a formatabellán.

♦ A Zalaegerszeg 5–4–4-es mérlegével ott van a középmezőny elején a hazai táblázaton, ráadásul otthon a második legkevesebb gólt kapta (16).

♦ Az Újpest 4–3–5-ös mutatójával úgy 8. a vendégtabellán, hogy a 2026-ban lejátszott 3 házon kívüli meccséből csak a nyíregyházin tudott pontot szerezni (1–1), akkor is az 52. perctől emberelőnyben.

♦ Múlt heti piros lapja miatt a védő Várkonyi Bence nem játszhat a zalaiaknál.